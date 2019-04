Semana de Cine Canadiense en México

Se celebrará hasta el 11 de abril en la Ciudad de México y posteriormente en el interior de la República

Miranda de Pencier trae su cinta “The Grizzlies”

Arturo Arellano

La Semana de Cine Canadiense se celebra actualmente en la Ciudad de México con diversas sedes, incluyendo complejos de Cinépolis y circuito cultural, donde se proyectan algunas cintas seleccionadas del país vecino del norte. Será al menos hasta el 11 de abril que se podrán disfrutar las películas en la capital mexicana, puesto que posteriormente recorrerán otros estados de la República.

Entre las cintas seleccionadas se encuentra “The Grizzlies” de Miranda de Pencier, quien en entrevista para DIARIO IMAGEN, detalló que “la película que traigo se trata de jóvenes en una comunidad indígena en Canadá, que están pasando por problemas en la vida, pero crean un equipo deportivo que les ayuda a mejorar. Es una historia de esperanza, del efecto del colonialismo en Canadá y muestra que hay mucho poder entre los jóvenes indígenas de nuestro país”. Asegura que “ha sido muy interesante porque no me había dado cuenta de cómo el tema de las comunidades indígenas impacta a través de mi película. De pronto creemos estar tan lejos que no sabía si este mensaje impactaría a México, sin embargo, la gente ha asumido este mensaje en relación a como son tratadas este tipo de comunidades, tanto México como Canadá han cometido grandes errores, pero tenemos la oportunidad de recapacitar y darle los derechos necesarios a los indígenas”.

Así, a su paso por México comenta “Siempre que vengo me siento influenciada, de hecho alguna vez ya produje teatro aquí, amo este país, y espero la posibilidad de coproducir cine o televisión. Apenas participe en un panel con otros mexicanos como Diego Luna, puedo ver que hay mucho talento aquí, ojalá se dé la complicidad, me reuniré con algunas personas para ver la coproducción de algunas series, pero nada es seguro”.

En el tema de la igualdad de género recalcó “Todos deberíamos tener un punto de vista, tanto hombres como mujeres. Como productora constantemente creo oportunidades para mujeres, personas de color y pueblos indígenas, es algo que me importa. Parece ser que ha habido demasiadas historias que se han contado de parte de los hombres blancos, lo cual no significa que ya no hay lugar para los hombres blancos, más bien se trata de ampliar oportunidades para asegurarnos que todo tipo de personas tengan un espacio para contar sus historias”.

La Semana de Cine Canadiense en México se encuentra en curso, las fechas y listado de cintas participantes se pueden consultar en la página de internet de Cinépolis en el apartado del evento.

“Tenemos uno de los países más poderosos entre México y Canadá, no soy admiradora de lo que está pasando en Estados Unidos. Es muy importante que Canadá y México tengan un diálogo a través de las artes y nuestros políticos, porque juntos, si unimos fuerzas, quizá podríamos tener influencia sobre el gran vecino que nos separa”