AMLO ya ganó; sabe que él designará a los consejeros de la CRE que quiere

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El procedimiento de votación por mayoría calificada (dos terceras partes del Pleno) para designar a los consejeros de la Comisión Reguladora de Energía, ideado, diseñado y aprobado por senadores del PRI, PAN, MC y PRD en la legislatura anterior, será el que permitirá ahora a Andrés Manuel López Obrador nombrar directamente a sus candidatos, esos mismos que fueron rechazados por el Bloque Opositor en el Senado hace 2 semanas en una votación fulminante.

Pero el procedimiento que fue ideado para otro escenario y momento político, es el que ahora beneficiará a AMLO y sus propuestas y es que este procedimiento permite que, si las propuestas presidenciales a la CRE son rechazadas en dos ocasiones por el Senado, entonces el Presidente de la República puede elegirlos directamente.

Y eso es lo que va a ocurrir luego de que el presidente López Obrador reenvió los mismos nombres de candidatos ya rechazados hace 2 semanas, para que la oposición los vuelva a vetar y entonces, de acuerdo al procedimiento establecido, el mandatario los pueda designar directamente.

¿Pero por qué AMLO quiere a esos candidatos a toda costa?

“Porque son honestos”, dijo ayer.

Al respecto el coordinador de los senadores de Morena, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila, indicó que esa apreciación del presidente López Obrador es absolutamente válida.

¿No es una simulación enviar los mismos 11 perfiles?, se le insistió.

“No, es un derecho del Presidente. Yo no podría calificarlo de simulación … tiene su derecho y nosotros tenemos el nuestro de analizar y calificar la ratificación en el pleno, con la posibilidad de obtener o no la mayoría calificada.

Senadores votan dos iniciativas

Sin mayores problemas luego de que durante al menos 2 semanas se dieron fuertes encontronazos porque el grupo de Morena pretendía sacarla sin cambios, tal como la quería el presidente Andrés Manuel López Obrador, salió la reforma para la revocación de mandato y para permitir enjuiciar por delitos de corrupción y electorales al Presidente y a los senadores y diputados.

La reforma fue detenida por los senadores del Bloque Opositor (PAN, PRI, MC y PRD) porque consideraban que la iniciativa traía encubierta la intención de permitirle a AMLO la reelección.

Finalmente la desarmaron, le introdujeron cambios y la aprobaron para permitir la revocación de mandato no sólo para el Presidente, sino para diputados y senadores.

Ayer mismo, al aplaudir esta aprobación, el presidente López Obrador les pidió a los legisladores que, una vez abierta la revocación para senadores y diputados, también incluyan a los gobernadores.

La minuta aprobada por el Senado, fue regresada a Cámara de Diputados para ser revisada y aprobada de nuevo.

Es ahí donde ahora se le puede agregar la revocación para gobernadores y entonces deberá ser regresada de nuevo al Senado para que se vuelva a someter a aprobación a fin de que, por ser reforma constitucional, pase a ser aprobada por 2 terceras partes de los 32 congresos de los estados.

Vaya merengue legislativo…

La otra aprobación registrada ayer en el pleno del Senado, fue la de 5 Magistrados para llenar vacantes en las 5 Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Estos nombramientos fueron propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los Magistrados electorales designados ayer por el Senado, son: Sergio Arturo Guerrero Olvera, Ernesto Camacho Ochoa, Eva Barrientos Zepeda, José Luis Ceballos Daza y Marcela Elena Fernández Domínguez, a quienes el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, les tomó de inmediato la protesta de ley.

Diputados “secuestrados” por CNTE

En un proceso al revés, miembros de la sección 22 del magisterio de Oaxaca integrado a la CNTE, mantienen en paro forzado a los 500 diputados federales al impedirles ingresar a sesionar en San Lázaro.

Es como un secuestro pero en ausencia. Simplemente se apoderan de las puertas de entrada y salida y no hay forma de que los legisladores puedan cumplir con sus labores legislativas.

El círculo del momento excepcional que viven los diputados y el movimiento de la CNTE, lo cierra la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador quien por un lado dijo que los legisladores no tienen por qué irse a sesionar un lugar alterno –como ocurría en las anteriores legislaturas–, si su sede es San Lázaro, y por el otro porque AMLO se niega a que ninguna fuerza policial o militar quite a los maestros de las puertas del recinto legislativo por aquello de que su gobierno no es represor.

Entonces los maestros van y vienen de Oaxaca y sellan las puertas de San Lázaro e impiden el ingreso de los diputados quienes ya cumplen al menos 5 sesiones sin poder realizar sus tareas legislativas.

Por ello la fracción del PAN en el Senado, comandada por Mauricio Kuri, pidió hacer un extrañamiento al presidente de los diputados, Porfirio Muñoz Ledo, por no exigirle garantías ni a Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX ni al presidente López Obrador, par que los diputados puedan realizar sus tareas.

“Las y los senadores del PAN afirmamos que es una obligación constitucional del presidente de la Cámara de Diputados velar por la inviolabilidad del Palacio Legislativo de San Lázaro, de acuerdo con el artículo 61 de la Constitución, así como con los artículos 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General”, adujeron los senadores panistas.

¿Quién ganará?

Nada indica que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiera meterse en el pleitazo que se da entre su gerente en Morena, la mexiquense Yeidckol Polevnsky y Alejandro Rojas Díaz Durán, que ya repercute en descontentos y choques en la base de este partido.

Polevnsky, con la finesa de una dama surgida del Bronx más oscuro del Tepito profundo, ese colindante con lo más rudo de la colonia Morelos, califica a Rojas Díaz Durán como el perro que le ladra desde el patio de al lado…

Antes ya le receto el calificativo de sabandija…

Rojas Díaz Durán por su parte, desde su trinchera de jefe de asesores y suplente del poderoso senador Ricardo Monreal, le ha iniciado un proceso interno en los órganos de Morena, por considerar que Polevnsky no sólo ha abusado de su posición de presidenta suplente de este partido para imponer candidatos sin el menor apego a estatutos y en flagrante violación a toda ética partidaria, sino que forma parte de un grupo con posiciones chavistas-bolivarianas que representa un grave peligro no sólo para su instituto político sino para el país mismo.

Las denuncias de Rojas Díaz Durán, son retomadas por grupos de Morena en Puebla donde le reclaman haber impuesto en la forma más sucia a Miguel Barbosa –por lo cual el otro aspirante, el senador Alejandro Armenta ya le abrió un proceso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación–, y por otros de Baja California donde igualmente impuso con una encuesta patito, a Jaime Bonilla y dejó de lado al también senador de Morena Jaime Martínez Veloz que tenía mayores preferencias.

Sus sucios y cuestionados procesos de designación de estos candidatos, advierten que Polevnsky ya provocó fuertes rupturas en las bases de Morena tanto en Puebla como en Baja California, rompimientos que podrían derivar en derrotas.

Mientras todo esto avanza, y unos y otra andan agarrados de la greña mediática y política, AMLO hace como que la virgen le habla. Ni los ve ni los oye como Salinas.

