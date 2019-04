Edith Márquez estalla con “Tú me obligaste”

El sencillo es parte de su más reciente disco “Contigo” y ya cuenta con su video oficial

Se presentará este 18 de mayo en Arena Ciudad de México

Asael Grande

Edith Márquez se encuentra estrenando el sencillo y el video del tema “Tú me obligaste”, tema que se desprende de su disco Contigo, y que ya está sonando fuertemente en todas las plataformas digitales y estaciones de radio del país.

“Tú me obligaste”, es la historia de una mujer que arrastrada por los engaños, infidelidades y mentiras de su esposo es obligada a hacer exactamente lo mismo que él, sin sentir remordimiento alguno e incluso disfrutándolo, una canción que a pocas horas de su estreno fue de las favoritas de sus fans, quienes no han dejado de apoyarla en todo momento. El video de “Tú me obligaste”, se filmó en las instalaciones del museo de La Bola en la Ciudad de México, bajo la dirección de Antonio Roma, y es en este video, que podemos ver por primera vez a Edith, más sensual que nunca y en escenas nunca antes hechas por ella: “el video quedó muy bien realizado por parte de La Catrina, que es una productora, la gente con la que trabajamos es una compañía que no había tenido el gusto de trabajar con ellos, fue algo muy satisfactorio, con el disco Contigo, me siento contenta, no ha parado de darnos sorpresas y satisfacciones, principalmente al público, que es el que hace posible tantos views en You Tube, el video de ‘Aunque sea en otra vida’, lleva como 9 millones de vistas, y el nuevo va muy bien, ahora sale sencillo por sencillo, con video como tal, entre ellos, sencillos digitales, como el de ‘Yo lo extraño a morir’, que fue el segundo sencillo digital, que también gustó mucho esa canción, y yo me doy cuenta en los conciertos del gran impacto que he tenido con el público, estoy agradecida y feliz”, dijo Márquez en entrevista con DIARIO IMAGEN.

“Estoy festejando veinte años de carrera solista, pero llevo 33 años de cantar, desde chiquita, estoy disfrutando mucho todo lo que me está pasando, creo que cuando trabajas tanto en algo, y estás concentrada, y con una meta muy clara, es cuando más se disfruta, me ha costado toda una vida estar en donde estoy, y poderles anunciar que estaré en la Arena CDMX el 18 de mayo, ya llevo siete Auditorios, me faltan muchas cosas que quiero hacer, me falta la internacionalización de mi carrera, que viene este año, lo vengo anunciando hace años”.

Edith Márquez seguirá de gira con su exitoso “Contigo Tour” recorriendo toda la República Mexicana, y se presentará en Tepatitlán, Jalisco el 4 de mayo, el 10 en Aguascalientes, 11 en Saltillo, 18 en la Arena CDMX, 25 de mayo en Guadalajara, 31 en Chihuahua, 1 de junio en Monterrey, 20 de junio en Monterrey, 20 de junio en Los Mochis, 20 de junio en Parral, Chihuahua.

En 2018, Edith Márquez comienza la grabación de su nuevo álbum, a cargo del productor ganador del Grammy, George Noriega y la compositora Mónica Vélez. Del álbum se desprende el primer sencillo “Aunque sea en otra vida”, el cual, en menos de 24 horas de su lanzamiento se posicionó en el puesto #1 de ventas en la plataforma ITunes. De visita en Guadalajara para la promoción de su disco, Edith, comentó “Es un proyecto que llevo mucho tiempo, es complicado de un proceso de invertirle mucho, pero valió la pena y los autores que escribieron para este disco son muy profesionales”.

La intérprete se encuentra contenta por su participación como juez del reality musical. “Feliz con esta generación, son chavos que tienen mucho que aprender y deben desarrollar su talento, pero creo que tienen un problema, que es la disciplina, porque creen que es todo fácil, pasajero, y no es así, es una carrera muy competida y de trabas que hay que sobreponerse a todo”.