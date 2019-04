Barbara Palvin y Maluma protagonizan el Liverpool Fashion Fest

Fashion Season

Alex Rodríguez

La tienda departamental eligió como imagen de su campaña primavera-verano, a la joven húngara, quien acaba de firmar con Victoria’s Secret

Con todo el glamour, el pasado jueves 28 de marzo se llevó a cabo la edición número 32 del Liverpool Fashion Fest, evento que tuvo como anfitrionas a Top Models, como Adriana Lima y Alessandra Ambrossio, este año le tocó desfilar a la modelo húngara Barbara Palvin, que ha ganado fama y reconocimiento por convertirse en el nuevo ángel del gigante de lencería, Victoria’s Secret.

La principal inspiración del Liverpool Fashion Fest de esta colección fue sin duda proveniente de la costa Amalfitana, en Italia, durante la década de los 50’s, en esta colección resaltaron los colores nude, shedrón, amarillos, a la vez rayas y animal print. Liverpool presentó cuatro tendencias: Encanto, Euforia, Nostalgia y Armonía. Divididas en trajes de baño y outfits playeros, casual, vestidos y trajes de noche y finalmente primaveral adecuados para cocktails y eventos al aire libre. Para despedir, el evento cerró con una presentación del cantante colombiano Maluma, que emocionó a su público con uno de sus éxitos “Felices los cuatro”, “Mala mía”, “Amigos con derechos” y “Vente pa’cá”, entr otros éxitos. En desfiles anteriores el Liverpool Fashion Fest ha contado con la presencia de cantantes internacionales como Ricky Martin y J Balvin. “Siempre me ha gustado la moda que tienen en México ya que es con mucho color, contraste y llena de energía, de hecho yo veo que los mexicanos manejan un estilo muy exótico; son muy libres y felices, es lo que he visto”, dijo la modelo, recordemos que durante las últimas semanas Barbara se ha convertido en Trending Topic en las redes sociales por asociársele como una Modelo Plus Size, lo cual es completamente falso ya que pesa 55 kg y respecto a eso ella ha respondido. “Yo soy feliz con mis curvas, me siento muy bien y muy a gusto con mi cuerpo, no importa lo que digan, realmente hay que saber amarnos tal y como somos”, dijo.

¿Quién es Barbara Palvin?

Es una modelo descubierta a la corta edad de 13 años en una manifestación a la que asistió con su madre en Budapest, capital de Hungría, su país de origen, la joven trabajó un tiempo en Japón para después lograr un contrato con la prestigiosa agencia de modelos IMG Models, empresa que le dio a Palvin la fama mundial que buscaba y desde entonces la hemos visto en las portadas de revistas Top como “Vogue” y “Cosmopolitan” pero fue hasta el 2012 cuando la modelo catapultó desfilando para Victoria’s Secret ,cerrando el segmento Calendar Girls junto a Bruno Mars, año en donde también la nombraron embajadora oficial de L’Oréal Paris.

Barbara también ha participado en cine, logrando un papel en la cinta “Hércules”.