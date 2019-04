Mario Bautista presenta “Ay!”

Su nuevo sencillo tiene la colaboración de los hermanos Celo y Genio Garza, mejor conocidos como Vice Menta

Asael Grande

Después de dominar los charts de las plataformas digitales con su último éxito, Baby girl, Mario Bautista regresa con una nueva canción, esta vez acompañado del dúo revelación mexicano Vice Menta, en un tema que no podrás parar de bailar. El sencillo Ay!está ya disponible en las plataformas digitales, un tema que fue co-escrita por Mario Bautista, los Tropical Minds (Yera, Skinny Happy y Lalo Ebratt), y los hermanos Celo y Genio Garza, mejor conocido como Vice Menta, mezclada por Mosty (Paulo Londra, Piso 21, Ximena Sariñana) y producida por Yera (Mike Bahía, Lalo Ebratt, Skinny Happy), reproduciendo la misma fórmula de su éxito anterior, Baby girl.

En esta ocasión, Mario quiso reforzar el movimiento urbano mexicano, invitando a Vice Menta, originarios de Monterrey, uno de los proyectos más interesantes y con mayor proyección de la escena urbana en el país. El video fue dirigido y producido por The Broducers en los estudios Ajusco de la Ciudad de México, cerrando así el ciclo de talento mexicano para todo lo que tiene que ver con esta canción: “estamos felices de todo lo que ha pasado, y contentos por esta canción, me convenció fue lo que vi desde el principio, que Vice Menta tenían un flow diferente, único, y eso me agrada, la gente que trae otras propuestas, ideas nuevas, y dije ‘ellos son’, el hecho de que sean mexicanos es muy importante también, porque es como querer hacer un cambio, y dar un ejemplo a los demás artistas de que colaboremos unos con otros, todos somos mexicanos, y debemos poner en alto el nombre de nuestro país”, dijo Bautista a DIARIO IMAGEN.

Por su parte, Vice Menta comentó que “cuando Mario nos enseñó la idea, la maqueta que tenía, nos encantó, y era emocionante para nosotros entrar en este sonido en el que nunca habíamos estado, entonces nos metimos al estudio, hicimos unas ideas, se las mandamos a Mario, y luego grabamos en el estudio, es la primera colaboración de muchas, nuestras carreras van a ser largas, de bendiciones y éxitos”, dijo Genio Garza.

Respecto a la letra del sencillo Ay!, Bautista explicó que Ay!’habla de ese momento en el que alguna vez te gustó una chava mucho, y algo se prende dentro de mí, y como que me mueve el tapete, la famosa expresión, ahí se trata del momento clave en el que por fin te acercas a darle el beso, y cuando la besas qué es lo que sientes: Ay!, que es una idea colectiva”.

Mario Bautista se prepara para iniciar el Resert Tour 2019, un show completamente nuevo con el que recorrerá México y Latinoamérica, donde presentará las canciones favoritas de los fans, temas inéditos y sus más grandes éxitos, entre ellos Baby girly Ay!El tour pisará el escenario del Teatro Metropólitan el próximo 16 de mayo, además de llegar a Monterrey, Guadalajara y Morelia: “me encanta crear música, realmente el año pasado hice un Resert en mi vida, tengo una canción que se llama Reset, y es algo que voy a cantar en el show, será un momento íntimo, a veces es bueno depurarse de todas las cosas antiguas, de cosas que no nos hacen bien, energía estancada, cosas que no contribuyen en cosas positivas”.