Vacaciones frustradas

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

NO FALTAN LOS ENVIDIOSOS Y truculentos, hace apenas unos días, alguno de los cuates, me preguntaba si saldría de vacaciones de Semana Santa, por supuesto que no le contaría, que si no tenía para quedarme, menos tenía para salirme, así que le dije que a lo mejor, que tenía pensado ir a la playa, pero que como no me gusta el mar, le tengo respeto y temor, prefería hacer todo viendo las olas desde la alberca, tomando una cerveza y, el muy desgraciado, con tal de joder me dice: “Pues está cañón amigo, nomás piensa que cada gente que llega a la alberca normalmente no se bañó antes y deja su mugre y su sudor, algunos traen pie de atleta, otros ni siquiera se han cortado las uñas, otros descargan la pipí porque les da flojera ir hasta los baños, otros ni siquiera se limpiaron bien el trasero después de la descarga mañanera, las señoras que traen el mes, pues ya sabes, dejan lo suyo y los niños pues ni hablar… yo que tú, mejor pensaría quedarme en casa, tranquilo y con limpieza… y, además no tendría que lidiar con tanta gente, pelear por la mesa en el restaurante o que te pele el mesero o que tu vieja te compare con las panzotas de otros más, que tus hijos ni los veas y te aterrorice que andan en el mar o se subieron a la lancha o andan en las motos y ve tú a saber con tanto malandrín que anda suelto en esas fechas y, además, tienes que estar pensando todo el día en lo que tendrás que pagar cada mes por las vacaciones y tendrás que estar pensando en cómo estarán los perritos en la casa y los gatos, y si fue la gente que iba a cuidar el sagrado hogar y si los rateros y si como llegan tantos malandrines de la capital se andan robando las llantas y los espejos porque como vivimos en la provincia todavía somos inocentes y apendejados y dejamos los carros en la calle y si … antes de tener siquiera la ilusión de unas vacaciones, me las terminaron de joder… y todo por andar contestando a un tonto que me hace una pregunta babosa por mero chismoso…y después, no conforme con eso, el cuate me pregunta: “¿Y se puede saber la razón por la que no te gusta meterte al mar?” Pues sí, porque imagínate cómo cagan las ballenas y tú, tragando agua salada… ¡pentonto!.. Y estando en esas elucubraciones vacacionales, claro, dejando de pensar en la salvación de la patria, porque para ello está AMLO y las mañaneras, ahora, imaginemos lo que sería el nuevo nivel de Chapultepec, ya que para apantallar a Trump o dar cobijo a las manifestaciones, será mucho mayor que Central Park y uno se viene preguntando y, ¿ahora dónde podrán filmar las películas donde dan cuenta de las carencias y desmadres que suceden en las colonias de medio pelo o de plano proletarias? Ya veremos filmar en el Central Park mexicano las series de los nuevos héroes que luchan contra los huachicoleros, contra lo de la vieja mafia del poder, que seguirán jodiendo, para ver cómo impiden que AMLO tenga más seguidores y apoyos del infelizaje nacional y deje la política “populista” que tanto odian en las casas de los fifís, a pesar de que, ahora, casi todos aquellos viejos mafiosos son consejeros y cuatachones del mero mero y van con él a los juegos del “rey de los deportes”, para que vean que todavía le pega a la bola y tiene buen bateo, no sean envidiosos, no todos saben jugar tan interesante juego, porque en realidad en las grandes ligas todavía soñamos y de lo que se trata es de hacer un espacio para que si el señor, cuando deje de ser lo que es, quiere ser entrenador de los “Diablos” pues bienvenido, total, no pasa nada, otros ex andan de gerentes de ferrocarriles o consejeros de bancos o inversionistas o dirigiendo a los malandrines que tendrán el control de la mariguana en poco tiempo…

Y la realidad, es que cada día, en las mañaneras, una sorpresa, no se piense que son ocurrencias, no, son parte de lo que se requiere y de lo que la masa y el infelizaje necesita, los ricachones no vacacionan en las playas mexicanas, no, ahora se van a Dubai, algunos en plena época de calor van a Colorado a esquiar o a París a comprar la moda y divertirse comiendo paté y quesos y vinos que son una delicia o se van a España a contactar a los amigos o a ver si de casualidad andan por ahí los viejos políticos que no pueden andar en las calles del país por eso de la contaminación y las mentadas o de plano se quedan en su rancho, como Fox, comiendo mole de guajolote, que le encanta y como son tiempos de males y peores, pues hay que ahorrar, sobre todo cuando no hay pensión. Alguien sabe ¿dónde pasará la Semana Santa el Presidente?, no creo que sea en las festividades de Iztapalapa, es mucha joda, no creo que vaya a ir a “La Chingada”, porque estaría lleno de mosquitos y visitantes que quieren la foto con él, yo no sé por qué razón no cobra unos cinco pesos por foto, ya tendría para acondicionar bien el ranchito de “La Chingada” con aire acondicionado, luz solar, algunas vaquitas y chanchos, guajolotes para cuando llegue a visitarle su archicontraenemigo al que él, ya perdonó: Vicente Fox y bueno, algún día recapacitará y tendría la ilusión de hacer, ahora que todos están perdonados, un club de ex presidentes y ex funcionarios y a lo mejor hasta una escuela para que ya se porten bien y no vuelvan a robar… y sí, es una ilusión, pero de ilusiones es que vive el hombre de la calle, sueños y suspiros, pero nada de vacaciones, porque, si no tenemos para quedarnos en casa, menos tenemos para salir de vagos…¿Y las pensiones para los viejitos? Pues sabe…

socrates_campos8@yahoo.com.mx