Juzgar la historia es pretencioso

Acta Pública

Claudia Rodríguez

Hay voces coincidentes respecto a que la petición de disculpa pública del actual Gobierno de México a los jerarcas de la Iglesia católica en su carácter de pontífice y rey de España, fue altamente criticada por su planteamiento que parece no fue acotado; lo cual llevó a la especulación de muy distintas formas. Hay quienes llegaron al extremo de discriminar a los españoles y decir que nos tocó lo peor de la estirpe colonizadora. Juzgar la historia empero, es pretencioso, sí muy válido su análisis.

Fue la conclusión a la que al final, tuvo que llegar públicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador al manifestar que ahora el Gobierno será cauteloso, y el que salió algo positivo del debate por la Conquista, en el que no sólo participaron historiadores, analistas, escritores, sino también la sociedad en conjunto.

Nos guste o no, el derecho internacional de hace más de 500 años, tenía el sello del conquistador que sometía a los conquistados. En el caso particular que nos atañe, la venia de la Iglesia Católica española tenía como objetivo, imponer concepciones jurídicas y culturales —entre ellas por supuesto la fe— de quien se erigía como el conquistador. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, ese mismo derecho internacional vigente, permitía que para obtener el botín del país conquistado o sojuzgado, se hiciera la barbarie. Aunque para ser justos, no todo conquistador estaba de acuerdo en tal método.

Las conquistas y las colonizaciones han desempeñado a través de la historia del mundo, un papel clave. Sin soslayar las atrocidades, la barbarie y muchas veces el exterminio por hegemonía en las armas de guerra; también hay una parte de evolución cultural, sin que esto implique que la cultura del conquistado tenga un valor menor. El sincretismo es justo la evolución cultural hacia ambos lados.

Sobre la Conquista de México no podemos juzgar el pasado en términos teóricos e históricos, por el contrario, sí es válido conocerlo, abrevar sobre el hecho y hasta analizarlo.

Lo que sí es posible investigar y llevar en su caso a juicio, son todos los casos de reciente brutalidad en contra del pueblo de México, tareas domésticas imperativas.

Acta Divina… De acuerdo al presidente de México, Andrés Manuel López obrador, “los conservadores quisieran que nos olvidáramos de la historia. Se ha hablado hasta del fin de la historia, nosotros pensamos que es importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos” y agregó que: “ya se logró ese propósito y es muy buena polémica siempre y cuando se de en el marco de respeto”.

Para advertir… Sin duda. López Obrador impone hasta agenda de la polémica nacional y sus bonos suben como la espuma.

