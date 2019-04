Los chantajes de la CNTE

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

No es la primera vez que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amaga con paralizar la ciudad o las instituciones públicas como medio de chantaje para cumplir con sus deseos.

Es un hecho que la CNTE representa los intereses políticos de trabajadores adscritos al sector educativo, más no a los maestros que tienen como vocación enseñar a los niños de este país.

Este es uno más de los temas que se salieron de las manos en el viejo régimen priísta: los maestros dentro del sindicato, actuaban como activistas políticos electorales para cuidar los votos del partido (PRI), así estuvieron décadas bajo el control de los líderes hasta que, el régimen mutó y ahora hay dos corrientes, el sindicato y la coordinadora, ambos acostumbrados a hacer política pero no a educar.

En las movilizaciones de la CTNE hay “maestros” que llevan años sin estar frente a grupo de alumnos en un aula.

Este es un reto más para la administración de López Obrador, también para la legislatura en turno, o ceder al chantaje como históricamente ha sido, o hacer respetar la ley y el estado de derecho.

No se puede pedir bajo amenazas, no se puede dialogar con chantajes y no se puede seguir poniendo como pretexto la política para no cumplir con la educación de los niños mexicanos.

Se exige diálogo mientras se bloquean los accesos del Congreso, se piden acuerdos mientras se paraliza el Paseo de la Reforma, se victimizan mientras tienen a millones de niños mexicanos en sus casas y sin clases.

De esos maestros no necesitamos, esos sí son un gasto inútil para la nación, esos sí son una carga al erario y llevan décadas así.

El gobierno en turno tiene la última palabra.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio197