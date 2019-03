“No voy a reelegirme, no soy un ambicioso vulgar”: López Obrador

Conferencia de prensa matutina

Voy a decir que soy partidario de la democracia, que estoy de acuerdo con la máxima del Sufragio Efectivo no Reelección; que soy maderista, que es uno de los hombres que más admiro, que como se le ha denominado, así le llamo, ‘El apóstol de la democracia’

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Montserrat Vargas, de Publímetro.

Los diputados aprobaron la revocación de mandato y opositores lo calificaron como una jugada tramposa para la reelección.

Saber cuál es su postura

Y, por otra parte, nos ha hablado acerca de una campaña contra el consumo de drogas. Si nos puede hablar un poco más al respecto y si usted piensa que con una simple campaña se puede erradicar el problema.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, escuché el planteamiento que hicieron legisladores, hablando de que era un ensayo de reelección.

Mañana voy a poner aquí -el lunes, porque mañana no vamos a estar- el lunes voy a poner aquí un compromiso de que no voy a reelegirme, firmado, tengo palabra, lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad, pero de todas maneras voy a hacer ese compromiso público.

Voy a decir que soy partidario de la democracia, que estoy de acuerdo con la máxima del Sufragio Efectivo no Reelección; que soy maderista, que es uno de los hombres que más admiro, que como se le ha denominado, así le llamo, ‘El apóstol de la democracia’ y que no soy un ambicioso vulgar, que voy a servir, si lo decide el pueblo, seis años: y que a finales del 2024 termino mi mandato.

Atentamente: ‘ya saben quién’.

Pero ya quedamos. Vamos en medio, pero el lunes, empezando la semana, la primera fila y que no se muevan, porque si no ya no tendría caso. No se puede.

PREGUNTA: Son distintos lugares.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero ya hacemos este acuerdo.

Vamos a hacer una invitación a quienes quieran participar en los foros que inician mañana para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, mañana y pasado.

Mañana sábado y domingo vamos a llevar a cabo esta consulta con ciudadanos, con especialistas para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Es muy importante el que se lleve a cabo esta consulta para definir entre todos el nuevo paradigma de desarrollo con bienestar que va a caracterizar al nuevo gobierno.

Se deja atrás la política neoliberal, hay un cambio de régimen, un cambio de política económica y se va a dar a conocer el nuevo proyecto post neoliberal, posterior al neoliberalismo que para nosotros no ha sido más que neoporfirismo.

Siempre se dice que no estamos de acuerdo con la política económica, pero se pregunta, ¿y cuál es la propuesta alternativa?, ¿qué va a hacer ahora la política del gobierno?, ¿cómo se va a distinguir?, ¿cuáles son los ejes principales para que el país avance, para que logremos el renacimiento de México?

Sobre eso va a tratar esta consulta, por eso están haciendo estos foros para la definición del Plan Nacional de Desarrollo, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, este sábado y domingo. A eso se debe que no vamos a visitar, como siempre, los estados, las regiones del país; nos vamos a quedar aquí, en la capital de la República.

Y el lunes temprano, como siempre, vamos a seguir con estas conversaciones, con estas pláticas, con estos diálogos circulares. De modo que empezamos, para finalizar.

Ayer fue atrás, vámonos en medio; o sea, que la primera fila va a ‘chupar Faros’, o sea, en medio.

PREGUNTA: Gracias presidente, buenos días. Alfonso Bárcenas Téllez de Cadena Rasa Radio 620.

Preguntarle, presidente, en diferentes ocasiones usted ha comentado que no habrá intermediarios en las compras del gobierno federal; sin embargo, el 80 por ciento de las reglas de operación contemplan intermediarios, como por ejemplo en la SEP, en la Secretaría de Bienestar.

¿Qué información tiene al respecto, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No van a haber intermediarios en la entrega de los fondos destinados a la gente, destinados a los ciudadanos, todo se va a entregar de manera directa.

Hay desde luego obras, hay servicios que se tienen que realizar con empresas. Si se hace una carretera, por ejemplo, se tiene que hacer un contrato con una empresa, hay que licitar esa obra; pero todo lo que son apoyos para el bienestar se va a entregar de manera directa a los beneficiarios.

Entonces, eso es una indicación, ya existe una instrucción en este sentido.

Lo otro es que se va a evitar también la contratación de despachos para la elaboración de tareas que puedan realizar las instituciones de gobierno, que se puedan hacer con los trabajadores del gobierno, porque se había llegado al colmo de que el gobierno era una simple oficina de contratos.

Existían las secretarías, las subsecretarías, las direcciones, las áreas, el personal, los técnicos, pero si se necesitaba algún proyecto se contrataba afuera, con un despacho, aunque se pudiese hacer con los mismos servidores públicos. Entonces, todo eso se está evitando.

Si se requiere un proyecto, hasta arquitectónico, pues que sean unos arquitectos del gobierno; si se necesita producir un video, pues que sean los de comunicación social, son buenísimos, no la contratación del video, porque todo se contrataba. Había un caso -no es pasado, es presente desgraciadamente- hay un caso surrealista, kafkiano:

El gobierno contrataba -y todavía lo sigue haciendo porque no se pueden cancelar de la noche a la mañana los contratos-, contrataba a 50 mil elementos de policías privadas para cuidar las instalaciones del gobierno.

Casi todas las dependencias tenían contrato con empresas privadas para la seguridad de las instalaciones y de las oficinas del gobierno, mientras la seguridad pública, que es la función principal o una de las funciones básicas del gobierno, se atendía con 10 mil elementos.

El estado de indefensión de la gente era total, pero el gobierno sí estaba protegido; pero ni siquiera con policías, con marinos, con soldados, sino con elementos contratados a empresas privadas de seguridad.

¿No les parece increíble?

Cincuenta mil elementos para cuidar las oficinas. Mucho dinero. Estamos ahora haciendo toda la revisión. Me gustaría hasta cancelar todos los contratos. No lo puedo hacer, primero, por la cuestión legal; y segundo, porque quiero ver en dónde estaban, en qué secretaría, cuánto se pagaba, si era real, qué funciones tenían.

Cincuenta, 50 mil elementos, porque crearon por la corrupción muchas agrupaciones de seguridad privada que le vendían el servicio al gobierno.

No estoy hablando del gobierno en su conjunto, del gobierno de la República, de los gobiernos estatales, municipales, no, solo del gobierno federal.

Entonces, todo esto es lo que estamos revisando.

Fue muy buena tu pregunta, porque vamos a fortalecer a la Policía Federal que tiene un sistema de servicios para la vigilancia de oficinas, pero de esos 50 mil se contrataban a la Policía Federal tres mil, solo tres mil.

Entonces, estamos viendo qué empresas, qué oficinas, a qué se dedicaban.

Por eso tengo mucha confianza de que nos va alcanzar el presupuesto. Es que era un desastre, un desbarajuste, era algo de ineficiencia extrema, de no importarles.

Entonces, vamos a poner orden, que no haya intermediarios y que el gobierno haga su función.

A ver, vamos allá.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Cihuatl Zúñiga, de Grupo Acir.

A mí me gustaría saber su opinión acerca de este enfrentamiento que se da ayer en Hidalgo entre presuntos huachicoleros y los militares; incluso por cuestiones de la comunidad que se oponían a la presencia de los militares, retienen al personal del Ejército.

Me gustaría saber qué está pasando y si nos podría dar un avance de cómo se está solucionando esto, si siguen picando los ductos.

¿Cuál es el avance que tiene hasta ahora?, por favor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, desgraciadamente todavía hay mucha resistencia a la participación del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, porque estaba muy arraigado lo del apoyo de la gente a quienes se dedican a actividades ilícitas, en este caso al robo de combustible. Entonces, hay agresiones y hay momentos difíciles, complejos.

Entonces, sí tengo informe de lo que sucedió en Hidalgo, seguimos teniendo muchos incidentes en Hidalgo.

Como que en Hidalgo se dejó más tiempo el que se permitieran estas prácticas y por eso está costando más trabajo. Lamentablemente ahí fue la tragedia y esto demuestra que tenemos que seguir vigilando y hablando con la gente.

Y qué bien que me lo pregunta, porque vuelvo a hacer un llamado, un exhorto a todos los pobladores para que le den la espalda a esta actividad, que no protejan a quienes se dedican al robo de combustible, que es muy peligrosa esta actividad, el estar perforando los ductos, el estar poniendo válvulas, las llamadas tomas clandestinas.

Y que si es por necesidad que cuenten con nosotros para que se les apoye en todo lo que requieran, trabajo, bienestar; pero dejar solos a los que se dedican al robo de combustible y a otras actividades ilícitas.

Incluso el llamado también lo hago a quienes se dedican a estas actividades, que vayan pensando en reincorporarse a la vida pública y a actividades lícitas, que abandonen las filas de la delincuencia, que piensen en sus familiares, que piensen en sus hijos, en ellos mismos, los riesgos que corren, el que se vayan a la cárcel.

Ahora se está reformando la Constitución, va a ser delitos graves el robo de combustible, lo comentaba yo el día de ayer.

¿Para qué estar en prisión?

La libertad no tiene precio, la libertad es mucho más que los lujos baratos, que la felicidad efímera que puede producir el traer dinero o el traer ropa de marca o alhajas o carros lujosos; esa es riqueza barata. Solamente lo barato en estos casos se compra con el dinero; la dignidad, la honestidad, eso no tiene precio.

Es muy desagradable, pienso yo, el que estén a salto de mata, el que siempre tengan que estar huyendo, el que sólo puedan ver a sus familias en la noche, de vez en cuando, hay veces que ni siquiera pueden ir a los velorios de sus padres, de sus familiares, porque eso no es vida.

Entonces, vamos a que la gente se separe de esas actividades y que todos entendamos que sólo siendo buenos podemos ser felices.

Entonces, sí estamos atendiendo este tema. Yo hago ese llamado para que no se dé la confrontación, que no se olvide que el soldado es pueblo uniformado, es parte del mismo pueblo, que no se les agreda y que se caiga también en provocaciones. Este es el mensaje que diario se está dando a los soldados y a las Fuerzas Armadas.

INTERLOCUTORA: Señor, ¿tienen algún reporte de cuántos intentos de sabotaje o cuántas veces están intentando picar los ductos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, tenemos toda la información diaria.

Un día les vamos a invitar o vamos a hacer la reunión de seguridad aquí, pública, para que conozcan cuál es el método de trabajo, cuál es el orden del día, qué se informa diariamente, cuáles son los datos que recibimos de todo el país y qué decisiones se toman.

Un día, porque sería interesante que se conozca.

El primer punto siempre del orden del día es el reporte, el parte de delitos cometidos en el país, estado por estado y ciudades, lo que pasó en las últimas 24 horas; lo que pasó ayer lo revisamos hoy en la madrugada, en la mañana, sobre todo delitos de homicidio, robo de vehículos. Eso diario.

Y en el caso de homicidios, desde luego, en dónde, cuántos por entidad, cuántos por ciudad, cuántos hombres, cuántas mujeres, bajo qué condiciones, diario.

El robo de vehículo lo mismo, en dónde, siempre vamos viendo tendencias; en el caso de robo de vehículo cuántos se recuperan también diario de los que se roban; que no todos los que se recuperan son por acciones de la policía o de las fuerzas de seguridad, sino porque los roban, los utilizan para cometer algún delito y los dejan.

Entonces, más que nada son recuperados porque se encuentran en las calles, en las carreteras, en los caminos, pero ese es un registro. Esto se valora también con datos de las aseguradoras y tenemos una idea de cómo se llevan a cabo los robos.

Y también diario tenemos el reporte de las tomas clandestinas, en donde vi diario de lo que extraen de ductos y diario sabemos cuáles ductos están funcionando, cuáles son bloqueados, saboteados, cuales son pinchados para poner tomas clandestinas y los tenemos que sacar, cuánto tiempo salen de funcionamiento, cuándo vuelven a entrar. Tenemos que estar muy pendientes, porque hay ductos importantísimos, siempre hemos hablado. Por ejemplo, del ducto de Tuxpan a Azcapotzalco, transporta 160 mil barriles diarios de gasolinas para la Ciudad de México, para el Estado de México; de esos 160 mil, consumimos nada más en lo que es la Ciudad de México, que incluye también municipios del Estado de México, alrededor de 140 mil barriles diarios. Entonces, mantener ese ducto es importantísimo.

También tenemos informes sobre la operación de las pipas nuevas, que ya están ayudando, ya tenemos un margen, sabemos diariamente cuáles son los inventarios de gasolinas, de diésel, de turbosina, cuántos barcos están entrando con combustible diariamente, para que no nos falte el abasto.

Qué pasa con los migrantes, ahora con el tema de los desaparecidos, migrantes. En fin, siempre hay trabajo, siempre hay mucho trabajo.

Entonces, un día.

O lo que podemos hacer es -para no hacerlo aquí, sería bueno para que la gente…o se proyecta, se proyecta-, lo otro es invitarlos por grupos donde nos reunimos, no es muy grande, pero sí pueden estar cinco cada determinado tiempo, que vayan a ver lo que hacemos.

Las dos.

PREGUNTA: Buenos días. Daniela Pastrana, de Pie de Página.

Presidente, ha habido en los últimos días, bueno, en las últimas semanas, una insistencia de la comunidad de filósofos de México de que en toda esta discusión que ha habido sobre la reforma educativa se presente o se explicite el humanismo como un sello de este gobierno.

Entonces yo quería preguntarle cuál es su posición sobre ese asunto. Claro que es una discusión legislativa, pero quisiera saber cuál es la posición que tienen sobre esta petición, que creo que ya le han hecho llevar varias cartas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo estoy totalmente de acuerdo en que se revisen los planes de estudio, es un proceso, lo tienen que hacer los especialistas, los pedagogos; pero sí debemos de darle su lugar al humanismo como tronco común.

Ese es mi punto de vista, mi visión, que tengamos como tronco común el humanismo, no limitarnos a decir las ciencias sociales. El humanismo.

Por ejemplo, que regrese el civismo. Yo estoy aquí, entre otras cosas, por mi maestro de civismo. Y muchos en la secundaria llevábamos el libro El buen ciudadano, que era verde, para primero; blanco, para segundo; y rojo, para tercero; un libro de texto. Y me ayudó mucho.

Y mi maestro de civismo me abrió mi interés por lo social, con el civismo, en segundo de secundaria; siempre lo he dicho, mi maestro Lara Laguna, que todavía vive mi maestro, que lo estimo mucho.

Pero de mi generación, todos jovenazos, mujeres y hombres, recordamos esa materia.

Entonces, quitan civismo y hay ahí una asignatura faltante. Entonces, tenemos que ver los contenidos.

Desde luego es importantísimo el estudio de las matemáticas, es básico, tiene que ver con la ciencia, pero nada de lo humano nos debe ser ajeno.

La ciencia al servicio del hombre, la ciencia al servicio de la humanidad.

Entonces, es muy importante el que se revise eso como parte de la Cuarta Transformación.

Mucho humanismo y muchas matemáticas, y materias técnicas, química, física, pero con el tronco común del humanismo.

Hay científicos extraordinarios con dimensión social porque tuvieron una buena formación humanista.

Sí es muy buena tu pregunta. Eso lo tienen que ver quienes están elaborando el Plan de Desarrollo y en particular el plan educativo.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

A través de área de inteligencia, la Fiscalía General de la República detectó que hay una unión entre los cárteles de Tláhuac, Jalisco Nueva Generación y el grupo de la Unión de Tepito.

Si bien es un pacto para no violencia aquí, en la Ciudad de México, esto podría ayudar a que no se genere tanta violencia aquí, si esto genera una alerta para las autoridades el que se estén aliando este tipo de cárteles.

Saber qué información tiene usted, qué acciones podrían estarse realizando al respecto.

Y en un segundo tema. Las empresas y personas que ayer fueron acusadas de haber financiado este documental del Populismo en América Latina se han deslindado de estas acusaciones.

Primero, pues acusan que el gobierno federal está violentando su derecho de presunción de inocencia y además aseguran que estos depósitos sí se hicieron, pero fue para otro tipo de servicios.

Saber si ustedes tienen las pruebas suficientes para la denuncia que se va a presentar hoy, de que realmente hay sido para financiar este documental.

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo primero tiene que ver con la inteligencia que se está llevando a cabo, pero por lo mismo yo no puedo hablar mucho sobre este tema, corresponde al área de Inteligencia; lo que sí puedo decirles es que queremos que haya paz, que haya seguridad en todo el país y en la Ciudad de México, porque había cierto descontrol.

Ya Claudia Sheinbaum está actuando, está atendiendo el problema de la inseguridad, sobre todo en dos alcaldías, antes delegaciones, que estaba muy desatado el problema de inseguridad y de violencia: Gustavo A. Madero e Iztapalapa, sobre todo Iztapalapa, que se descompuso bastante. Entonces, ya Claudia está a cargo de esto. Lo más importante.

Y además la felicito, porque se está levantando temprano y está teniendo, al igual que nosotros, reuniones de gabinete de seguridad.

No es para cucar a nadie, pero si todos los gobernantes estamos temprano atendiendo el problema de la inseguridad y de la violencia, se avanza. Ya hay algunos gobernadores que lo están haciendo, que también se están levantando temprano, pero en la medida que haya más autoridades que no deleguen este problema a otras autoridades, sino que asuman ellos, los gobernadores, con todo respeto, los presidentes municipales, como algo fundamental levantarse temprano y, a ver, cuántos robos a casa-habitación, cuántos robos al transporte, si hubo homicidios, robo de vehículo, algo que es muy lamentable, que duele mucho, los secuestros.

Que la gente sepa que el presidente municipal desde las seis de la mañana está reunido con su secretario de Seguridad Pública y con sus colaboradores, que el gobernador está haciendo lo mismo y que en Palacio Nacional igual. Esto ayuda. No es que, a ver, tenemos una reunión sobre seguridad, cada semana, cada 15 días, ahí nos reportan si pasa algo grave, nos ponen en conocimiento, nos dan una tarjeta y ya.

Si se atiende todos los días, si hay perseverancia y si se trabaja en coordinación se avanza, por muy difícil que esté el problema.

Ya saben ustedes que la suerte se reparte muy temprano, los pedacitos de suerte.

Entonces, si temprano se atiende esto se tiene suerte y la política requiere de suerte, la suerte cuenta en política, no sólo es la virtud, también la fortuna, la suerte.

Entonces, en el caso de la Ciudad de México para mí es una gran ayuda, es quitarme un poco de carga el que la jefa de gobierno esté atendiendo este asunto. Eso es lo que puedo comentar.

INTERLOCUTORA: ¿Sobre el documental?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sobre el documental.

Pues ya la autoridad competente va a dar a conocer si son buenas las pruebas o no lo son, si hay sustento o no, quiénes son realmente los involucrados. La investigación tiene que ver con el manejo de cuentas, del dinero.

Alguien decía que para saber sobre un delito había que seguirle la pista al dinero. Pues eso es. ¿De quién eran las cuentas?, ¿de dónde salía el dinero?, ¿a dónde se iba? Por más que trataban de simular, pues se sabe; pero de todas maneras hay una autoridad para esto, que es la Fiscalía Electoral y el Instituto Electoral para que indaguen y se analice, se revise; y sobre todo es en la idea de prevenir.

¿Se acuerdan que siempre he sostenido que justicia significa castigar, pero también significa prevenir delitos, prevenir conductas antisociales? Que ya no haya impunidad.

Por eso se dio a conocer esta información, que no es buscar pleito, nosotros no nos vamos a pelear con nadie. Es nada más decir: Esto estaba mal.

Y hay muchos elementos, nada más que yo ya no los puedo decir porque ya soy presidente, por respeto a la investidura no me puedo meter a esas cosas; pero sí se sabía de cómo se agrupaban, iban a tratar de convencer al presidente Peña para que ayudara en una alianza, que se unieran en contra de ‘ya saben quién’.

Eso se dijo en su momento, eso es de dominio público, lo que pasa que a veces se olvidan las cosas, pero yo ya no pudo meterme a eso, yo ya estoy en otra cuestión.

Yo lo que quiero nada más es que se sepa que todas esas trampas, triquiñuelas, que todas esas maniobras sucias, antidemocráticas, se van a desterrar, se va a acabar con los fraudes electorales y se tiene que respetar la voluntad de los ciudadanos y tiene que haber elecciones limpias y libres y no al fraude electoral.

Entonces, vamos.

PREGUNTA: Gracias. Sharenii Guzmán, de La Silla Rota.

Señor presidente, a mí me gustaría hacerle una pregunta en relación a algo que dijo Claudia Ruiz Massieu, presidenta del PRI, a La Silla Rota justamente en relación a que a usted le pide, perdón, le demanda respeto y no intromisión en el proceso de selección del presidente del PRI, luego de que usted hiciera señalamientos en contra de uno de sus aspirantes, José Narro.

¿Qué responde a esto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no me meto en eso, no.

La verdad que ni me pasa por la cabeza. No lo tengo en mi pensamiento o sea no me ocupo de eso, pero ni siquiera lo pienso, es mucha la imaginación de mis adversarios, pero no me meto en eso, no está en mis preocupaciones, en mis prioridades, en mis temas.

Además, ¿qué me tengo yo que estar metiendo en la vida interna de un partido?

¿Qué gano con eso? Nada, nada más me desacredito, me vuelvo indigno, me contradigo, me vuelvo traidor a mis principios, a mis ideales, me vuelo hipócrita. ¿Qué tengo yo que andarme metiendo en eso? Nada, absolutamente. Que tengan la plena seguridad.

Les diría…hay algunos dirigentes de partidos que no tengo el gusto de conocerlos. Si me encuentro con el presidente de un partido, para no mencionar ninguno, puede ser que lo salude: ‘¿cómo estás?’, y no sepa quién es; porque tengo mi trabajo de transformar al país y es bastante mi ocupación. Me gustaría conocerlo desde luego, tratarlo, pero no tengo tiempo para eso.

Ahora sí que, como decía un amigo. ¿Y a qué horas?

Se le decía: ‘A ver, vamos al cine´. ´¿Y a qué horas?’. ‘Oye, te invito a comer´. ´¿Y a qué horas?’

O sea, no hay tiempo, pero entonces no existe eso. Hice un comentario del doctor Narro por la cuestión de los medicamentos, porque me preguntaron que si él podría estar involucrado.

¿Qué dije? Que cuando menos había omisión, no estoy mintiendo. Si hay un secretario que está viendo que se están concentrando las compras y que son pocos los proveedores que le están vendiendo al gobierno, pues sí está raro, hay una omisión, o sea, no estoy diciendo: Él lo promovió.

También muchas veces, muchas veces, la mayoría de los casos, la corrupción se da desde arriba, siempre lo hemos dicho, es de arriba hacia abajo.

Entonces, claro que hay que complicidad, hay omisión, porque si se es honesto, si el de arriba dice: ‘Ayuda a tal proveedor’, pues no puedo.

‘No, pero es que lo tienes que ayudar’. No puedo, porque no es correcto, porque no hay competencia, porque es ilegal, porque es influyentismo; y si me obliga a eso, quiere que haga eso, pues le presento mejor mi renuncia y me voy.

Les voy a contar una anécdota sobre eso, que es importante.

El general Múgica, que admiro mucho, fue gobernador de Tabasco en 1915, siendo michoacano, luego fue constituyente en el 17, y luego fue director de las Islas Marías, fue secretario de Comunicaciones con el general Cárdenas antes de la Expropiación, le tenía tanta confianza el general Cárdenas que con él fue que habló sobre el tema, y luego fue candidato a la presidencia.

Se habla mucho de que el país se desvió porque en vez del general Múgica se optó por el general Ávila Camacho, que eran dos posturas.

Hay quienes dicen que, si hubiese quedado el general Múgica, como ya se había dado la Expropiación, íbamos a tener el problema con el gobierno de Estados Unidos y había riesgos de intervención, y que por eso se buscó una salida, una posición moderada con Ávila Camacho.

Lo cierto es que sí en ese entonces estaba muy alborotada la derecha, el conservadurismo. Y yo considero que no iba a ser tanta, esa es mi interpretación, la oposición externa, foránea, sino la interior, porque el general Múgica era un hombre con convicciones; pero, bueno, eso es lo que era el general Múgica, un hombre de principios, extraordinario, un hombre honesto.

Y en 1915 fue gobernador de Tabasco, y va a un municipio que se llama Jonuta, y ahí los campesinos le dicen que una compañía extranjera les había quitado sus tierras, una isla de 30 mil hectáreas, que se llama El Chinal.

Todavía no se había aprobado la Constitución del 17, el artículo 27; pero ya estaba la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 en vigor. Entonces, lo que hace el general es devolver la tierra a sus legítimos dueños. Entonces, los de las compañías extranjeras, que indebidamente habían despojado a los campesinos, vienen con el presidente Carranza a acusarlo.

Y el presidente Carranza le ordena que le devuelva la tierra a los de las compañías. Y el general Múgica le escribe, entonces existen los textos, antes le llamaban telegramas, pero no eran tan breves. Le escribe y le da una serie de consideraciones, pero le dice: Si al final de todo esto –le dice- que era una injusticia y que se había ido a la Revolución a luchar en favor del pueblo, no de las acaudaladas compañías, pero que si él consideraba, a pesar de todos los argumentos de que se le tenía que devolver las tierras a las compañías, que considerara de que él no podía hacerlo, porque significaba una traición a sus principios y que le pedía de manera respetuosa que lo relevara del cargo, que renunciaba a ser gobernador de Tabasco. Eso se llama dignidad.

Entonces, por eso si el presidente pide algo indebido, ilegal, el servidor público tiene que decir: No.

La Cuarta Transformación significa eso, que haya dignidad para decir no. No lo mismo de siempre: “Sí, sí, sí, señor, sí señor, lo que usted ordene señor. ¿A qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor”.

Que se vaya eso por un tubo.

Bueno, muchas gracias.

Nos vemos el lunes.

Adiós, adiós.