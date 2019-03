Se terminó la “pesadilla” de la política neoliberal: López Obrador

Foro “Planeando Juntos la Transformación de México”

Dice el Presidente que ese modelo económico se caracterizaba por el pillaje

José Luis Montañez

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que en esta administración se termina con las prácticas de la política neoliberal que afectaron al país y se construirá una propuesta postneoliberal, como un modelo viable de desarrollo económico, ordenamiento político y de convivencia entre los sectores sociales.

Al encabezar el Foro Nacional “Planeando Juntos la Transformación de México”, López Obrador destacó: “Por eso es el momento de expresar, aprovechando este foro, que para nosotros ya se terminó con esa pesadilla que fue la política neoliberal; declaramos formalmente, desde Palacio Nacional, el fin de la política neoliberal”.

Precisó que la política económica neoliberal se caracterizaba por el pillaje, así como por ser antipopular, por lo que con las acciones previstas para el desarrollo de un propuesta postneoliberal, se demostrará que la modernidad puede ser forjada desde abajo sin excluir a nadie, y que el desarrollo no tiene por qué ser contrario a la justicia social.

El jefe del Ejecutivo federal puntualizó que dichos principios se incluirán dentro del plan nacional de desarrolló y resaltó la pertinencia de la realización de foros como estos, que permitan después de mucho tiempo que los mexicanos elaboren un programa de desarrollo propio a partir de sus realidades y necesidades.

Explicó que durante todo el periodo neoliberal no se habló de una planeación para el desarrollo similar a esta, sino que se guiaban los anteriores gobernantes por las recetas que se enviaban desde el extranjero, “de las llamadas reformas estructurales”.

El mandatario, acompañado por integrantes de su gabinete, detalló en el Salón Tesorería algunos conceptos básicos para avanzar hacia la mencionada modernidad, como son: la honradez y la honestidad, en donde la honestidad implica, además de no robar, el ser consecuente y actuar como se piensa, ser congruentes.

Además, puso al dispendio en el marco de una política de austeridad republicana, en donde no se permitirá tener un gobierno rico con un pueblo pobre.

Se debe aplicar una economía para el bienestar, en donde a la par del crecimiento económico se de también una distribución de la riqueza y del ingreso pensando siempre en el desarrollo económico, expuso.

“Patraña para imponer la política neoliberal”

López Obrador enfatizó que el mercado no sustituye al Estado, y esa “fue una patraña para imponer la política neoliberal”, ya que en ninguna parte el Estado incumple con sus responsabilidades económica, política y social, “sólo a estos tecnócratas despistados se les ocurrió que no hacía falta el Estado, si acaso había que usar al Estado era para rescatar al sistema financiero, como cuando el Fobaproa”, dijo.

El Presidente manifestó que, por el contrario, el Estado tiene la función principal de conseguir la felicidad del pueblo, que mejoren las condiciones de vida y de trabajo de todos los mexicanos.

También hizo hincapié en el principio “por el bien de todos, primero los pobres”, que implica atender, escuchar y respetar a todos, pero dándole preferencia a los más necesitados, a los vulnerables, débiles y marginados, ya que eso es humanismo, y eso tiene que ser una característica de nuestro gobierno.

Con eso se busca “no dejar a nadie atrás”, y actuar en el marco de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, dándole a los jóvenes el derecho de tener un lugar en el mundo y terminando con todas las manifestaciones de discriminación.

Agregó que no podrá haber paz sin justicia, por lo que este problema no se atenderá sólo con el uso de la fuerza, sino principalmente atendiendo las causas que la originan a través de reactivar la economía, crear empleos, generar desarrollo y bienestar, así como atender a los jóvenes.

Subrayó que, aunque los neoliberales lo consideren anacrónico, existen valores del pasado que se mantienen vigentes en los nuevos tiempos, como es el respeto al derecho ajeno es la paz, que significa la no intervención, “que nosotros no tengamos afanes hegemónicos, que no aspiremos a ser un imperio, que aspiremos a ser una nación libre y fraterna con todos los pueblos del mundo”.

Expuso que llevará a la práctica el principio de la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y la cooperación para el desarrollo.

Agregó que en esta nueva administración también se buscará que ya no se dé la migración por hambre o por violencia, sino que sea opcional y no forzada por falta de oportunidades.

Dijo que se debe llevar a la práctica y no sólo como República, que la democracia signifique el poder del pueblo, el mandar obedeciendo en todas sus vertientes, como la democracia participativa y la representativa, y hacer realidad el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana, y la revocación del mandato, principio este último que se debe dejar establecido, ya que “el pueblo pone y el pueblo quita”.

Indicó que también se impulsará la ética, la libertad y la confianza, para ir hacia el renacimiento de México y a la búsqueda del bienestar tanto material como del alma, aprovechando la reserva de valores que perviven en el pueblo mexicano, para así lograr una sociedad más justa, más libre, más democrática y más fraterna.

Principales puntos del actual gobierno • Honradez y honestidad

“La honradez es no apropiarse de lo ajeno y la honestidad tiene una mayor dimensión porque implica no robar y ser consecuente. Es decir, actuar como se piensa. Esa es la honestidad. Ser congruentes”. • No a un gobierno rico con pueblo pobre

“Nadie tiene derecho a lo superfluo, mientras existan quienes no tienen lo básico”. • Economía para el bienestar

“Pensemos en que haya crecimiento de la economía pero también distribución de la riqueza y del ingreso. Eso en esencia es desarrollo. Que no nos quedemos hoy en aumentar los niveles de crecimiento económico, sino que siempre pensemos en el desarrollo”. • El mercado no sustituye al Estado

“En ninguna parte el Estado incumple con sus responsabilidades económica, política y social; el Estado tiene la función principal de conseguir la felicidad del pueblo, que mejoren las condiciones de vida y de trabajo de todos los mexicanosanos”. • Por el bien de todos, primero los pobres

“Por el bien de todos, primero los pobres, que implica atender, escuchar y respetar a todos, pero dándole preferencia a los más necesitados, a los vulnerables, débiles y marginados, ya que eso es humanismo, y eso tiene que ser una característica de nuestro gobierno”. • No hay paz sin justicia

“La paz es fruto de la justicia y que el gobierno no va a resolver el grave problema de la inseguridad y la violencia solo con el uso de la fuerza. Se deben atender las causas que originan la violencia reactivando la economía, creando el empleos, bienestar y atención a los jóvenes”. • El respeto al derecho ajeno es la paz

“No aspiremos a ser un imperio, sino una nación libre y fraterna con todos los pueblos del mundo”. • No más migración por hambre y por violencia

“La migración debe ser opcional, no forzada, y el que quiera irse del país lo haga por gusto en ejercicio de su libertad y no por falta de oportunidades de trabajo y bienestar”. • El mandar obedeciendo

“El mandar obedeciendo. No, como retórica, o como concepto teoríco. La democracia en sus dos vertientes en lo que es la democracia representativa y la participativa”.