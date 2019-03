“Hermanas”, una historia femenina, escrita por un hombre

La puesta en escena protagonizada por Fernanda Castillo y Arcelia Ramírez, se presentará en el Teatro Milán a partir del 28 de mayo.

Arturo Arellano

“Hermanas” es una puesta en escena que aborda la complejidad del comportamiento humano ante la tragedia, los rencores y dramas familiares. En esta ocasión es protagonizada por Fernanda Castillo y Arcelia Ramírez, quienes darán vida a dos hermanas cuya relación se fractura en el preámbulo de la muerte de su progenitora. La historia se presentará en el Teatro Milán a partir del 28 de mayo.

En rueda de prensa Hugo Arrevillaga, director; Fernanda Castillo, actriz; Arcelia Ramírez, actriz y Rubén Lara, productor, destacaron que esta es una obra identificable, en la que todos se verán reflejados de algún modo “Las hermanas están en confrontación por todo lo que no se ha dicho, es el momento de dejar salir todo lo que se ha vivido en relación a la otra, así esta es una obra de un odio feroz, que se sufre, que sale y se despliega, pero también odiar en esa intensidad va muy ligado al amor, no se está en un combate tan a muerte. Es como un espejo, un vínculo esencial para la obra, por eso se enfrascan en esa batalla donde se dicen de todo”, dijo Arcelia y añadió que como actrices “acceder a estas emociones tan rudas sólo se puede desde la complicidad y el cariño, la amistad. Eso nos unirá como actrices de manera muy especial, se constituye una fraternidad y familia, son vínculos poderosos y fuertes. Para mí tener esta experiencia es reconquistar nuestra humanidad porque eso es el teatro, no estás frente a un aparato electrónico, estás frente a un momento irrepetible, frente a personas vivas latiendo, sintiendo, expresando, comunicando y el espectador está en apertura a lo que se hace y se dice, es una fiesta maravillosa, el teatro es un ritual maravilloso”.

A esto, Fernanda Castillo agrega que “No es una obra tensa, es sensible, en tanto que a lo que se debía en este encuentro es la pérdida de la madre, acaba de morir y una de las hermanas no estaba cerca de la familia en ese momento. Arcelia toma la decisión terrible de no avisarle a su hermana de ese suceso y a partir de ello se desarrolla todo el conflicto. Eso es muy fuerte ¿por qué una persona no le avisaría a su única hermana del fallecimiento de su madre?, es un desastre. Aparece un flujo y vorágine de memorias, donde se va describiendo la razón del comportamiento de una y de otra, es un panorama de la condición humana finalmente”.

Finalmente, Arrevillaga describe que “éste es un ejercicio brutal y feroz de dos mujeres construyendo un universo y confrontándolo. Es un estilo de actuación sensible y lleno de herramientas actorales. Es una historia femenina escrita por un hombre y dirigida por otro hombre. Se trata de un despliegue de imaginación sobre los espectadores cuando ellas ponen al descubierto su mundo interio”.

“Hermanas” se presentará en el Teatro Milán a partir del 28 de mayo con funciones los martes a las 20:45 horas.