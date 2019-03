Pospone AMLO presentación de su compromiso de no reelección

Reconoce que es padrino de hija de un empresario

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que sí presentará su compromiso de no reelección, ya que está en contra de ello, “soy partidario del sufragio efectivo, no reelección”.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, señaló que ya tiene la carta firmada; sin embargo, “hoy queremos destinar la información, toda la atención al 81 Aniversario de la Expropiación Petrolera”.

Explicó que su decisión de firmar un compromiso de no reelección, se debe a las críticas y rumores de la oposición, de sus adversarios, con relación a la figura o consulta para la revocación de mandato, porque piensan que es un intento para reelegirse.

“Ya lo he dicho por convicción, por principios, estoy en contra de la reelección, soy partidario del sufragio efectivo, no reelección, lo voy a poner por escrito con mi firma, haciendo el compromiso público, ya hice la carta”, subrayó.

En otro tema, López Obrador reconoció que accedió a ser padrino de la hija del empresario Miguel Rincón, y subrayó que “hace algún tiempo no aceptaba ser compadre, participar en ceremonias de bautismo, no asistía este tipo de actos”.

No obstante, dijo que “en este caso es algo muy especial, conozco a Miguel, fue de los empresarios que durante la campaña expresó su apoyo a nuestro movimiento”, y añadió que esto no tiene nada que ver con la cuestión pública.

Hizo hincapié en que en su manera de conducirse, es “muy estricto, separo lo amistoso, lo personal, lo familiar con mi responsabilidad pública, en lo que tiene que ver con mi trabajo como presidente de la República. No me hago cargo si no actúan bien, ni siquiera de mis familiares”.

“Si eso es con mi familia, es lo mismo con mis amigos y es lo mismo con todos, porque yo no le voy a fallar al pueblo de México. Entonces, no por tener una relación de amistad o familiar yo voy a torcer mi camino o voy a cometer un acto de corrupción o a permitir que haya influyentismo. Nada de eso”, aseveró.