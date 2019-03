Está en México la incomparable presencia escénica de Marger

Con reminiscencias del soul y del R&B, la artista posee un poderoso carisma, el cual no puede ser ignorado; esta gran artista exclusiva de Sony Music se presenta en el Fat Crow Antara este 27 de marzo

Asael Grande

La cantante, actriz y compositora venezolana, Cecilia Marger Sealey, también conocida como Marger, es una artista multicultural afro-latina con una voz penetrante y potente. Con reminiscencias del souly del R&B, posee un poderoso carisma y una incomparable presencia escénica; la cual no puede ser ignorada. Las letras de sus canciones y su estilo musical han estado basadas en una madurez que se deja ver en un ritmo que rompe estereotipos y las barreras del tiempo: “mi nuevo disco se llama ‘Inmortal’, realmente siempre canté la música soul, siempre formó parte de mi vida, lo que no había hecho era plasmarlo en un disco en español, siempre canté soul en inglés, hice espectáculos a estas canciones, lo que sucede es que como soy latina trataba de hacer lo que estaba de moda, o lo que los productores me decían lo que iba a funcionar, y en esta oportunidad decidí ser fiel a mi alma, fiel a lo que soy yo, incluso, en mi imagen, en todo, sencillamente hacer la música con la que me siento identificada, y hacer este disco me hace sentir muy orgullosa, es un disco hecho con un nivel de profesionalismo, lo grabé en Nashville Tennessee, con músicos conocedores del género, con mucha pasión, y entrega, es un disco pasional, es todo como muy intenso”, dijo Marger en entrevista con DIARIO IMAGEN.

“Inmortal”, ya disponible en todas las plataformas digitales, es un álbum hecho completamente en español y consta de 10 canciones grabadas en vivo. Hecho en Nashville, Tennessee, fue producido por José Luis Pagán y a nivel vocal por Julio Bagué. Esta producción de soul en español representa sus raíces musicales y posiciona a Marger en esta nueva etapa en su carrera, de la mano de su disquera y como compositora de Peermusic.

Es un material que mezcla clásicos de la música americana que nunca han sido versionados al castellano, con canciones inéditas compuestas por la misma Marger: “estoy promocionando el tema ‘Al fin’, es el sencillo, todas las canciones y adaptaciones ,ealizadas por mí, lo importante es que, cuando empecé a hacer este proyecto, con todo el respeto hice adaptaciones con mi estilo, para que las canciones tuvieras una homogeneidad, no que sonara disco de covers, el mérito de José Luis Pagán fue lograr que se hiciera una producción homogénea, y eso fue la magia de poder hacer este disco”.

Catalogado como un proyecto orgánico, la cantante y compositora reveló que cuando se grabaron las voces y los instrumentos se hicieron todos al mismo tiempo, mientras que Marger interpretaba los temas: “ahora estaré este 27 de marzo, en el Fat Crow Antara, tocaré el disco tal y como suena en estudio, quiero que las nuevas generaciones se conecten con este tipo de música, me siento orgullosa de cantarlo, porque eso es lo que soy yo, la gente está conociendo las canciones, no me gusta cambiar las versiones de los temas, uno quiere escuchar el disco, pero en vivo, con ciertas variaciones pero no diferente, y espero regresar cuando la gente ya me conozca más, en un lugar más grande, lo que más espero es que México me atrape, y ya no me deje ir”, finalizó Marger.

La presencia de las coristas góspel le dieron un sonido particular a algunas canciones. Al ser interpretadas en español, esas voces le dan una sonoridad particular que abraza y complementa el sonido.

Es un disco intenso, apasionado; con la fuerza vocal e interpretativa de Marger. Canciones como “Georgia On My Mind”, “Since I Don’t Have You”, “Great Pretender”, “Will The Circle Be Unbroken” y la inconfundible “At Last”, toman vida en castellano y se mezclan de manera casi perfecta con los temas originales como “Perfecta”, “Baby Baby”, “El día después”, “Tiro al blanco”, y “Te lo advierto”. Con este nuevo proyecto, trae de vuelta los clásicos que nunca fueron realizados en español, mezclados de una manera homogénea con temas de su autoría. Este miércoles 27 de marzo será cuando Marger se presente como solista por primera vez en la Ciudad de México.

Su primer álbum como solista, y artista exclusiva de Sony Music, lleva por nombre “Inmortal”; y ya está disponible en todas las plataformas digitales