Uno de cada 115 niños en México es diagnosticado con autismo

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Nuevas terapias para enfermedades del sistema cardiovascular

En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo que se conmemora el 2 de abril, DOMUS Instituto de Autismo, A.C., lanza un llamado a la sociedad para brindar atención temprana y tratamiento oportuno a los niños que presentan el Trastorno del Espectro Autista.

Judith Vaillard, su directora general, señala que en México 1 de cada 115 niños presenta autismo y que existe un desconocimiento del trastorno, que deriva en una detección tardía y la falta de una intervención adecuada. El autismo es una alteración del desarrollo neurológico que se manifiesta claramente entre los 18 y 36 meses de edad, aunque puede haber síntomas observables desde antes de los 12 meses.

Se caracteriza por fallas persistentes en la relación y comunicación social, patrones de conducta repetitivos e intereses limitados y una alta frecuencia de condiciones médicas concomitantes y alteraciones sensoriales, lo que provoca un alto impacto en la calidad de vida de la persona y su familia.

Algunas señales de alarma: A los 6 meses no muestra sonrisas u otras expresiones cálidas o de alegría y gozo, a los 9 no comparte ni responde a sonidos, sonrisas u otras expresiones faciales, a los 12 no balbucea ni emite sonidos, no responde ni comparte expresiones o gestos como señalar, mostrar, decir adiós, extender los brazos para alcanzar, etc., a los 16 no emite palabras, a los 24 meses no emite frases de dos palabras de manera espontánea.

Hay que buscar ayuda con especialistas o instituciones con experiencia para comenzar una atención inmediata; entre más pronto sea atendido, el pronóstico será más favorable.

No dejarse llevar por “tratamientos mágicos” que ofrecen curas milagrosas. Cada niño es diferente lo que le funciona a uno es posible que no le funcione a otro. El autismo no tiene cura, sin embargo, su calidad de vida mejora si reciben una atención temprana, personalizada y adecuada a sus necesidades.

DOMUS ofrece: detección, diagnóstico y evaluación integral. Intervención temprana inclusión educativa desde preescolar hasta preparatoria; programa de Transición a la Vida Adulta; Formación para el trabajo e Integración a jóvenes y adultos a la vida laboral remunerada. Formación profesional en el Autismo. Asesoría a padres, maestros y profesionales. Para mayores informes: DOMUS INSTITUTO DE AUTISMO A.C. Málaga Sur No. 44 Col. Insurgentes Mixcoac Tel: 5563 9966 y 5563 9874 www.institutodomus.org

*****

Se integran al mercado mexicano dispositivos y terapias avanzadas para el tratamiento de enfermedades del sistema cardiovascular de última generación, que mejorarán el rendimiento mediante biotecnología en las áreas coronarias, periféricas y de neurorradiología, un paso al frente de la tecnología actual.

La empresa española iVascular proveerá estos nuevos dispositvos de última generación y alta calidad al mercado mexicano, afirmó Lluis Duocastella, CEO de iVascular. En México hay entre 250 mil y 280 mil infartos al año, lo que significa que cada hora ocurren 32 infartos, uno cada dos minutos. Provocando cerca de 80 mil muertes al año en México. El corazón es un músculo que necesita un suministro constante de oxígeno y nutrientes para funcionar adecuadamente.

Ambos elementos son transportados por la sangre a través de los vasos sanguíneos que se denominan arterias coronarias.

La enfermedad cardíaca se produce cuando se forman placas o depósitos de grasa en las paredes de las arterias que, como consecuencia, se estrechan. Esto significa un problema cuando, por ejemplo, después de hacer ejercicio el corazón se ve obligado a trabajar más y necesita más sangre. Cuando esto ocurre se puede llegar a sentir dolor en el pecho. Una arteria que se ha estrechado puede boquearse por un coágulo de sangre (trombo), lo que puede provocar un infarto.

El doctor Carlos Macaya, presidente de la Fundación Española del Corazón afirma que un tratamiento adecuado incluye un catéter, o stent tubos diminutos de malla metálica que se insertan, de forma permanente, en las arterias que se han estrechado por placas o depósitos de grasa y se utilizan para mantenerlas abiertas. Este procedimiento mejora el suministro de sangre que entra en el corazón y beneficia la calidad de vida, ya que reduce el dolor de pecho, disminuye la dificultad para respirar y el riesgo de sufrir un infarto.

elros05.2000@gmail.com