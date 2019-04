Ahora sí, el Presidente tiene su padrón electoral

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Pueblo “bueno y sabio”, asesores “estrella” de AMLO

Ebrard y su estrategia “el miedo no anda en burro”

A partir de hoy empezará la entrega de los apoyos para los padres de los niños que ya no tienen el apoyo de las estancias infantiles que implementó la entonces Sedesol y con eso, no hay que soslayar por lo menos un par de cuestiones: que el presidente Andrés Manuel López Obrador, está en vías de conformar su padrón electoral para el 2021, porque como los niños no votan, lo importante es captar el sufragio de sus papás.

En segundo lugar, ¿quién le garantiza al jefe del Ejecutivo que los padres de los niños gastarán en una estancia infantil el recurso que les ha sido asignado, sobre todo si tienen otras necesidades?

Aquí se recuerda de nueva cuenta aquella irrisoria propuesta hecha por el secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa, de que sean los abuelitos los que cuiden a los nietos.

La entrega será de mil 600 pesos bimestrales y se supone que los asesores “estrella” del presidente López Obrador, el “pueblo sabio y bueno”, –que ya hasta son expertos en cuestiones internacionales–, no quieren que el recurso pase por los gobiernos estatales y municipales “porque el apoyo no llega completo o no llega”, pero, ojo, ya se registraron los primeros casos de niños que son víctimas de accidentes y no obstante, la Secretaría de Bienestar se compromete a garantizar la atención y cuidado de los niños del país.

Además, el apoyo será retroactivo porque de acuerdo a lo que informó la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores González, en la conferencia “mañanera”, el pago correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril en diferentes lugares de la República, se entregarán 3 mil 200 pesos de manera directa a los padres o tutores y, en el caso de niños con discapacidad, serán 7 mil 200 pesos.

Otro detalle que llama poderosamente la atención, es que siguiendo con las cifras que hizo públicas Albores, de las visitas realizadas supuestamente casa por casa, se encontraron 203 mil 262 madres, padres o tutores debidamente validados, y 93 mil 697 no fueron localizados.

También, de un universo de 329 mil 781 niños registrados, 213 mil 437 niñas y niños fueron validados y 97 mil 180 no fueron localizados. ¿Será?, porque la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, (a la que le da gastritis cuando va al Palacio Legislativo de San Lázaro) aseguró que los resultados del censo se enviarán a los órganos de transparencia, con apego irrestricto al marco legal de protección de datos para que la información pueda ser consultada por los interesados.

Por su parte, la secretaria Albores precisó que “los cambios en su instrumentación (del Programa ahora llamado pomposamente de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras) no implican el cierre de estancias infantiles, ya que podrán seguir funcionando, siempre y cuando brinden un servicio de calidad y garanticen la seguridad a los niños”, ¿y cómo le van a hacer si ya entregarán los apoyos económicos?

Municiones

*** Otra vez, el presidente Donald Trump, arremetió a “tweetazos” con sus amenazas de cerrar la frontera con México, así que los que supusieron que le había “bajado dos rayitas” a su odio por México cuando dijo que nuestro país estaba haciendo lo suyo para detener las caravanas de migrantes, se equivocaron.

Y es que en realidad es muy difícil medir el humor del presidente de Estados Unidos, que es un personaje muy voluble y contradictorio sin duda, pero que lo referente al muro fronterizo y sus ataques en nuestro país, son su principal bandera para reelegirse.

*** La reacción que ha tenido el presidente López Obrador, sigue siendo la misma desde hace varios días; evasivo, asegurando que él “puro amor y paz” y viendo todo, no solo ese tema, de manera demasiado optimista. El tabasqueño aseguró: “no nos conviene a nadie el cierre de fronteras, vamos a procurar distender este ambiente y vamos a tratar de manejarlo con responsabilidad, vamos a seguir apoyando con mucho cuidado y mucha cautela… tenemos que cuidar nuestras fronteras respetando los derechos humanos”.

*** El tabasqueño pone en evidencia con este tema, –como en muchos otros–, que no ve más allá de sus narices. Él asegura que la lentitud en algunos puntos fronterizos no ha ocasionado pérdidas significativas, que “vamos bien”, frase que se ha convertido en su “muletilla” preferida; “están abiertos los cauces, en las garitas no hay ningún problema”, en una opinión diametralmente opuesta a la de los que tienen que lidiar con los 16 puntos fronterizos que tiene el norte de México, por donde transitan 14 mil tráilers diariamente y el cierre parcial y “hormiga” instrumentado por Trump, comienza a ser preocupante.

*** López Obrador anunció que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está a cargo de la situación, entonces aquí la pregunta es: ¿el flamante canciller estará a la altura de las circunstancias?

Por lo visto, no, porque el ex jefe de gobierno declaró que el no contestar los viscerales mensajes de Trump, no es ausencia, sino más bien una estrategia que ofrecerá buenos resultados (¿?). Seguramente será la estrategia “el miedo no anda en burro”

*** Por lo demás, desde la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria del PRI le exigió a López Obrador que tenga una postura contundente en contra de las abiertas amenazas de Trump. Esto porque cuando el tabasqueño era candidato presidencial, se caracterizaba por ser muy enjundioso en los discursos en los que cuestionaba al alocado y visceral presidente Trump

*** A los ojos de diversos analistas en torno al tema, el Senado de la República ha tenido una actitud mucho más digna que el mismísimo Jefe del Ejecutivo.

Ayer, el coordinador de la bancada de Morena en esa instancia legislativa, Ricardo Monreal, leyó una carta que la Cámara Alta envió al inquilino de la Casa Blanca en la que manifiesta su repudio por las expresiones xenófobas de Donald Trump, que sin duda, degradan la histórica amistad que ha caracterizado la relación bilateral entre México y Estados Unidos y que entre otras secuelas, derivan en crímenes de odio en contra de la comunidad hispana. Asimismo, Monreal informó que desde el Senado de la República se hace “diplomacia parlamentaria”

*** Retomando el optimismo presidencial, AMLO tiene motivos para estar contento, porque de acuerdo a un conocido diario, tiene el 78 por ciento de aprobación, sin embargo, tiene un “negrito” en el arroz, que es la carta que envió al gobierno de España y de aquel lado, de plano, lo mandaron por “un tubo”, pero lo hizo por una noble causa el presidente: promocionar el más reciente libro de su esposa, Beatriz Gutiérrez, otra de sus asesoras “estrellas” además del pueblo. ¡Qué tal!

