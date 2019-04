Kany García se presenta por primera vez en México con “Soy yo tour”

Este jueves estará en el Teatro Metropólitan con un espectacular sold out, además, el 5 de abril ofrecerá un show en el Pabellón M de Monterrey

Asael Grande

Con cinco álbumes de estudio, tres Grammy latino, más de 925 millones de reproducciones en plataformas digitales, colaboraciones con artistas como Residente, Matti Natasha, Franco de Vita, Tommy Torres, Santiago Cruz, entre otros, además de una brillante carrera de más de 10 años de trayectoria, la puertorriqueña Kany García se presenta en concierto por primera vez en nuestro país este 4 de abril en el Teatro Metropólitan.

Con este show, que incluye éxitos como “Para siempre”, “Soy yo”, “Bailemos un blues”, “Hoy ya me voy” y “Qué nos pasó”, Kanny combina su trayectoria musical, su más reciente producción “Soy yo”, y avances de su próximo álbum de estudio. El tour “Soy yo”, ha pisado países como República Dominicana, Ecuador y su natal Puerto Rico, donde el pasado mes de febrero, Kany ofreció un showen el Coliseo, espacio con una capacidad de 18 mil 500 lugares que la cantante vendió en su totalidad, colgando el letrero de sold out: “estar en México es algo muy grande para mí, es una tierra hermosa e increíble, las canciones que cantaré en este concierto serán el hilo conductor de lo que han sido estos cinco años, y trato de alejarme de que mis canciones no sean canciones personales, sino maneras de pensar de uno de las historias que uno va agarrando, y las canciones son la evolución de un artista, es un proceso evolutivo, por eso me gusta mucho este tipo de giras, el poder arrancar desde el primer álbum hasta este momento, y que la gente vaya sintiendo que voy contando una historia , es la manera de poder narrar este proceso vivido durante doce años de carrera”, comentó Kany en conferencia de prensa.

Ahora toca el turno de México este 4 de abril en el Teatro Metropólitan con un espectacular sold out, además, el 5 de abril ofrecerá un show en el Pabellón M de Monterrey. Con estos conciertos será la primera vez que la puertorriqueña se presente en México y con grandes expectativas. Desde su álbum debut “Cualquier día” (2007) la música de Kany ha tenido un gran recibimiento. En tierras mexicanas el álbum alcanzó la certificación de Disco de Oro: “disfruto mucho cuando las cosas me sorprenden, mi expectativa para este showes que la gente sienta que valió la pena la espera, lo más que me interesa es que la gente diga ‘qué increíble!’, me gusta un show que tenga autenticidad, y que tenga canciones maravillosas, con mi mensaje de vida, es para mí un show muy completo, muy pensado, muy bien planificado en tanto video, y escenografía, y no quería que México se quedara sin escuchar estas canciones tan importantes, México tendrá un show muy hecho a la medida”, comentó la también compositora de artistas como Roberto Carlos, Chayanne, Jennifer Lopez, Ha*Ash, Pedro Capó, entre otros, promete un concierto inolvidable en esta velada que estará llena de sorpresas.