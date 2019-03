Panorama incómodo para el “Tata” de cara a su debut

El viernes, el Tri contra Chile en California

El estratega manifestó su desacuerdo por cancelación de Corona

Gerardo “Tata” Martino tiene un panorama incómodo, de cara a su debut como técnico nacional de México el viernes ante Chile, en San Diego, California.

Una serie de problemas se le presentan en el camino inicial de su proceso mundialista a Qatar 2022.

Para empezar, lo del atacante Jesús ‘Tecatito’ Corona, quien no se presentó a la concentración en Chula Vista, California. De último momento se supo que el jugador no llegaría, pues ni siquiera hizo el viaje de Europa a Estados Unidos, debido a una lesión de tobillo que hasta el momento es dudosa, por falta de un parte médico del Porto que no ha recibido ni la Federación Mexicana de Futbol ni el mismo Martino.

En otra comunicación, Corona le aseguró que jugaba infiltrado, algo que para el cuerpo técnico del Tricolor no era un obstáculo para no aceptarlo en la concentración, pues le abría las puertas del grupo para conocerse. La respuesta inmediata de Corona fue afirmativa y horas después decidió que era mejor quedarse en Portugal, objetando no sentirse en condiciones para hacer el viaje.

El estratega se mostró en desacuerdo con el jugador e hizo saber que su decisión tendrá repercusiones en el futuro. Dejó claro a los medios que continuará el proceso del Tri con los jugadores que quieran estar y quienes no, tampoco podría impedírselos.

Otro punto nada cómodo para el Tri lo personifica Carlos Vela, delantero de Los Ángeles FC, quien en otras etapas se rehusó a los llamados del técnico nacional del momento; inclusive, por decisión propia quedó fuera del Mundial Brasil 2014 cuando en Europa atravesaba por su mejor momento.

La relación de Vela con la Selección Nacional mayor ha sido de amor y odio, a partir que el atacante se sintió maltratado y decidió rechazar las convocatorias sistemáticamente en el ciclo premundialista rumbo a Brasil.

Fue una sorpresa cuando aceptó presentarse en las concentraciones del equipo mexicano, en la era del colombiano Juan Carlos Osorio, y aplaudido al jugar la Copa del Mundo Rusia 2018.

En los seis partidos del interinato de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, después del mundial, no fue incluido en las listas ni tampoco en la primera . Martino está ante un dilema: permitir que los jóvenes talentos mexicanos asistan al Mundial Sub-20 o los tome en cuenta en su lista para la Copa Oro, que será el primer torneo oficial en su gestión en el timón de México.

En este momento, el seleccionado Sub-20 que dirige Diego Ramírez se encuentra en Europa, en donde disputará dos partidos de preparación ante Holanda y República Checa, aprovechando también el receso por la fecha FIFA.

Para esta minigira estaba considerado Diego Lainez, pero siendo el Tricolor la prioridad no hubo objeción para cederle el jugador a Martino, quien deseaba conocer y trabajar con una de las máximas promesas del futbol mexicano.