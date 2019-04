Poder Legislativo sin respiro; Monreal va por un extraordinario

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Con una agenda de cambios y reformas sin precedente en curso, Ricardo Monreal no se da tregua y ya negocia con el Bloque Opositor en el Senado un extraordinario para mayo o junio.

Aun cuando se ha avanzado en forma importante, indica, quedan pendientes esenciales.

“Es pesado, no es fácil, porque es de acto por acto. Cada reforma constitucional requiere una negociación particular y, es muy desgastante, es muy pesado… pero vamos a intentar hacerlo”, había adelantado ya al inicio del período.

Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, el zacatecano indica que del 1 de febrero al momento, a dos meses de distancia, se ha cumplido ya con un tramo legislativo más que esencial para el gobierno de la 4ta Transformación.

Sin duda la reforma más importante, advierte, ha sido la creación de la Guardia Nacional, esencial para cumplir una de las promesas más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador: acabar con la violencia en el país y alcanzar la tan anhelada pacificación del país.

Y ha salido lo de revocación de mandato y fuero constitucional.

Quedan en curso la ley de confianza ciudadana y la nueva reforma educativa, “donde actuamos como Cámara revisora”.

Vienen las reformas en materia laboral y las Leyes secundarias de la Guardia Nacional.

“Y aquí (en el Senado) tenemos dos importantes: el sistema anticorrupción y el de la despenalización del uso de la mariguana…

“… y le agregaría una, que es un interés personal pero que a veces no me gusta repetirlo, lo de las comisiones bancarias”, señaló.

A eso, dice, agrega la de modificaciones a leyes reglamentarias a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene que ver con la rotación de jueces”.

Este es un tema que ya se ha platicado, revela, “de manera informal, con el nuevo presidente de la Corte”.

Resume:

“Una agenda impresionante, pesada, difícil, ha requerido de mucha paciencia y de mucha prudencia; porque en su mayoría son reformas constitucionales que requieren de mayorías calificadas, es decir, de dos terceras partes de votos de los 128 senadores”.

En abril, que inicia hoy y que es el mes en que se celebra la Semana Santa entre el domingo 14 al domingo 21, sólo habrá 8 sesiones que son insuficientes para sacar adelante todo lo pendiente, advierte.

Por ello, y para cumplir con agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, se va a ir a la celebración de un período extraordinario quizá a fines de mayo o de junio.

Falta votar de nuevo a los comisionados de la CRE y la nueva forma educativa junto con la reforma al 35 Constitucional para avanzar en lo de Confianza Ciudadana, así como en lo de la ley de Extinción de Dominio.

Solo en lo que corresponde a las leyes secundarias de la Guardia Nacional se tienen, dijo, 4 normativas que son:

– La Orgánica de la Guardia Nacional,

– La Ley del Uso de la Fuerza,

– La Ley de Detenidos y,

– Reformas necesarias al Código Penal y de Procedimientos Penales.

La proyección no es nada fácil, pues además de Semana Santa, se cruzan las elecciones a gobernador nada fáciles de Puebla y Baja California y las otras del 2 de junio que amenazan con crear fuertes tensiones que seguramente terminarán por repercutir en las tareas legislativas.

El caso es que, cuando menos Monreal y su grupo, no tendrán vacaciones.

Migrantes-Trump-CNTE

Fuera del Senado y del resto del legislativo, los temas nacionales e internacionales no plantean cosas nada fáciles.

Sin duda los dos más álgidos esta primera semana de abril serán:

– Lo de la nueva caravana de migrantes centroamericanos con la amenaza del presidente Donald Trump de no sólo cerrar la frontera de EU con México, sino retirar todas las ayudas y planes de inversión que suman unos 900 millones de dólares en toda la región.

– Y las movilizaciones de la CNTE porque en el proyecto de la nueva reforma educativa de la 4ta Transformación la han excluido de meter las manos en la enorme bolsa pública del gasto educativo.

No es sólo que no les de derechos para repartir nuevas plazas, sino que no les aprobaron meterse en el reparto del dinero a educación en los estados como antes lo hacían en Oaxaca.

Por ello esta semana serán decisivas las negociaciones que realice por un lado el canciller Marcelo Ebrard en Washington y por el otro el titular de la SEP Esteban Moctezuma acompañado por el coordinador de Morena en San Lázaro, el itamista Mario Delgado en la mesa de negociaciones con los duros de la CNTE.

En el primer caso, AMLO ya no se puede hacer el muerto, ni que la Virgen le habla, y va a tener que entrarle directo a la negociación con Donald Trump y los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Y encima de todo eso establecer un cerco policiaco que no parezca policiaco en el Itsmo para impedirle el avance a no sólo la nueva caravana de migrantes que, dice la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero suma unos 20 mil, sino a los que vienen en solitario y que suman quizá otros 80 mil aspirantes a entrar como sea a Estados Unidos.

Y es que Trump no sólo suspendió ya la ayuda de 500 millones de dólares destinada a programas de desarrollo y empleo en El Salvador, Guatemala y Honduras, sino que ya adelantó que cerrará la frontera con México.

“Ninguno hace nada para frenar la migración”, se quejó el mandatario.

En especial acusó de no cerrar el paso a migrantes ilegales al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien todavía el fin de la semana decía que no se iba a confrontar con el norteamericano.

Frente a este escenario la titular de Gobernación, la ex ministra Sánchez Cordero adelantó que a pesar de que no le gusta a su jefe, ella va a intentar darle orden a la caravana de migrantes y al resto de quienes pretendan ir hasta la frontera norte para cruzar hacia EU.

Es decir, convertir en serio a México en la aduana de control del flujo ilegal de migrantes a EU, lo que tanto le reprocharon al Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Buenos para la excusa, AMLO y su secretaria han comenzado a señalar que “México no provoca el fenómeno de la migración” y por el contrario coopera para solucionarlo.

Ambos insisten en que la causa de este flujo migratorio es la pobreza y la violencia, o ambas, para lo cual el desarrollo, la justicia y la seguridad son la solución.

En cuanto a la CNTE, la instrucción de AMLO a Moctezuma es ir a una negociación clara y directa con los líderes de la sección 22 de Oaxaca, pero que excluya cualquier efecto corruptor.

Nada de que metan la mano en las finanzas destinadas a la educación. Acostumbrados a obtener todo por la vía de la movilización y el chantaje de la presión, los dirigentes de la CNTE ya anunciaron que echarán a andar la maquinaria ya mil veces probada de desquiciar a la Ciudad de México y a la cámara de Diputados y otras instituciones.

Así que hay que prepararse a vivir de nuevo a los bloqueos, marchas y plantones de la CNTE en la CDMX.

