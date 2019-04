Capacita Edomex a funcionarios municipales en mejora regulatoria

Reconocen avance en simplificación de reglamentaciones estatales

Toluca, Méx.- Para la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor de la población, 90 servidores públicos municipales cursarán el Diplomado en Mejora Regulatoria Promoción 2019.

La capacitación impartida por el Gobierno del Estado de México, a través del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos y la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, permitirá a los munícipes conocer la importancia de esta política pública, aportando conocimientos para impulsar procesos más eficientes, de regulación y desregulación, reduciendo las cargas administrativas para los ciudadanos.

Durante el inicio del diplomado, el Subsecretario de Justicia, Iván Barrera Pineda, destacó la posibilidad de generar esquemas de capacitación, coordinación y comunicación permanente entre los tres órdenes de gobierno.

Dijo que la implementación de la política de mejora regulatoria, impulsada por el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, permite la modernización y simplificación de trámites y con ello se cierra la brecha a la corrupción.

“El día de hoy, ustedes como representantes de municipios que se suman a este esfuerzo integral del Gobierno del estado, la encomienda es muy clara, acercar los trámites y los servicios a los ciudadanos, hacerlos mucho más eficaces, ser mucho más eficientes en la gestión pública y, sobre todo, ser el semillero de esta nueva generación que implementará la política pública de mejora”, afirmó Barrera Pineda.

Al dictar una conferencia magistral, Luis Carlos Ugalde, Director General de Integralia Consultores, urgió sobre la importancia de aplicar políticas más sencillas y eficientes en los 125 municipios mexiquenses.

Reconoció el avance en la simplificación de reglamentaciones estatales y se pronunció a favor de impulsar un gran cambio en las entrantes administraciones locales.

De igual forma, llamó a los integrantes del diplomado a entender que una regulación más inteligente, más precisa y más simplificada, ayudará a los gobiernos municipales a funcionar mejor en beneficio de la gente.

“Es un gran desafío, es un gran reto; tienen ustedes un gran aliado que es un Gobierno estatal que quiere ayudar a que esto se haga y eso me parece que es muy importante. La coordinación, los planes de coordinación empiezan bien porque el Gobierno estatal quiere apoyar, quiere ayudar y esto me parece que es un gran inicio”, apuntó el también ex Consejero Presidente del IFE.

El Subsecretario de Administración, Víctor Rodrigo Curioca Ramírez, recordó que de acuerdo con el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), el Estado de México encabeza, junto con Nuevo León, Colima y Sonora la lista a nivel nacional de entidades que cumplen con requisitos de mejores prácticas de mejora regulatoria. Por ello dijo, la importancia es replicar esa ventaja competitiva al ámbito local, ya que son el primer punto de contacto con la ciudadanía.

La reducción de requisitos impacta directamente a la sociedad mexiquense, que puede iniciar más rápido sus negocios, conseguir nuevas inversiones y generar empleos.

Para mayor información los interesados pueden acercarse a la Comisión de Mejora Regulatoria al número telefónico 01722-213-9378 y al correo electrónico contactocemer@edomex.gob.mx.