Valle Film Fest homenajea a López Tarso

El encuentro se realizó en Valle de Bravo, con la presencia de talento nacional e internacional y la proyección de destacadas películas mexicanas

Conquistó el encuentro de cineastas, amantes del séptimo arte y público en general, para degustar de un buen menú de películas nacionales y en coproducción

Se celebra con éxito primera edición

Arturo Arellano

Bajo la batuta de Julián Vázquez, se realizó con éxito la primera edición del Valle Film Fest, encuentro de cineastas, amantes del séptimo arte y público en general para degustar de un buen menú de películas nacionales y en coproducción. Asimismo, se realizó un homenaje al primer actor Ignacio López Tarso, a quien se le entregó la primera Monarca, galardón que sería entregado a los ganadores en cada categoría del festival.

Julián Vázquez, director y creador del evento, detalló que “Es un festival que se cocinó muy exprés, pero todos sumaron para que pudiera llevarse a cabo. Valle de Bravo es un lugar muy hermoso, pueblo mágico y del que queremos levantar su turismo. Empezamos muy pocos, pero se fueron uniendo más personas y aquí estamos pensando en que se dé su crecimiento”.

“Con el festival generamos actividad turística y promovemos la cultura, además de un impacto en el cuidado del medio ambiente”: Mauricio Osorio, presidente municipal de Valle de Bravo

Lo mismo, reconoce “creímos que los boletos no se alcanzarían a repartir, pues esta edición los boletos fueron gratuitos, pero ya afortunadamente están agotados, aunque nuestros aforos son de cien personas por el momento, la gente reaccionó muy bien es una inauguración íntima. En general, Valle de Bravo está emocionado”.

Así, el objetivo del evento dijo “queremos inspirar a jóvenes y niños a ver cine, interpretar cine y hacer cine, este es un lugar con locaciones extraordinarias. El turismo siempre es bienvenido, pero nuestro objetivo máximo es que la gente voltee a ver a esta industria y que la industria voltee a ver a esta gente y sus paisajes. Recibimos proyectos de muchos tipos, estamos levantando la mano como un proyecto de cine independiente, buscamos calidad, empujar el cine independiente mexicano, pero también el internacional”

Mauricio Osorio, presidente municipal de Valle de Bravo, añadió: “queremos vincular el cine con el medio ambiente, por eso para nosotros siempre va a ser importante albergar este tipo de eventos. Julián ha emprendido varios proyectos en Valle de Bravo, lleva más de un año generando este proyecto y la intención es que este sea el primer festival para hacer de Valle de Bravo un destino turístico obligado, además de promover el cine en nuestra comunidad. Generamos actividad turística y promovemos la cultura. Nuestro entorno natural es nuestro fuerte en el tema turístico, nuestro lago, nuestro bosque, así que la intención también del festival es que el contenido de las películas detonen el sentir ambiental”.

Por su parte, el maestro Ignacio López Tarso recordó “viví los años más hermosos de mi vida en Valle de Bravo, tuve la juventud más maravillosa. Cursé mi primaria en Guadalajara y posteriormente llegué a este lugar donde hice grandes amigos y tuve las mejores experiencias. Me recuerdo jugando en los tres árboles y en el río que por lo que veo taparon y se convirtió en una laguna… que también está muy bonita”.

Apuntó en relación al festival “Me da mucho gusto estar de regreso en esta tierra y celebro que los jóvenes estén interesados en promover el cine mexicano, que mucha falta le hace”.

Sin embargo, al cuestionarlo sobre sus proyectos en este formato declaró que “El cine mexicano me tiene un poco olvidado, por eso estoy haciendo mucho teatro y un poco de televisión. Sin duda, si me invitan a hacer una película lo consideraré, amo actuar”. Al ser parte de la época del Cine de Oro Mexicano reconoció “De eso sólo quedó el cine y se terminó el oro (risas), fueron muy pocos los nombres que hicieron de esa época algo maravilloso y ahí quedo para la historia”.

“El cine mexicano me tiene olvidado, por eso estoy haciendo mucho más teatro y un poco de televisión”. Ignacio López Tarso

La primera cinta que se proyectó fue “Fausto” en el malecón de la demarcación, posteriormente se pudo disfrutar de otras cintas como “Una familia con madre”, “El silencio del roble”, “En el hoyo”, “Las niñas bien” y otras. Lo mismo se llevaron a cabo conferencias en la que diferentes personalidades abordaron temas de importancia dentro de la industria cinematográfica.

“Industrias Cinematográficas Emergentes, dificultades y oportunidades”, fue uno de los temas abordados en las múltiples conferencias que se realizaron durante el festival en este caso, a cargo de Alejandro Valles González, cineasta y los productores León Zimbrón, Tania Benítez y Marco Salgado, quienes coincidieron en que la tecnología ha abierto el panorama creativo, aunque ahora el reto es la distribución de los proyectos, dado que en la década de los noventas se producían 20 películas al año y actualmente se ha llegado a la cifra de 180 películas.

Lo mismo, celebraron la importancia que están tomando las mujeres en la industria, tomando lugares importantes en las producciones, aunque también reconocieron que faltan muchas cosas por lograr en el tema de la igualdad. “Se vive un momento importante, pero no hay que dejar de trabajar al respecto, porque si bien se está avanzando aún faltan muchas cosas por hacer. Aquí tenemos un claro ejemplo de una mujer que ha destacado en esta industria”.

Por otra parte, Zimbrón dijo que “si hay espacio para la experimentación y la fantasía en México, de pronto hay festivales y varias plataformas. Bueno hay YouTube, si queremos subir un trabajo experimental y ver el impacto en la gente”. A lo que Valle reviró que el “cine mexicano no es un género, yo defiendo los diferentes tipos de lenguaje, hay muchas voces distintas y sí creo que no están siendo todas escuchadas y no coincido en que YouTube sea una salida. La tecnología es la puerta, pero también se deben escuchar las voces más escondidas y talentosas para plataformas de cine especializadas”.

En otra de las ponencias el tema a tratar fue “El éxito en la producción cinematográfica” y participaron los productores Mónica Lozano, Luis Vizcaíno, Carolina Amador y la misma Tania Benítez. “El éxito es colectivo, se consigue trabajando en equipo, incluso con los espectadores porque cuando el público le da su favor al cine local podemos ir construyendo mejores cosas y proyectos. En muchos países el cine es el embajador de la sociedad al mundo en México no debemos perder de vista esa situación y caminar en ese sentido”, dijo Lozano.

Añade que “Se debe tener responsabilidad del uso de recursos de los inversionistas y los recursos públicos que se ponen para realizar producciones en México. No hay que pretender sólo hacer un trabajo sino tener como objetivo una repercusión social, cultural y económica. Y hay que empezar por tener conocimiento de todo lo anterior como productores. Hay que saber desde buscar fondos, armar tu equipo de trabajo, filmar, producir, postproducción, hasta los lugares donde puedes difundir tu proyecto”. Lo mismo reconoció que “La valuación del éxito de un proyecto debe estar en su contexto no acostumbrarnos a que si una película no tiene 3 millones de espectadores no es exitosa. Más bien es ajustarnos al circuito para el que está creada la obra, porque a lo mejor no trabajaste para que tu película fuera comercial. Por ejemplo ‘Amores perros’ salió con muy pocas copias y no tuvo una repercusión importante en las salas comerciales, pero estuvo en más de cuarenta festivales y se conoció en todo el mundo, ahí radicó su éxito”.

En la conferencia sobre Dirección de actores se dieron cita personajes como Claudia Ramírez, Pilar Mata, Sophie Gómez, Julián Vázquez, Enrique Arroyo, Rodrigo Murray y César Rodriguez. De entrada, Murray comentó “he tenido la suerte de trabajar como actor y director y siempre recordaré una lección de Luis de Tavira. ‘Los actores provienen de una misma canasta’, Luis planteaba los ensayos, porque los personajes dicen lo que dicen y hacen lo que hacen por algo. Así que el planeaba todo como si fuera un asalto al banco. Tu manejas la camioneta, tu seduces al policía, tu amagas al policía de la entrada, tú entras a la caja fuerte y nosotros tomamos los lingotes. Si todos hacen su trabajo van a lograr ese asalto. Así en la actuación el director está encargado de diseñar el asalto. Los actores seguimos órdenes de alguna manera nos lavamos las manos. Sin embargo, a mí me gusta cuando se logra compaginar y hay propuestas mutuas desde el diseño de arte, actores, producción entonces en ese sentido se pueden lograr cosas maravillosas”. Claudia Ramírez por su parte destacó “Es delicioso leer un texto cuando conectas, porque te llegan muchos, algunos te gustan y otros no. Pero cuando empiezas a construir personajes en tu cabeza es maravilloso, luego viene el trabajo en equipo para meterte en la piel del personaje y es delicioso”

El público fue el más grande ganador en esta primera edición. Luego de tres días de buen cine, el Valle Film Festival llegó a su final con una gala de premiación en la Alameda Bicentenario, en la que la gran favorita fue Influencia,de Pablo Aura Langer, ganadora a La Monarca a Mejor Largometraje; mientras que Jorge Malpica se alzó como Mejor Director por su cinta Ulises.

“Agradecer al Valle Film Fest, al que le deseamos mucha suerte, para que vengan muchas ediciones más; estamos honrados de ser los ganadores de esta primera edición y de verdad se los agradecemos infinitamente”, comentó en el escenario el cineasta Pablo Aura Langer.

Luego de la exhibición de la cinta Las niñas bien, en Cinema Valle con la presencia de Guadalupe Loaeza, se anunció que Time in the Forest (Juan Paulín) fue el Mejor Corto Animado, también se reconoció a The Replacement, de Sean Miller, como Mejor Guión, y la Mejor Fotografía se quedó en manos de la película The Forest, del cineasta Viktor Gasic.

El Premio del Público fue para la visión de Fernando Pacheco con su cinta Vico volador, que entregó la actriz Sophie Gómez. Carlos Hagerman se encargó de anunciar al ganador a Mejor Corto Documental, que fue para Bajo el agua; mientras que el Mejor Protagónico fue para Alejandra Cárdenas, por Influencia, quien recibió La Monarca también de manos de Gómez.

No obstante, queda claro que luego de esta primera y exitosa edición, el verdadero ganador es el público que tuvo a su alcance cine de buena calidad en espacios públicos, además de la oportunidad de tener un acercamiento con actores, productores y directores de cine.

“Somos el cuarto país de consumidores de boletos para cine y el segundo lugar en suscriptores a Netflix” Monica Lozano, productora