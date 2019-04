Generación de la basura

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

EN ESTOS TIEMPOS DE DESPERDICIOS Y BASURAS, MUCHAS DE LAS MAYORES FORTUNAS SON FINCADAS EN LA BASURA Y HAY MUCHA BASURA, LLENA DE ORO, EN LOS BANCOS Y FINANCIERAS…

Los aztecas decían que el oro era la mierda de los dioses y, del oro nacieron las grandes potencias en Europa y, en México, todo estaba centrado en la explotación de la plata y el oro y en eso se fueron dando cuenta de que al final de todo, solamente el trabajo y los medios de producción generaban la riqueza y aparecieron las estancias y la explotación y los hacendados y caciques y toda clase de cucarachas y basura política que nos mantiene en la sumisión.

NADIE NOS PODRÁ DECIR QUE ÉSTA NO ES LA CIVILIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA BASURA. Acumulamos todo tipo de basura, en nuestros cuerpos han demostrado que acumulamos además de grasas, estimulantes, conservadores de alimentos que el cuerpo ya no puede desechar, acumulamos en las casas basura electrónica, porque los productos y las computadoras y televisores y teléfonos o cambian con la moda o tienen un tiempo de vida calculado por los empresarios para que nos veamos obligados a cambiar y no sabemos cómo deshacernos de esa basura, ni siquiera sabemos reciclar o eliminar las nocivas baterías y otras leches y eso nos contamina el cuerpo y la vida, y así, insistimos, aparecen nuevas enfermedades y alergias y todo es por esa acumulación de basura y, los laboratorios, felices inventan medicamentos con los que nos mantienen esclavizados en vez de obligarnos a consumir alimentos sanos, de acuerdo con nuestro código genético o los malestares que mantengamos.

EN LAS CALLES, TODOS LOS DÍAS, ACUMULAMOS MÁS VEHÍCULOS Y EN LOS CEMENTERIOS Y DESHUESADEROS VEMOS MILES DE CACHARROS ACUMULADOS QUE NOS CONTAMINAN LA VIDA y los espacios y las aguas y el ambiente, están llenos de partes que son peligrosas y nadie dice ni hace nada por evitarlo. En las refresqueras y embotelladoras permitimos, por comodinos y conchudos, que los envases se fueran convirtiendo en plásticos que nos envenenan pero, además, se acumulan y sobrepasan la posibilidad del reciclaje y contaminan aguas y tierras y mares y matan fauna y flora y flotan islas de plástico por los mares, ríos, cañerías y se acumulan las bolsitas donde muchos ponen los refrescos o las aguas o los jugos con popotes y arrojan la basura por las calles y les vale y, nadie pone un orden y un freno y así nos vamos envenenando y matando, poco a poco, sorprende que animales marinos traguen plásticos y mueran y se llenen las ballenas de bolsas y cacharros y los hombres los siguen destruyendo y matando y, además, nos seguimos matando de poco a poco con nuestra misma mierda que ya no es oro sino que, otros, hacen oro con esos desechos y basuras y observamos a líderes de basureros llenos de riqueza mientras sus pepenadores mueren por males y contaminantes en la piel y en el interior y se viven llenos de inhalables o de heroína y tecatas y solventes para ya no pensar ni sentir, porque al final del día, ellos, también son basura y son basura desechable…

Y millones de colillas llenan los albañales y las tuberías y contaminan los mantos fréaticos y el agua y tardan años en destruirse y nadie le pone un freno ni impiden que sigan ofreciendo ese veneno y, para muchos, es un gran negocio y para los políticos carretadas de dinero y en los comederos, vasos de plástico y platos de unicel y cucharas de materiales que no se degradan y contaminan y envenenan y nadie tiene el valor de eliminar y prohibir su venta y uso, como ahora ya lo empiezan a hacer en varios países de Europa, pero acá, las grandes refresqueras que producen y venden millones de botellas diarias de sus productos en envases de plástico, están ganando millonadas mientras nos engordan y envician y contaminan y, ellos, felices, y los demás pagando por los tratamientos médicos y luchando contra la contaminación y ellos siguen provocándola y los políticos, ahora, son sus aliados y reciben sus consejos y dineros para ser perdonados y permitirles continuar en el pandero contaminando políticamente muchos cerebros y conciencias y envenenando a los mexicanos. Ahí están, son de todos conocidos, pero ya con perdón, son intocables y, eso, es palabra de rey, la basura, también, como la mierda, termina flotando en los ríos y mares y ni siquiera sirve ya como abono, porque hoy son contaminantes y la basura política también nos mata y envenena y nadie los puede evitar y eliminar, porque son una gran mafia perdonada hoy y que hace labores de consejería a alto nivel presidencial y eso, para muchos no es basura política, es una forma nueva de gobernar y, eso, tampoco es bueno sobre todo porque solamente los partidos hacían la labor de los pepenadores, pero ahora, ya no existen, y todos se confunden en una organización y contaminan almas, físicos y terminan contaminados y amorales, total, la ideología, dicen muchos, al igual que los valores, no dan de comer, pero ayudan a crecer y mantenerse en el poder, como basura, pero no importa, estando bien con Dios aunque el diablo ruja y puje no hay basura, sino valor comercial y riqueza potencial…todos son perdonados hasta que nos lleve la fregada. Total, hay quienes tienen la mentalidad de mártires…

