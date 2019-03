El Teatro Helénico recibe la magia literaria de “Ejercicios fantásticos del yo”

La obra llega hoy a los escenarios mexicanos con una breve temporada

Asael Grande

El escritor portugués Fernando Pessoa, se preguntó si su Yo era algo real. No sé, dijo, Mi Yo es un cuento que me cuento Yo a mí mismo sobre quién soy Yo. Así que Pessoa decidió que no tenía por qué conformarse con ser un solo Yo, podía ser tres Yos, cada uno distinto, nacido en otra fecha y en otro lugar, con distintos gustos, talentos, signo zodiacal, preferencias sexuales y género sexual.

Un día en que se le presentaron varias tareas de gran responsabilidad, Pessoa decidió convertirse en 33 Yos. Ese día es el que Sabina Berman cuenta en su hilarante comedia Ejercicios Fantásticos del Yo.

Berman trasluce en su narrativa una fascinación por la figura de Pessoa, un ilustre de la literatura universal, pero ante todo hace un retrato indirecto de Nosotros, los que hoy vivimos en la era digital, con un Yo que sabemos sin un asidero en la Naturaleza o en el Cielo: nosotros a través de las redes sociales podemos jugar continuamente y reinventarnos, nosotros cuya inconsistencia es un enorme privilegio y también una fuente inagotable de angustia.

Con un elenco formidable y diverso, -Moisés Arizmendi, Nora Huerta, Hernán del Riego, Fernando Bonilla, Alfonso Cárcamo, Sonia Franco, Hamlet Ramírez y Jyasú Torruco- el Centro Cultural Helénico albergará la magia de Ejercicios Fantásticos del Yo, los viernes a las 20:30 horas, sábados 18:00 y 20:30 y domingos a las 18:00 horas.

En conferencia de prensa, Sabina Berman, dramaturga, ensayista, directora de cine y teatro, galardonada cuatro veces con el Premio Nacional de Dramaturgia y condecorada con el Premio Juan Ruiz de Alarcón y el Premio Nacional de Periodismo, comentó: “somos heterónimos, es decir, somos los otros Yo’s, y el misterio de cómo funcionan y se fusionan, de eso se trata la obra, Fernando Pessoa era un genio era un loco, se había dado cuenta que el Yo no tenía sustancia, que es un cuento que nos contamos a nosotros mismos de nosotros mismos, y si contamos un cuento porqué no contamos tres, y si tenemos tres Yo’s, por qué no de una vez diez; esta obra dice lo que es verdad, no es una locura, es la libertad, la capacidad de soltarte de tu Yo, y ser otros Yo’s, lo importante es lo que sucede en escena”.

La teoría de la obra es que el Yo es un cuento, y si lo es, podríamos tener dos Yos, o 50. Su anécdota: 24 horas en la vida del poeta Fernando Pessoa, en 1914, el día que inicia la Primera Guerra Mundial. El día en que Pessoa no pudo conquistar la mano de su amor, no pudo conquistar a una editora internacional, tampoco pudo conquistar el Gran Premio de la Reina Victoria de Poesía, pero escribió el primer poema del siglo XXI, y uno de los poemas más bellos de la historia. La obra llega hoy a los escenarios mexicanos con una breve temporada en el Teatro Helénico.