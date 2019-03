Con selección de más de 50 películas, Guaycura Boutique Hotel Beach & Spa presenta la edición XVI del Festival de Cine Todos Santos

Victoria González Prado

Alberto Ceresa, es el nuevo director de operaciones Comerciales en LATAM para Brand Expedia

Air Canada reportó sus resultados anuales 2018, donde obtuvo un Ebitdar récord de 543 millones de dólares canadienses

All, nuevo programa de lealtad de Accor enfocado en el estilo de vida es ahora también el proincipal Sponsor de la camista del PSG

Desde el pasado jueves y al domingo 24, Guaycura Boutique Hotel Beach & Spa presenta la edición número 16 del “Festival de Cine Todos Santos” (FCTS) que desde hace casi dos décadas premia la excelencia en el cine, en idioma español además de promover el cine independiente, la educación cinematográfica de la juventud, apoya a los nuevos cineastas, la producción de mujeres y cineastas mexicanos y locales evitando los estereotipos y la violencia como medios de entretenimiento, y se adhiere en la presentación de films sobre temas sociales, de género, mujeres en el cine y especialmente la protección de nuestro medio ambiente. Esta edición presenta selección de más de 50 películas que expresan la extensión, diversidad y calidad artística del mundo del cine iberoamericano.

La apertura del FCTS fue con la premier del filme El Complot Mongol de Sebastián del Amo, con la presencia de su director y actor protagonista Damián Alcázar, quien recibirá el cactus de Todos Santos.

De igual manera, se programó homenaje a Queen y muestra gourmet en la que participan prestigiosos chefs de Baja California Sur.

Directivos de Guaycura indicaron: “estamos honrados de ser patrocinadores de del Festival de Cine Todos Santos, ya que éste no sólo posee importante trayectoria en el destino, es una gran oportunidad para promover el arte, cultura y diversidad que siempre ha sido parte de nuestro compromiso social. Se trata de una gran oportunidad para abrir nuevos espacios de exhibición en los que pobladores y visitantes puedan conocer propuestas fílmicas de gran calidad, al mismo tiempo que abrimos las puertas de nuestro hermoso destino a la gente de la industria cinematográfica nacional e impulsamos a nuestro talento local”.

El día inaugural se presentó también “Cineminuto”, proyecto resultado del programa de la Escuela de Cine Leonardo Perel y este año denominado “El Principito en Todos Santos” ficción animada filmada en iPhone X.

Este año hay un jurado internacional compuesto por Juan Carlos Rulfo, Pablo de Vita y Dolores Heredia quienes determinarán el mejor corto mexicano y el mejor cineminuto. La ceremonia de entrega será mañana domingo 24, en el Teatro Márquez de León de Todos Santos.

Cabe destacar que durante esta edición XVI además del estreno de El Complot Mongol, también se va a estrenar en el marco de cine mexicano actual el documental Érase una vez de Juan Carlos Rulfo y. En tanto que en la apuesta por la igualdad de género se van a presentar tres películas: Las Niñas Bien de Alejandra Márquez; Los Adioses de Natalia Beristain y Vuelven de Issa López. Este es uno de los proyectos que año con año se consolida como refrente que apuesta por la igualdad de género en la industria cinematográfica.

El programa incluye también la presentación de Hasta los Dientes de Alberto Arnaut; La Era de la Desconexión de Cristóbal González Camarena. Se espera tun maratón de los más recientes cortometrajes premiados en España y México. También participarán el Centro de Estudios Cinematográficos de Jalisco, IMCINE, Off ECAM y CEC de Jalisco.

✰✰✰✰✰ Alberto Ceresa, es el nuevo director de operaciones Comerciales en LATAM para Brand Expedia. Con su nombramiento, buscará posicionar la marca Expedia como bastión importante en el desarrollo de la actividad turística en los diferentes destinos de la región tomando a México como punta de lanza para lograrlo.

Con licenciatura en Marketing Financiero y maestría en Administración por la Universidad Bocconi de Milán, cuenta con amplia experiencia e importante trayectoria en Expedia Group, donde inició su carrera como Analista Senior de Precios, Optimización de ingresos y Desarrollo. Más tarde, asumió la posición de gerente como Director Comercial de Expedia para el sur de Europa y ahora se desempeña como Director de Operaciones Comerciales para los mercados latinoamericanos de Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica.

Anteriormente fue director Comercial para Ebookers en Reino Unido, y otras compañías en España e Italia.

Durante la presentación formal de Ceresa, Expedia mostró resultados globales sobre los hábitos que tienen los trabajadores al momento de tomar vacaciones en Norteamérica, Sudamérica, Europa y la región de Asia-Pacífico.

Los resultados globales revelaron que el 58 por ciento de los trabajadores del mundo experimenta cierto nivel de privación de vacaciones, lo que constituyó un aumento frente al 53 por ciento registrado en 2017 y el 49 por ciento registrado en 2016. En México, el sentimiento de privación de vacaciones disminuyó al 52 por ciento en 2018, lo que representó una diferencia de 8 por ciento en comparación con el porcentaje registrado el año anterior (56 por ciento).

✰✰✰✰✰ Air Canada reportó sus resultados anuales 2018, donde obtuvo un Ebitdar (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización, deterioro y alquiler de aeronaves) récord de 543 millones de dólares canadienses, así como ingresos operativos de 122 millones de dólares canadienses, cifras que reafirman el exitoso modelo de negocio de 2,851 mil millones comparado con el Ebitdar récord del año 2017 de 2,928 mil millones. Además, alcanzó un margen Ebitdar del 15.8 por ciento, en línea con sus proyecciones.

Calin Rovinescu, presidente y director ejecutivo de Air Canada, dijo: “estoy muy satisfecho con los sólidos resultados del cuarto trimestre, con un Ebitdar récord. Estos resultados trimestrales mostraron mejora con respecto al cuarto trimestre del año pasado en muchos aspectos, incluyendo ingresos de pasajeros, tráfico y rendimiento, completando un año fiscal fuerte lo que demuestra la resistencia de nuestro modelo de negocio y reafirma que Air Canada se ha posicionado para lograr una rentabilidad sostenible a largo plazo”.

“Nuestra estrategia generó ingresos operativos récord de más de18 mil millones en 2018. Combinado con un sólido desempeño ajustado de CASM (Cost per available seat mile), terminamos el año con una liquidez sin restricciones récord de más de 5 mil 700 millones y un ratio de apalancamiento de 2.1, lo que nos posicionó en nuestro camino hacia el grado de inversión. La flexibilidad financiera añadida que estos resultados proporcionan a nuestra empresa refuerza aún más nuestra reputación, basada en las actuales tendencias positivas del negocio”, añadió Calin Rovinescu.

Cabe señalar que en 2018 la aerolínea fue acreedora a numerosos premios, donde destaca el de Eco-Airline of the Year, reconocimiento mundial, y, por segundo año consecutivo, Best Airline in North America, que otorga la prestigiada firma británica Skytrax. Estos y otros premios al talento y a la sustentabilidad dan cuenta del compromiso de los 30 mil empleados de la aerolínea de bandera canadiense.

✰✰✰✰✰ El grupo hotelero Accor y Paris Saint-Germain anunciaron la firma de acuerdo global de largo plazo. All (Accor Live Limitless), nuevo programa de lealtad que se transformará en el Principal Sponsor de la camiseta oficial del club a contar de la temporada 2019/2020. La alianza unirá al líder global y pionero en la industria de hospitalidad y al club de futbol de más rápido crecimiento del mundo; los 265 millones de huéspedes de la marca hotelera se unirán con los 365 millones de fans que siguen al Club y sus jugadores en redes sociales a nivel mundial.

A través de este acuerdo, ambas marcas podrán ofrecer a los fanáticos del deporte iniciativas innovadoras para generar vínculo aún mayor. La creciente popularidad del Paris Saint-Germain, enfoque de estilo de vida único y el know-how mundialmente aclamado para inspirar a partidarios y socios por igual, combina perfectamente con el nuevo programa de lealtad de la marca hotelera, el que ofrece experiencias “únicas en la vida” para actuales y futuros miembros de All.

Además All ofrecerá experiencia de fidelidad integrando recompensas, servicios y experiencias en todo el ecosistema de la marca hotelera, incluyendo 4 mil 800 hoteles alrededor del mundo y extraordinario portafolio global de marcas que incluyen Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure e Ibis.

Los detalles completos de esta alianza fueron revelados por Nasser Al-Khelaifi, director y CEO del Paris Saint-Germain y Sébastien Bazin, director y CEO de Accor Group.

