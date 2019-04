Medios de comunicación no reconocen avances en seguridad: Alberto Capella

Derecho de réplica

La comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, ante los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, podría recordarnos la frase de San Agustín: “La soberbia no es grandeza sino hinchazón y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano”, y no por la redondez física del jefe policial, sino por su escasa humildad, pues tiene siempre el pretexto perfecto para justificar sus resultados, poco perceptibles por los ciudadanos.

Que, la culpa es de los medios de comunicación, por no reconocer los avances que ha obtenido al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y que si existen niveles de violencia de la magnitud en que ahora se vive en Benito Juárez, es culpa de ex gobernadores, que abrieron las puertas a la delincuencia organizada y contra quienes no se ha aplicado la justicia, señalamiento que implica a la Fiscalía General del Estado, encargada de presentar a los delincuentes frente a los jueces.

De forma increíble, Capella aseguró a los diputados que las noticias que manejan los medios de comunicación son un compló para desarticular los esfuerzos que el afanoso jefe policial realiza para combatir a la delincuencia y disminuir los índices de ésta. ¡Virgen del Perpetuo Socorro!

No, de ningún modo es agradable comentar en los medios la terrible situación de violencia que se vive en Cancún, sin embargo, es imposible tapar el sol con un dedo y gracias al internet, ahora cualquier persona con un celular hace circular los hechos violentos alrededor del mundo en pocos minutos, por lo que si Alberto Capella no quiere que se difundan imágenes como las del incendio de una agencia arrendadora de autos de lujo, tiene que hacer su trabajo y no buscar justificaciones estultas.

Ni en China se podía resolver: Capella

La pregunta que durante tres horas se repitió en la comparecencia de Capella Ibarra fue “¿qué falta?”; Capella Ibarra reconoció que a pesar del presupuesto asignado a la dependencia este año, los resultados son pírricos y que aún no se siente satisfecho. Sin embargo, hace algunos días, dijo que todo va con madre, como dicen los norteños, pero los ciudadanos tardarán ocho meses en darse cuenta de lo bien que va todo en materia de seguridad. A Capella sólo le faltó agregar la famosa frase de AMLO: “y así va a ser…ténganme paciencia y confianza”. ¡Que no Mouse Mickey!

Capella Ibarra dijo que para tener niveles de seguridad aceptable es necesario resolver los conflictos con el personal y que no estaba a gusto con lo que se había hecho en estos meses, “pero transformar lo que se tenía desde hace 25 años, ni de aquí hasta China se podría resolver”.

Dos comparecencias

Tal parece que a Capella le fastidió que algunos de los legisladores le exigieran mejores respuestas y se puso al brinco con Emiliano Ramos Hernández, al que insinuó que no entendía nada.

Emiliano Ramos le dio una puntilla a Capella y le señaló: “Que haya venido el fiscal a decir en su momento que hay rezago, es más saludable a decir que todo va bien, reconocer es la primera parte y entonces yo le digo que lamento que usted afirme que hay grandes avances en materia de seguridad, que los ciudadanos tienen que esperar 8 meses y que señale usted que es un tema de los medios de comunicación. Forbes acaba de publicar que Cancún está entre las ciudades más violentas del mundo. Escuchar cifras que todo está bien, pero que los ciudadanos no perciben, me deja preocupado e indignado, hoy las personas viven encerradas en sus casas y los delincuentes actúan con impunidad. Los que vivimos aquí no vamos por buen camino, cuando el planteamiento es que todo va muy bien, que todo va mejorando”.

Empero, con la soberbia a flor de piel, Capella refutó: “Pareciera que estamos en dos reuniones diferentes, yo he mencionado de manera concreta avances que tenemos, señalando que es insuficiente para la realidad, también dije de los graves conflictos con el recurso humano que tenemos, es el principal para contar con niveles aceptables”.

Sin embargo, al parecer, Capella es el que vive en otro estado, y su actitud muestra que se siente seguro en el cargo, pues no le importó enfrentarse a los legisladores de manera abierta, ese a que los congresistas pueden pedir al Ejecutivo del estado, remueva al jefe policial.

Los recursos que tienen para trabajar

El gobierno estatal y el Poder Legislativo enfocaron más recursos para el combate a la delincuencia, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con un presupuesto de 2 mil 119 millones de pesos, que representa un aumento del 57 por ciento respecto a los mil 204 millones autorizados en el 2018.

De este presupuesto anual, el 27 por ciento, unos 570 millones de pesos se ha destinado para la renta de cámaras de video dentro del programa “Quintana Roo seguro”, implementado por la actual administración. Y el edificio del C5 desde donde se controlarán las cámaras de vigilancia está en construcción.

Al mal tiempo, buena cara

Donde no perdieron el buen ánimo, pese al atentado que se registró la noche del miércoles en una arrendadora de autos, en Cancún, y pese a darse hasta con la silla durante la sesión de cabildo, por el asunto de la puesta en marcha de la Policía Auxiliar, fue el ayuntamiento de Benito Juárez, pues hasta con mariachis festejaron tremendo pachangón en los salones de reuniones del palacio municipal.

En horas laborales, con pastel, tacos y mariachis, en el edificio público, el cabildo de Benito Juárez festejó el cumpleaños de la regidora Anahí González Hernández, y su ánimo no lo pudieron frenar los acontecimientos recientes, ni incendios, ni ejecuciones fueron capaces de empañar su alegría.

Guerra entre el cabildo

Antes de los mariachis y los tacos, los regidores protagonizaron una ríspida discusión, se reclamaron y se dijeron unos y otros, por la inconformidad que ha generado la dispensa de la lectura de los temas que se abordan en las sesiones.

También, el regidor independiente, Issac Janix, pidió que no se aprobara el acta de la sesión anterior, donde se acordó la creación de la Policía Auxiliar por el recurso que presentó ante el Tribunal de Justicia Administrativa, pese a que esta instancia no ha notificado de manera oficial al gobierno municipal.

La demanda que Issac Janix puso contra la alcaldesa Mara Lezama y sus compañeros de cabildo, fue respondida con una campaña en redes, donde, de forma anónima y sin pruebas, señalan que el regidor independiente busca proteger a delincuentes y que el crimen organizado pagó su campaña política, por lo que se niega a la creación de la Policía Auxiliar.

Pue´que sí, pue ´que no, pero lo que sí se nota es que, el concejal Issac Janix les dio en lo que les duele, el negocio, y que afectará intereses, no precisamente los de la delincuencia, sino de los que cobrarán por los servicios de la Policía Auxiliar. ¡Abuelita tus chanclitas!

Comparecencia del secretario de Seguridad, Alberto Capella Ibarra.