Silvia Olmedo estrenará “Terapia de shock”

El talk show que aborda temas importantes desde la óptica de la psicología, arrancará sus transmisiones este 3 de abril por Unicable a las 19:30 horas, con repetición a las 23:00 horas

Arturo Arellano

Silvia Olmedo es una psicóloga que ha dedicado su vida a la divulgación de su profesión, abordando temas de importancia social, a través de libros y otros medios. Siendo también presentadora de televisión, escritora y conferencista, hoy tiene la oportunidad de estrenar su propio programa “Terapia de show” en el que se enfrentará a casos de la vida cotidiana en los que la gente necesita de apoyo terapéutico, ya sea en el tema de la sexualidad, violencia y otros, El programa se estrenará este 3 de abril a las 19:30 horas, a través de Unicable.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la profesionista de la salud mental destaca que “llevo 13 años consecutivos en la televisión abordando temas relacionados a mi carrera, soy psicóloga, criminóloga y sexóloga. He tenido la fortuna de ser la confidente de mucha gente. Esa gente presenta casos a través de los cuales podemos aprender y vernos reflejados, mi tarea es hacer entender que ese caso te podría suceder a ti y no hay drama, todo tiene solución. Hay gente que ha llegado conmigo diciendo ‘Lo que estoy pensando es muy oscuro’, pero resulta que no, todos lo hemos pensado. Es curioso porque hay casos en que una persona cree necesitar terapia y al final resulta que no, que es la del entorno o todos”.

Describe que en este programa “hay un protagonista que expone su forma de ver la realidad sobre un tema y cree tener la razón, pero aquí lo vamos a aclarar y descubrir. Tenemos al público que va a opinar y otra persona que va con el que expone el problema. Normalmente protegemos a la gente, a veces vemos que la persona no quiere decir algo y no lo obligamos. Cuido mucho a mi gente porque debo respetar la confidencialidad de ciertas cosas que me dicen como psicóloga. En el programa hay partes entretenidas, he estado en todo tipo de casos”. La fórmula en tanto dice “es pensar que lo que ves en el programa, a ti te podría pasar, en vez de culpar a alguien debemos entender que todos podemos pasar por esa situación, más que buscar culpables es entender que los lleva a una emoción o a actuar de determinada manera, para luego llegar a un solución”.

De este modo, adelanta que “voy a presentar desde casos sencillos hasta cosas que te pueden hacer llorar. Por ejemplo, una persona a quien le dicen ‘golfo, mujeriego’, pero resulta que tiene una enfermedad mental. U otro hombre que lleva a su mujer porque le dice que es una prostituta que no le ama, pero detrás descubrimos muchas cosas, el trasfondo es increíble. Otro hombre que quiere hacer que su pareja abra la relación o amenaza con abandonarla. Por otro lado, una mujer que quiere convencer a su marido de ir al psicólogo por un intento de suicidio”.

Recalca que entre todos los casos que ha visto en su carrera uno de los más fuertes ha sido el de una niña de 14 años de edad “me escribía y me decía que su papá la violaba. La convencí de decirle a su madre y la madre no sólo no la apoyó sino que le dio una paliza y le dijo que era su culpa. Eso me hizo sufrir mucho. Por otro lado, también hay cosas agradables como cuando llegan los millennialsy me dicen que vieron mi programa y que les ayudó cuando salieron del clóset o cuando querían intentar algo nuevo con su pareja”. Finalmente, dice que el mensaje es que “todos tenemos que tocar fondo para poder después llegar a lo más alto. Siempre sé hasta dónde llegar. Este programa te entretiene, ríes, lloras, te la pasas bien y llegas a un aprendizaje, aprendes de ti y tu naturaleza, hay que sustituir la culpa por el entendimiento”.

El programa se estrena el 3 de abril a las 19:30 horas con repetición a las 23:00 horas por Unicable.