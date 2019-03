Alaya conquista al género urbano con “Tócamelo”

La talentosa venezolana promueve su nuevo sencillo junto a Zion y Lennox, que está por llegar a los 10 millones de views

Cautiva con una sugerente fusión de reggaetón, hip hop y un toque del sonido pop del West Coast

Asael Grande

Alaya se ha convertido en la prioridad regional por todo lo que ha logrado en tan poco tiempo. Ella es una joven originaria de Venezuela, mejor conocida como Alaya, hace dos meses lanzó su más reciente sencillo “Tócamelo” en colaboración con el dueto puertorriqueño más importante en el género urbano, ya que son considerados uno de los padres del urbano ellos son reconocidos como “La Z y La L” Zion y Lennox.

Actualmente, su video oficial está por llegar a los 10 millones de views. Tal es la euforia que ha creado generando grandes expectativas en la industria musical que viene a México por primera vez a promocionar su nuevo single: “me siento súper feliz de estar en México, me han recibido muy bien, siempre veo videos en las redes, los fans que ponen mi música, es bastante gratificante, me encanta el público mexicano”, dijo Alaya, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Luego de que el año pasado Billboard destacara a Alaya como “La artista latina en ascenso” por su brillante interpretación de “Bling Bling” (tema con el que logró casi seis millones de vistas de su video en YouTube), Alaya vuelve a cautivarnos con su nueva canción: “Tócamelo”. Se trata de una sugerente fusión de reggaetón, hip hop, y un toque del sonido pop del West Coast, en la que cuenta con la colaboración del “dúo más duro” del reggaetón, Zion & Lennox: “me siento muy feliz de tener en mi música a dos pioneros de la música urbana, y al tema le está yendo super bien, a Zion & Lennox, los conocí cuando hicimos el tema en la filmación, nosotros les mandamos el tema, y se nos vinieron a la mente, porque su música tiene un sabor muy especial, y el tema les gustó, y se metieron en el tema, y mandaron la canción ya en otro nivel, así fue como la cantaron, son espectaculares, humildes, y hoy en día seguimos en contacto; el video lo grabamos en Miami”, agregó Alaya a este diario.

La canción, que fue producida por Sebastián Jácome conocido como “Sebasjay” –productor de exitosas canciones para Enrique Iglesias y Gloria Trevi, entre otros cantantes famosos- narra el efecto arrollador que tiene el tema musical en Alaya quien, cuando lo escucha, tiene que pedirle al DJ que se la toque una y otra vez, pues ese ritmo la vuelve ‘loca’ y la pone a ‘bailar del derecho al revés’: “Sebasjay es lo máximo, yo lo conocí a él en Los Ángeles cuando inicié el proyecto como Alaya, es un productor, tenemos mucha química trabajando juntos, , buscamos el sonido perfecto, me tiene paciencia, yo crecí escuchando muchos géneros, como el reggaetón, el jazz, el pop, el rock, de todo, desde chica me gustaba cantar, y me presentaba en festivales”, dice, Alaya, quien compartió que le gustaría cantar junto al grupo Maná, y que pronto lanzará un tercer sencillo, además de un álbum completo, lleno de canciones con invitados especiales: “que cada canción sea única, y pegue con todo el mundo”, finalizó Alaya. “Tocamelo” ya está disponible en todas las plataformas digitales y de streaming.