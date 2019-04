Remesas de migrantes, tabla de salvación

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

En momentos en que el cierre de la frontera norte con el que amenaza el gobierno de los Estados Unidos. puede afectar seriamente la economía mexicana, especialmente la balanza comercial, se produjeron dos buenas noticias para el sistema financiero nacional.

Una es el anuncio de que las remesas de los mexicanos en el exterior sumaron dos mil 387.3 millones de dólares, 6.4 por ciento más respecto a igual mes de 2018, su mayor alza para un mes similar en tres años y con ello ligan 35 meses al alza a tasa anual.

De esta manera, el dinero que remiten los mexicanos residentes en el extranjero se consolida como uno de los pilares sobre los que se mantiene la economía mexicana, junto con las menguadas exportaciones de petróleo y las divisas generadas por la actividad turística.

Por desgracia, en materia de remesas hay una “mala sombra”, pues el belicoso presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con cerrar esa importante fuente de ingresos o por lo menos imponerle gravámenes, no limitaciones.

Mientras tanto, analistas privados consultados por el Banco de México (Banxico) mejoraron sus expectativas para la inflación y el tipo de cambio para 2019 y 2020.

Esa resulta la segunda buena noticia para el economía nacional, pero como ocurre con frecuencia en materia de economía y finanzas, también hay un aspecto oscuro de esos vaticinios, pues los analistas redujeron sus pronósticos de crecimiento de ambos años, el actual y el venidero.

De acuerdo con la “Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado” correspondiente a marzo de este año, los especialistas redujeron su estimado de inflación para 2019 a 3.65 por ciento, que anteriormente era de 3.67 por ciento, y para 2020 la disminuyeron a 3.65 por ciento, desde 3.71 por ciento.

En cuanto al tipo de cambio, los expertos recortaron su pronóstico para el cierre de este año a 19.97 pesos por dólar, que anteriormente estimaron en 20.19 pesos, y para el siguiente año también lo bajaron a 20.26 pesos por dólar, desde 20.56 pesos.

En cuanto a la expectativa de crecimiento, los especialistas la disminuyeron a 1.56 por ciento para 2019, mientras que anteriormente la calculaban en 1.64 por ciento, lo cual significa el sexto retroceso consecutivo, y para 2020 lo recortaron 1.91 a 1.82 por ciento.

Los analistas consideraron que los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos seis meses son los problemas de inseguridad pública (14 por ciento), la caída de la plataforma de producción petrolera (14 por ciento), la incertidumbre de la política interna (12 por ciento), la falta de estado de Derecho (10 por ciento) y la debilidad del mercado externo y de la economía mundial (10 por ciento).

El Banco de México (Banxico) informó que, en el primer bimestre del presente año, las remesas familiares sumaron cuatro mil 802.3 millones de dólares, lo que implicó un avance de 6.4 por ciento respecto al periodo enero-febrero del año pasado.

El avance de las remesas en febrero de este año fue resultado de 7.6 millones de operaciones, con un crecimiento anual de 3.4 por ciento, y el monto promedio por remesa fue de 312 dólares, lo que implicó un incremento de 2.9 por ciento anual.

En su comparación mensual, en febrero las operaciones disminuyeron 0.6 por ciento respecto a las de enero pasado, en tanto que el monto también fue menor en 0.3 por ciento con respecto al del mes previo.

La cosecha

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen M. Nielsen, anunció el despliegue de unos 750 oficiales en algunas zonas de la frontera con México, como parte de un proceso para endurecer más las políticas contra migrantes.

“La crisis en nuestra frontera está empeorando y el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) hará todo lo que esté a su alcance para ponerle fin. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el Congreso no vuelva a actuar, por lo que todas las opciones están sobre la mesa”, comentó la funcionaria estadunidense, en lo que parece la confirmación de lo anunciado por Trump la semana pasada, en el sentido de que, si México no detiene de manera inmediata el flujo de inmigrantes indocumentados, cerrará la frontera o al menos algunas secciones de la misma.

La subsecretaria mexicana de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, dijo que el cierre de la frontera tendría efectos negativos.

Al participar en un foro organizado por la Cámara de Comercio de San Diego, la funcionaria mexicana recordó que por esa zona cruzan mercancías con valor de 60 mil millones de dólares, por lo cual la situación fronteriza se debe evaluar con todo cuidado, pues interrumpir los flujos comerciales puede tener efectos muy negativos en las actividades económicas de ambos lados.

En materia de política, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó que México no detendrá a los migrantes, sólo los regularizará, y volvió a responder a críticas procedentes de Centroamérica, al sostener que las caravanas de migrantes son una realidad y para comprobarlo basta con ver las imágenes de los medios de comunicación.

En declaraciones luego de dar posesión a Plácido Humberto Morales Vázquez como presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), la secretaria Sánchez Cordero sostuvo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede hacer lo que guste en su territorio.

“Nosotros, por lo que toca a nuestra frontera sur, estamos muy conscientes de que la migración tiene que cambiar, ser regulada y segura”.

“No vamos a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos”, ratificó el mandatario mexicano, quien destacó que sólo del 10 al 15 por ciento de los indocumentados deportados por Estados Unidos son mexicanos.

El nuevo presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Humberto Morales Vázquez, es originario de Ocozocoautla, Chiapas, se ha desempeñado como académico, ensayista, conferencista y articulista de diversos medios de comunicación y ha sido profesor por oposición de Teoría Política en la Facultad de Derecho de la UNAM; fungió en diversos cargos en el ámbito federal y estatal, y ha sido reconocido con el Premio Chiapas 2018 y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Por el momento, el magisterio disidente salió triunfante. La fracción de Morena en la Cámara de Diputados congeló la discusión de la reforma constitucional en materia educativa, con la finalidad de tratar de llegar a “un nuevo acuerdo que tenga el más amplio consenso con el magisterio”.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, quien hace meses pregonó que de la anterior reforma educativa no quedaría “ni una coma”, precisó que mientras no se logre el acuerdo, no se presentará el dictamen a discusión, y sostuvo que en esa materia “no hay prisa”.

Delgado dijo que esta semana habrá sesión también el miércoles, “para tratar de recuperar los tiempos perdidos”, por el bloqueo de los maestros disidentes durante las últimas dos semanas.

En esa sesión de la JUCOPO, el coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, presentó la petición formal para que sea removido el presidente dela Cámara baja, Porfirio Muñoz Ledo, quien tuvo la defensa de sus compañeros de Morena, por lo cual la moción panista no se incluirá en el Orden del Día de la sesión de hoy, martes.

Una de las razones del triunfo del presidente López Obrador fue su reiterada oferta de que su gobierno se distinguiría por la austeridad, integridad y transparencia; sin embargo, para las licitaciones del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas esto no ha ocurrido, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En su mensaje semanal, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que como parte de los 100 compromisos de López Obrador se ofreció que las compras de gobierno se harían de forma consolidada, y que los contratos de obra se llevarían a cabo mediante licitación pública, algo que no ha ocurrido.

“Al cumplirse cuatro meses del inicio de la gestión del gobierno, encontramos que la transparencia, no ha sido el sello distintivo de la administración.

Son visibles conductas, que de ser reiteradas, pondrán en entredicho la existencia de prácticas de integridad y comprometerán el combate a la corrupción”, indicó también el dirigente patronal.

riverapaz@infinitummail.com