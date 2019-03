Cortés, ¿asesino intelectual de Cuauhtémoc?; el descubrimiento, ¿conquista o intervención?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

No sé para usted, pero para mí algunas conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo no tienen desperdicio, sino que son verdaderamente espectaculares.

Aleccionadoras.

Como la de ayer, que encabezó en Tijuana y que me desveló la visión personal del tabasqueño sobre hechos de nuestro pasado que yo creía haber entendido de otra forma.

Por ejemplo, ayer López Obrador nos reveló en su mañanera que Hernán Cortes fue en los hechos el asesino intelectual del último emperador azteca, del mismísimo Cuauhtémoc.

Y que el descubrimiento podría pasar de conquista a invasión.

Las revelaciones de AMLO sobrevinieron al responder a la, dijo, “polémica porque dimos a conocer que envié dos cartas, una al rey de España, otra al Papa Francisco, para invitarlos, en forma respetuosa, a que la Corona Española y la Iglesia Católica reconocieran los abusos que se cometieron durante La Conquista, durante los tres siglos de dominación colonial, porque en el 2021 vamos a conmemorar 500 años de la toma de Tenochtitlan y 200 años de nuestra Independencia.

“Entonces, consideramos, sin ánimo de confrontación, que es conveniente ofrecer disculpas a los pueblos originarios, porque indudablemente se cometieron abusos; pedir perdón por actos autoritarios, que se llevaron a cabo y que son conocidos, de dominio público… ofrecer disculpas, pedir perdón para hermanarnos y reconciliarnos. Ese es el planteamiento.

“¿O es mucho pedir?…

“Se me hace que hubo una sobrerrespuesta, (que) se exageró mucho… la parte buena el que se haya abierto esta polémica, porque nos lleva a revisar nuestro pasado… y yo creo que tenemos que poner esto al corriente y ventilarlo…”, enumeró.

Y continuó:

“A ver, yo les pregunto a ustedes (dijo a los reporteros): Vamos a celebrar los 500 años(del descubrimiento), ¿se celebra una conquista?, ¿se celebra una intervención?”.

Confieso que nunca pensé ni leí que el descubrimiento español pudiese ser considerado como una “intervención”.

AMLO aclaró que con su exigencia de petición de perdón al Rey y al Papa “no estamos pidiendo una indemnización, (o) que nos devuelvan recursos que se transfirieron, se trasladaron a Europa. No estamos pidiendo eso, es nada más aclarar qué sucedió.

“Miren: Cortés ordenó el asesinato de Cuauhtémoc allá en el municipio de Tenosique, en el estado de Tabasco, en 1525.

“Los padres de nuestra patria, Hidalgo y Morelos, fueron excomulgados y son los padres de nuestra patria. Vamos a conmemorar los 200 años de Independencia.

“Entonces, no es para confrontación, para encono… ¿O qué, de plano vamos a olvidar ya nuestra historia?”, interrogó.

Y se fue al fondo de los acosos a que lo someten sus permanentes infiernos:

“Esa es una característica del neoliberalismo”, el del olvido, subrayó.

Es decir, de acuerdo a su disertación, el Rey Felipe de España y el Papa Francisco, al negarse a pedirle perdón a los pueblos originarios de México, se estarían equiparando a los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto a quienes él a encuadrado dentro de la etapa del neoliberalismo mexicano.

Quizá por eso sentenció:

“Nosotros no podemos olvidar; o sea, se perdona, pero no se puede olvidar la historia de los pueblos.

“Nosotros estamos promoviendo la Cuarta Transformación de la vida pública del país y tenemos como antecedentes las tres transformaciones que ha habido: la Independencia, la Reforma y la Revolución.

“Entonces, no podemos olvidar. Ese es el tema”.

Confieso que cuando llegó a lo de la Cuarta Transformación me perdí y ya no entendí nada, pero pues si él lo dice es que lo de la 4ta Transformación es algo importante dentro de su trama histórica, ¿no?

Creo que por ahí va su idea… ¿o Usted qué opina?

Mujeres, esenciales en el desarrollo

Al saludarlas en el inicio del primer curso de género, Ricardo Monreal convocó a un grupo de jóvenes mujeres zacatecanas a prepararse y a avanzar en sus estudios para enfrentar a un país y un mundo en cambio.

“Y, desde mi punto de vista, las mujeres están empujando muy fuerte el cambio”.

El coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado recordó que en la actual legislatura existen ya varias iniciativas en proceso para lograr la paridad y el acceso de las mujeres a la justicia.

“Y nosotros que provenimos de un estado difícil, un sector campesino mayoritario, y ahora no sé si así lo sea, pero donde todavía existe mucha discriminación, violencia en el campo, también en las ciudades, las zonas urbanas, pobladas, debemos de luchar.

“Por eso me alegra mucho que estén todas aquí, que convivan, que se conozcan, que se ayuden entre sí, que luchen para lograr mejores áreas de desarrollo social, político, económico, que se esfuercen, que se preparen, que lean, que participen, es muy importante que lo hagan”, indicó.

En proceso la ley para jóvenes

En la sede del Senado en Xicoténcatl, durante la inauguración del Parlamento Abierto, Rumbo a la Ley General de Juventud: Conceptos básicos y derechos de los jóvenes, la senadora de Morena, Lucía Virginia Meza Guzmán, indicó que en su cámara se tramita una nueva legislación a fin de reconocer plenamente los derechos de más de 30 millones de jóvenes en México.

Este grupo no sólo requiere reforzar el respeto a sus derechos humanos, indicó la senadora, sino ser reconocidos como sujetos de protección contra la violencia, la falta de oportunidades, e impulsarlos, porque esa es la obligación del Estado.

Por ello anunció la realización de foros abiertos en las principales ciudades del país, con el propósito de escuchar a los propios jóvenes, académicos y especialistas, para aporten ideas al nuevo ordenamiento.

“No vamos a legislar a sus espaldas. Por el contrario, todas y todos vamos a participar para contribuir a lograr esta nueva ley”.

Las iniciativas sobre el tema, presentadas hasta hoy, dijo, carecen de perspectiva de género, para lo cual se deben escuchar, afirmó, a los jóvenes en sus quejas y demandas.

