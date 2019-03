“Doce sustos y un perico”, de Jaime Alfonso Sandoval

En la ruta de las letras

Patricia Correa

¿Habrá alguien lo suficientemente listo, valiente y honesto que supere las pruebas?

Águeda Chacón Churruca hizo una gran fortuna con sus libros de terror, sus lectores la adoraban, aunque ella los odiaba: “Escribo para que sufran”, decía. En realidad, Águeda detestaba a todo el mundo, en especial a su familia, a quienes siempre tachó de chapuceros, flojos, interesados, y con pelo feo. Un trágico día, Águeda muere electrocutada en su sillón de masajes y deja su inmensa fortuna a aquel pariente que consiga pasar doce noches en su colección de propiedades embrujadas. Fantasmas, muñecos poseídos, castillos encantados y un sinfín de aterradores escenarios esperan a los Chacón. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, el autor nos contó:

—Te destacas por el gusto de la lectura desde toda tu vida, pero cuéntanos ¿cómo nace tu gusto para escribir historias enfocadas, a un sector infantil y juvenil?

“Yo creo que se nace con un talento para contar historias, muchos no sabemos hacia dónde van las historias, pero son historias que nos gustan, yo creo que empecé a escribir literatura infantil y juvenil para todos, siempre pienso qué libro me hubiera gustado leer a mí, a los 9, a los 10 años, y escribo esas historias para mi yo-niño, y también para crear nuevas generaciones de lectores, yo creo que es necesario de alguna manera propiciar el gusto y pasión por la lectura desde las edades más tempranas posibles, es necesario que haya mucha oferta de literatura para niños, porque ellos son las nuevas generaciones de lectores”

—Sabemos de tus proyectos y apoyo en medios como televisión, periódicos, cine, etc., ¿Cuéntanos como estos proyectos influyen para escribir tus novelas?

“Yo soy guionista de profesión, escribo guiones de televisión, lo que te exige la televisión es que tengas inspiración, tú no le puedes decir a un director, a una empresa, hoy no tengo inspiración, tienes que entregar el guión, te vuelves un escritor profesional, sabes cumplir con lineamentos, eso te ayuda muchísimo para estructurar y cumplir con otros proyectos, a tener disciplina que aplico en la literatura”.

—Un gran detalle al efecto de la portada del libro, si lo vez a diferentes tonos de luz, aparecen imágenes y detalles que a simple vista no se perciben ¿Cómo surge la idea de este detalle?

“Las ilustraciones interiores y exteriores son de la ilustradora mexicana Fernanda Castro, en la editorial tuvieron la idea de además de introducir la tinta especial hace que cuando el libro se esta leyendo en luz en la noche y apagan la luz, empiezan a brillar ciertos elementos de la portada porque tiene la tinta especial fosforescente, de alguna manera eso atrae a los niños, porque actualmente los niños tienen tantos distractores, tantas ofertas para atrapar su atención, tienes que darles algo muy atractivo, algo con colores llamativos, una historia apasionante, es un gran reto para todos los que nos dedicamos a hacer libros para niños .y jóvenes”.

—¿Cómo llegas a la idea de escribir un libro, que trata de una mujer (Águeda Chacón) que encuentra el éxito y fama a través de escribir libros (novelas de terror)?

“Ella es un protagonista central, que realmente no aparece, empieza el libro cuando ella muere, ella muere electrocutada en un sillón de masajes, que siempre se va a sentar cuando termina un libro, ella deja una gran herencia, odia a todo el mundo excepto a su mascota, pero deja una gran fortuna, se va a repartir solamente a cierta parte de su familia, es una familia muy numerosa, tienen que entrar a un concurso, la carrera de los doce sustos, ella dejó estructurada una competencia, con sus doce propiedades encantadas alrededor del mundo, como si fuera uno de sus libros, hay muchos guiños de la literatura de terror, a muchos lugares icónicos, pero en el fondo es la historia de 2 niños huérfanos, ellos no quieren realmente el dinero, lo que quieren es encontrar una familia, y el personaje central esta allá atrás de una manera misteriosa, si me murió o no se murió, porque hizo todo esto, son todos los enigmas que yo pongo como autor para que se vayan enganchando los lectores”.

