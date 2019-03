Spray que ayuda a acelerar el proceso de cicatrización

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Suplemento alimenticio especialmente para mujeres

Nuevas tecnologías para controlar y personalizar el medio ambiente

Las heridas de la piel afecta directamente la calidad de vida de las personas que la padecen, ya que pueden tener periodos prolongados de discapacidad, dolor e incomodidad, además de no poder realizar las actividades cotidianas. El Dr. Miguel Ángel Morales Monsiváis, vicepresidente de la Sociedad Iberolatinoamericana de Cirugía Dermatológica y oncológica, explicó que una herida es una falta de la continuidad de la piel que puede estar originada por diferentes causas como una quemadura, un corte, un golpe, etc. La piel es el órgano más grande y pesado del cuerpo humano. En un adulto promedio tiene una extensión de 2 metros cuadrados y pesa entre 4 y 5 kilos. Sus funciones son estéticas, protectoras, inmunológicas, metabólicas y sensoriales. Para tratar una herida es importante conocer su origen; se clasifican dependiendo de la causa, el ambiente donde se han originado, su extensión y profundidad en heridas superficiales y heridas profundas. Las profundas pueden afectar tendones, músculos, ligamentos y las superficiales se limitan solamente a la piel sin afectar cavidades corporales u otros tejidos. Para su tratamiento Armstrong Laboratorios de México presenta Recoverón G Spray, (ácido acexámico), que ayuda a acelerar el proceso de cicatrización y evita las infecciones por contaminación de bacterias que pudiera haber en la herida. La ventaja de que sea en spray es que cubre perfectamente la extensión de la herida, no hay necesidad de tocar o presionar sobre la piel lesionada, garantizando una recuperación rápida que permite que el paciente reanude sus actividades diarias.

Inversion Femme es un producto francés de origen natural diseñado especialmente para mujeres pues ante el acelerado ritmo de vida en ocasiones no es posible tener hábitos de alimentación y/o practicar actividad física, ante lo cual los suplementos alimenticios son una gran alternativa. Inversion Femme combina ingredientes como extracto de té verde, extracto de semilla de uva, omegas 3 y 6, betacaroteno, hierro, zinc, cobre, vitaminas B, C, cromo, cartílago de pescado, entre otros, que actúan simultáneamente, en sinergia con todo el cuerpo. Además de ofrecer 4 beneficios: 1. Efecto energético para ayudar a tener un mayor rendimiento en las actividades cotidianas, ya que incrementa la vitalidad y el balance emocional para combatir el cansancio y estrés. 2. Aporte nutricional que ayuda a disminuir la caída de cabello, y a su vez mejora la fortaleza de uñas.3. Efecto antioxidante que ayuda a combatir la producción de radicales libres en piel y cabello (manifestado en una mejor hidratación de la piel y disminución en la profundidad de las arrugas). 4. Por los componentes como el té verde, ofrece un discreto efecto termogénico que ayuda a moldear el cuerpo.

Dyson presenta su nueva tecnología en México. La marca originaria de Inglaterra y conocida por resolver problemas que otros ignoran, muestra sus más recientes innovaciones para controlar y personalizar el medio ambiente. El aire que se respira, la luz, el polvo y los alérgenos, son factores que pueden afectar la respiración, visión y sueño. Por ello, los ingenieros de Dyson crearon una gama de purificadores, que además funcionan como ventiladores y calentadores, un purificador de aire personal, una lámpara que cuida la visión porque se adapta al ambiente en el que estás y una aspiradora inteligente que se adecúa al tipo de superficie que limpias.“Dyson invierte en ciencia y tecnología para mejorar la manera en la que los productos del día a día funcionan. Al combinar hardware con software, desarrollamos máquinas inteligentes que resuelven problemas y apoyan el cuidado personal y tu bienestar”, asegura Jake Dyson, Ingeniero de Iluminación en Jefe. El lanzamiento de estos nuevos productos llega además en una fecha especial para Dyson, ya que cumple un año de operaciones en México. La marca inglesa afirma que el éxito que han tenido en el país es el reflejo de la confianza que los mexicanos han tenido hacia la marca. De hecho, ya hay planes de cerrar el 2019 con 100 puntos de venta, a través de los cuales las personas seguirán disfrutando de la experiencia e innovaciones, que ven por el bienestar de sus consumidores.

