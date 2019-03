“Luxuria”, sensualidad que sorprende

La compañía española de circo se presentará en el Centro Cultural Teatro 1, del 28 de marzo al 21 de abril

Arturo Arellano

Luxuriaes un espectáculo, creación de la compañía española de artes circenses La Fiesta Escénica, que a punto de finalizar una exitosa gira por Europa llegarán a México asociados con Gou Producciones para ofrecer una temporada del 28 de marzo al 21 de abril en el Centro Cultural Teatro 1. Lo que caracteriza este espectáculo es su visión original y renovada del concepto de Circo Cabaret, combinando los elementos del circo, la danza y el teatro. Este espectáculo también cuenta con una imponente escenografía y un impecable vestuario, ofreciéndole al espectador una experiencia única donde podrá experimentar al humor, atrevimiento y sensualidad dentro de una línea estética detallista y muy elegante.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Eder Pérez, director de producción del espectáculo adelanta que “tenemos un showpreparado con más de veinte artistas en escena que vienen de todas partes del mundo, Fiesta Escénica cuenta con más de 25 años de creación, se encarga de reclutar al talento más importante del mundo. Luxuriaen tanto nace hace casi cinco años, se recrea un poco el circo y cabaret de los años sesentas, aquel donde la gente se preparaba, iba de gala e iba ver espectáculos sensuales y eróticos, sin caer en lo vulgar, es algo elegante. De este modo contamos con artistas circenses, de la noche y del humor, el show como tal lleva un hilo conductor, en el cual una bailarina de los sesentas que trabajó en los mejores espectáculos a nivel mundial, ve truncada su carrera por su edad, pero al ser famosa y llena de ego, decide montar su propio espectáculo con lo mejor de lo mejor que llegó a ver en sus giras. Así este showes un camino a lo largo de su vida, sesentas, setentas, vamos a través de cada época, y cada una va marcada con un acto”.

Describe que “son actos circenses, pero sensuales, reclutamos actos que vimos en diferentes partes del mundo, con cuerpos muy estéticos, rostros bellos, pero también talento el arte del circo, retomamos los primeros actos del circo en que no había animales, sino la esencia que está en el sombro. El mensaje a final de cuentas es que la belleza está en los ojos de quien lo mira, muchas veces vemos el arte de diferentes maneras y por eso tratamos en este espectáculo dar un varieté, en la cual cada gente se a identificar con un acto. Vamos a llenar los ojos, las pupilas, es un show lleno de sensualidad y erotismo, pero sin caer en la pornografía”.

Añade que “para este showviene gente de Italia, Alemania, Rumania, Rusia, Estados Unidos, pero La Fiesta Escénica siempre piensa llevar talento local en las giras, México no será la excepción, así que traemos dos actos de parte de mexicanos, el primero es un mano a mano de dos chicos de Ciudad de México, un numero elegante en acrobacia y posteriormente un chico de Puebla que hace equilibrios impecables. ellos han trabajado en nuestra gira y ahora vienen a consagrarse en casa”. Finalmente nos cuenta que en la parte humorística “Tenemos durante el hilo conductor bastante humor, por lo que viene un clown italiano de nombre Andrea Bonetto, él con una esencia muy particular, ya lo entenderán cuando lo vean. Y en nuestro afán de innovación traemos a Jackie Rojo, una chica que hace humor de stand up, que está tan en auge, ella aterriza su humor al humor latino”. Aunado a los actos mencionados, Luxuriatambién traerá aros, trapecio, cintas aéreas, patines, pole aéreo, pole dance, Aro Cyr, entre otros, para completar 16 actos en escena.

