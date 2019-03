Chayanne cantó “Desde el alma” en el Auditorio Nacional

Las tres funciones que ofreció en el Coloso de Reforma, formaron parte de su serie de conciertos Desde el alma tour

Reunió más de 500 mil personas desde 1992

Asael Grande

El puertorriqueño Chayanne ofreció memorables conciertos de su gira internacional Desde el alma tour, con los que llegó a 52 presentaciones y más de 500 mil espectadores en el Auditorio Nacional. Fue en 1992 cuando el intérprete se presentó por primera vez en el escenario más importante de América, con su gira Provócame.

El también actor y bailarín boricua con más de 30 años de trayectoria, reafirmó por qué es considerado un referente de la música latina en el mundo, pues el concierto Desde el alma tourcontó con una producción de nivel internacional, en la que participaron ocho bailarines, dos coristas y seis músicos. El espectáculo ofreció un gran despliegue de luces y pantallas en las que se proyectaron coloridos visuales durante sus casi dos horas de duración.

En este concierto Chayanne cantó 20 temas, que fueron un repaso por su trayectoria, como Lo dejaría todo, Torero, Qué me has hecho y Fiesta en América, los cuales integraron el setlist de la actual gira del intérprete, con la que se ha presentado por toda América, con fechas en Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Puerto Rico y Colombia.

“México lindo y querido, bienvenido mi gente bonita, gracias por abrirnos las puertas de esta tierra que nos vio crecer, es muy bonito, gracias de corazón por abrirnos las puertas del Auditorio Nacional, por este cariño tan enorme que sentimos, pero no es tan grande como el mío hacia ustedes, y todo esto que ven aquí se hace con entusiasmo, con amor, y esta noche pueden hacer conmigo lo que quieran”, dijo Chayanne, quien comenzó su concierto con el clásico tema Torero.

Vistiendo completamente de negro y una chamarra con bordados dorados, el boricua fue recibido en el recinto de Reforma con un estruendoso grito por los cerca de 10 mil asistentes que no dudaron en cantar Humanos a Marte, Dejaría todo, El centro de mi corazón y Qué me has hecho, canciones que resonaron al tiempo que Chayanne repartía besos y estrechaba sus manos con los fans.

Chayanne se mostró muy cariñoso y complaciente con sus fans mexicanos, quienes cantaron un set list conformado por otros actos:

Acto 2: Tu respiración, Madre tierra (Oye), Boom boom, Un siglo sin ti, Fiesta en América.

Acto 3: Tiempo de vals, Tu pirata soy yo/Fuiste un trozo de hielo en la escarcha/ Candela, Si la vida me permite/Y que culpa tengo yo, Mira lo que has hecho, Baila baila, Este ritmo se baila así.

Acto 4: Y tu te vas, Caprichosa, Salomé.

Acto 5: Di qué sientes tú, Provócame.

Los músicos de Chayanne mostraron su maestría en cada una de sus ejecuciones, que incluyeron baladas, bailables y hits del cantante caribeño, quien con más de tres décadas de trayectoria artística y 50 millones de álbumes vendidos por todo el mundo, demostró una vez más ser en uno de los artistas más emblemáticos de los últimos tiempos.