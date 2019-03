Nicole Vale recibe reconocimiento por su actuación en “Silvia Pinal: Frente a ti”

La Asociación Nacional de Locutores de México, presidia por Rosalía Buaún, reconoce a la joven actriz, hija de Arlette Pacheco y Raúl Vale

Arturo Arellano

Nicole Vale participó recientemente en la serie “Silvia Pinal: Frente a ti”, producida por Carla Estrada para Televisa, donde le dio vida a Silvia Pinal en su etapa adolescente, es por ello que la Asociación Nacional de Locutores de México (ANLM) le entregó un galardón de honor por su extraordinaria actuación a su corta edad. A la entrega acudieron entre otros personajes, su madre Arlette Pacheco y su novio Julián Huergo, quienes se dijeron orgullosos de la madurez y profesionalismo de Nicole en el arranque de su trayectoria.

La presidenta de la ANLM, Rosalía Buaún, tomó el micrófono para agradecer la presencia de Arlette Pacheco “De tal palo tal astilla, muchas gracias Arlette por acompañarnos esta noche y por haber guiado los pasos de tu talentosa hija a quien hoy vamos a reconocer. Eres un ejemplo maravilloso de mujer, de madre y de profesionalismo”, a lo que la actriz contestó “este reconocimiento es único de mi hija, ella ha hecho su propio camino, incluso se ha buscado sus proyectos y los ha enfrentado sin preguntarme nada. Cuando les dieron los libretos de ‘Silvia Pinal: Frente a ti’, yo no los leí, sabía en qué proyecto estaba, pero no me metí, ella hizo su negociación y pude verla hasta que se estrenó la serie. Tengo que decir que quedé gratamente sorprendida, es extraordinaria y no lo digo porque sea mi hija, sino porque es la verdad. Dicen que uno no debe decir las cosas buenas de los hijos, pero no puedo evitarlo, estoy muy orgullosa de ello”.

Por su parte, Julián Huergo, novio de Nicole añadió “me enorgullece el éxito que ha alcanzado con esta actuación que sin duda será muy recordada por la trascendencia de la serie, que no solo es vista en México sino en Estados Unidos y muchos países de Latinoamérica. De verdad estoy muy orgulloso de ti y te amo, quiero que sigas adelante y alcances todos tus objetivos”, dirigiéndose a Nicole Vale, que finalmente recibió el reconocimiento de manos de su madre y respondió “este es el primer premio que me dan por la serie y uno de los primeros en mi carrera, siempre me han emocionado este tipo de reconocimientos y no por el acto, sino porque quiere decir que algo bueno han visto de lo que estoy haciendo”.

Enfatizó en que “estoy agradecida con mis padres por el apoyo y seguimiento que le han dado a mi carrera, también a Carla Estrada que como productora y directora de la serie me ayudó mucho a lograr lo que se ve en pantalla. Ha sido una de mis más grandes experiencias y estoy segura de que jamás la voy a olvidar. Gracias a la Asociación de Locutores por este momento, valoro mucho que se hayan tomado el gesto de voltearme a ver”. A esto Buaún respondió: “Tu padre, Raúl Vale, fue miembro honorario de esta Asociación Nacional de Locutores de México porque has de saber que antes de ser actor o cantante, primero fue locutor”.

Sin más Nicole Vale, señaló que “Silvia Pinal: Frente a ti” puede ser vista a través de YouTube o en la pagina oficial de la serie por internet.