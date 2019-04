Encabeza Presidente reunión de seguridad en Jalisco

Entidad mantiene tendencia a la baja en delitos

En esta suma de esfuerzos, dijo, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y las policías Federal, estatal y municipales, han desempeñado un papel fundamental

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días, ánimo.

Nos da mucho gusto estar en Jalisco, llevar cabo esta rueda de prensa, este diálogo circular como se hace en la Ciudad de México, pero queremos también hacerlo en todo el país, sobre todo las reuniones que se llevan a cabo de seguridad; todos los días de lunes a viernes de seis a siete de la mañana se reúne el Gabinete de Seguridad, nos congregamos para recibir información de lo que sucede en el país en las últimas 24 horas.

Están en esa reunión siempre, de manera permanente, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación. Y esas reuniones tan importantes para saber cada 24 horas cómo vamos en materia de seguridad se empiezan a realizar en los estados para tener también la visión regional y hacer presencia en todo el país. México es todo nuestro territorio, todas las entidades federativas.

Entonces, el día de hoy ya celebramos esa reunión de seguridad, desde luego es nacional, pero con énfasis en este caso en Jalisco.

Vamos a exponerles los resultados.

Va a tomar la palabra el ciudadano gobernador Enrique Alfaro, va también a exponer el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González; y al final ya abrimos como siempre la sesión de preguntas y respuestas para lo nacional y para lo que tiene que ver con Jalisco.

Entonces, le damos la palabra al ciudadano gobernador de Jalisco.

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, GOBERNADOR DE JALISCO: Bienvenido, señor presidente, a su casa.

Gracias a los medios nacionales que nos acompañan; al señor secretario de la Defensa, señor secretario de Marina, señor secretario de Seguridad.

El día de hoy tuvimos una reunión, creo que alentadora, porque los resultados nos dicen que vamos por el camino correcto; pudimos cruzar ya la información y presentarle al presidente de la República los datos que tenemos ya en el Sistema Nacional de Seguridad, que nos permiten confirmar que la estrategia que se diseñó en conjunto en la mesa de coordinación estatal empieza a dar ya sus primeros resultados.

En la primera etapa, como lo hemos venido informando, señor presidente, a los medios de comunicación, la estrategia que se diseñó fue fundamentalmente para la contención y la estabilización del escenario en materia de seguridad de nuestro estado.

Se hizo un diseño y una ruta de trabajo buscando frenar la escalada de violencia que se vivó en los últimos meses del año anterior; hicimos un diseño pensando que en los primeros tres meses de gobierno pudiéramos estabilizar la problemática y tratar de llevarla, aunque fuera de manera preliminar, a la baja.

Lo que puedo decir el día de hoy es que, conforme a los números que tenemos ya del Sistema Nacional de Seguridad, todos los delitos patrimoniales, los que afectan directamente al ciudadano, como un primer indicador de la violencia, están a la baja.

En Jalisco, ya con una tendencia clara, con un ritmo no tan acelerado como quisiéramos, pero también lo entendemos, como lo ha expresado el presidente, las limitantes estructurales y sobre todo el que estamos por echar a andar, la gran apuesta de este país con la Guardia Nacional, que seguramente marcará un antes y un después en la estrategia de seguridad.

Sin embargo, lo que podemos decir es que, tanto en el número de delitos del fuero común por mes, tanto como en el promedio diario, la tendencia a la baja es clara y es ya una constante a nivel estatal.

Particularmente en el área metropolitana, los avances son un poco más marcados. Falta mucho por hacer, evidentemente esta reunión no es para cantar victoria ni mucho menos, pero sí para decir que hoy vimos en los primeros resultados de la estrategia y, por supuesto, establecimos en una serie de acuerdos los ajustes y la manera con la que vamos a reforzar las acciones que estamos emprendiendo en Jalisco en materia de seguridad en los próximos meses.

Hablamos de muchos temas, hablamos de cómo vamos a cerrar ya, junto con el gobierno federal, un acuerdo para consolidar el modelo metropolitano, que ha sido una de las apuestas importantes en Jalisco desde hace años y que hoy tiene que entrar ya en una nueva etapa. Ese ejercicio creo que en los próximos días va a dar buenos resultados.

Hablamos de cómo reforzar en algunas regiones en las que todavía tenemos problemas. Con la Marina platicamos también sobre la manera de reforzar la presencia y el trabajo en Puerto Vallarta.

En fin, creo que fue una reunión productiva; y sobre todo pudimos -al final, el general secretario de la Defensa dará los datos y la información-, corroborar que, en el otro indicador en materia de violencia, es decir, por un lado, la violencia que afecta directamente a las personas con los delitos del fuero común, pero, por otro lado, lo que tiene que ver con homicidios, los avances también son muy importantes. El general dará los números y los detalles, lo que yo puedo decir es que hoy en la reunión se afinaron cuestiones importantes y que creo que estamos, presidente, en la ruta correcta.

Yo sé que falta mucho por hacer, creo que hay plena consciencia de que estamos lejos de estar en los niveles de seguridad que queremos darle a todos los jaliscienses y a nivel a todos los mexicanos.

Pero el trabajo se está haciendo, se está haciendo bien y contra lo que a lo mejor fueron los pronósticos al inicio, lo que corroboramos es que la mesa de coordinación estatal está funcionando y funcionando muy bien; que estamos sesionando todos los días, que hay una plena coordinación y que vamos a reforzar, en todo caso, el trabajo y la presencia en las coordinaciones regionales que nos parece puede ser la gran apuesta.

Esto es, en general, los delitos del fuero común.

Si podemos poner la lámina anterior, la del promedio diario y la anterior, que es en el total de los delitos por mes.

Es una línea a la baja, tenue todavía la baja, pero como pintaban las cosas creo que el hecho de que ya haber logrado iniciar este censo es importante.

Ahora viene una nueva etapa que inicia a partir del mes de abril, que vamos a ir recalibrando con el secretario Durazo, con los secretarios de la Defensa y la Marina.

Esperamos, presidente, que esta tendencia pueda no sólo consolidarse, sino acentuarse para que al final del año los resultados sean mucho más contundentes. Creo que es el propósito que compartimos.

Y la reunión del día de hoy, con la presencia del presidente de México, creo que fortalece nuestro trabajo, la estrategia y por supuesto también nos hace comprometernos aún más, presidente, a entregarle mejores resultados. Gracias.

LUIS CRESENCIO SALDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL:

Con permiso, señor presidente.

Bien, por parte de lo que el gobierno federal ha desarrollado en la estrategia para atender la problemática de la seguridad pública, se identificó en lo que es el estado de Jalisco algunas problemáticas.

Primeramente, ustedes pueden observar aquí la lámina, la presencia de organizaciones delictivas, un trasiego importante de droga, una producción y venta de drogas sintéticas, una población flotante, una descomposición del tejido social, agresiones a autoridades; en esta parte de nuestro México y una actividad delincuencial importante que ha llevado a tener algunas agresiones tanto a autoridades civiles, como autoridades militares y navales. Vías de comunicación limitadas y canalizadas en la región costa sur y una presencia de esta actividad de robo de combustible, el huachicoleo, en los ductos que van de Salamanca a aquí, a Guadalajara.

Para atender esta problemática, aquí ustedes pueden observar los efectivos que tenemos tanto Sedena como Semar en el área, y que fueron empleados para aplicar la estrategia. Ahí el resumen que tenemos son siete mil 500 hombres y están conjugados en una región militar, una región naval, dos zonas militares, una base aérea, una estación aérea, nueve unidades operativas, la zona naval, la unidad naval y 15 coordinaciones regionales.

Y adicionalmente a este estado, se proporcionan dos unidades operativas en refuerzo y una compañía de fuerzas especiales para complementar la estrategia. Ya una vez que tuvimos estos efectivos, y atendiendo a la estrategia de seguridad, se integraron ocho coordinaciones regionales para trabajar en ellas, ocho de las 15 que debe de tener el estado, pero en este primer año de las 266 coordinaciones regionales, se están integrando 150, y de esas 150, aquí en el estado son ocho.

Se identificaron tres áreas como prioritarias donde el esfuerzo del gobierno federal se centró; y ahí ustedes lo pueden ver en las láminas: Lagos de Moreno, la parte Altos de Jalisco; Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga. En estas tres coordinaciones se está realizando un esfuerzo extra, se llevó a cabo la coordinación con el gobierno del estado, con las fuerzas federales, que es Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Policía Federal, para poder atender de manera prioritaria esas tres áreas. Ahí está concentrados los delitos, ahí están concentrados la presencia delincuencial y con la atención que tenemos en esas áreas se han llegado a buenos resultados, que ahorita los veremos en las estadísticas.

Si pasamos la primera, por favor.

Aquí tenemos Guadalajara. Ustedes pueden observar, aquí tenemos una disminución importante del 27.5 por ciento en los delitos que se presentan en el área.

Tlajomulco de Zúñiga con una reducción de 33.8 por ciento, en Tonalá tenemos el 34.7 por ciento menos de incidencia delictiva, en Zapopán también una reducción de un 44.7 por ciento, la Zona Metropolitana de Guadalajara también tenemos un índice a la baja de menos 35.5 por ciento, Lagos de Moreno ahí está también, con un 45.8 por ciento.

Este es el resultado del trabajo que se ha estado desarrollando, como ya mencioné, desde el ámbito federal en coordinación con el estatal para poder atender esas áreas problemáticas, esas áreas identificadas prioritarias dentro de la estrategia.

La percepción ciudadana que hemos nosotros identificado. ¿Sí la pueden poner ahí en la lámina, por favor? Esa mera. ¿Qué es lo que hemos podido identificar? Que la ciudadanía ha establecido que tenemos una mayor presencia de fuerzas del Estado dentro de esta actividad que estamos desarrollando. Una reducción sensible en los índices delictivos, como ya se mencionó en las gráficas.

Una denuncia ciudadana que continúa activa, la misma sociedad se ha dado cuenta que su participación es importante en esta actividad en contra de la delincuencia y nos ha ayudado mucho con la denuncia.

Una actividad económica en la capital del estado que se ve incrementada, un flujo de turistas internacionales en la costa del estado, una credibilidad y confianza en las instituciones y mejores condiciones para la entrega de los programas sociales dentro del gobierno federal.

Y como conclusión, continuaremos realizando un esfuerzo interinstitucional para lograr reducir más los índices delictivos y poder desarrollar con eficacia la tarea que nos han asignado.

Un tema adicional ya fuera de esta actividad, de la seguridad: Tenemos una actividad que se va a desarrollar en la Base Aérea de Santa Lucía, que es la Feria Aeroespacial 2019. Y quisiéramos aprovechar ahorita el momento para hacer la invitación a participar en esta feria.

Esta actividad se va a desarrollar el día 24 de abril de este año, va a ser aquí, como ya mencioné, en la Base Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México. En esta feria, además de las actividades que se van a desarrollar en el ámbito económico, en el ámbito aeroespacial, en el ámbito educativo, en el ámbito de desarrollar programa, de darles la oportunidad a los jóvenes de encontrar un trabajo.

También se va a llevar a cabo una exposición estática de diferente tipo de material aéreo, del que viene a exhibición, son 70 aeronaves que vienen a exhibición, pero adicional ahí estará una parte, donde estaremos exhibiendo todos los aviones que se van a poner a la venta por parte del gobierno federal, van a estar en la exhibición, van a poder observar, la gente que esté interesada en esto, ahí va a poder comprobar las características de los aviones y los estados de uso de los mismos, y habrá personal que dará la información sobre cada avión, en particular, de quienes se interesen.

Ahí ustedes pueden ver el croquis de la exposición estática. Y en la parte enchufada que está a su lado, al lado izquierdo de la pantalla, ahí estará la exposición de este material aéreo que se pondrá en venta. Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En general esa es la información, yo destaco tres cosas.

Primero, que hay muy buen trabajo de coordinación con el gobierno de Jalisco y también con los gobiernos municipales de la Zona Metropolitana y de todo el estado.

Lo segundo que es importante subrayar, aunque ya se ha dicho, es que se está trabajando de manera coordinada para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia.

No hay dispersión, no está actuando por su cuenta la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la Policía Federal, las policías estatales; estamos trabajando de manera conjunta. Eso es muy importante, el que estemos sumando esfuerzos, que no haya dispersión.

Imagínense si la autoridad no está organizada, pues no se logra nada. Anteriormente cada quien hacía lo que consideraba le correspondía y se actuaba de manera aislada, no se compartía información, no se sumaban esfuerzos, no había ni coordinación, ni seguimiento, perseverancia.

No es lo mismo que el presidente reciba un informe cada semana, cada 15 días, de la situación de seguridad del país o que el gobernador se entere cada determinado tiempo a que todos los días se esté trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad en el país.

Y lo tercero, que es muy importante destacar, es que se está logrando el utilizar todos los recursos, el unir esfuerzos, voluntades, el unir instituciones para atender el problema de la inseguridad pública, porque el Ejército y la Marina no podían ocuparse de tareas de seguridad pública; el marco constitucional, el marco legal se los impedía y sólo se contaba con la Policía Federal que a nivel nacional dispone de 10 mil efectivos, y con las policías estatales y con las policías municipales.

Ahora con la reforma constitucional se puede disponer de los 220 mil elementos de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de los 40 mil elementos de la Marina. Es un cambio trascendente, muy importante contar ya legalmente con una fuerza superior e ir cambiando poco a poco, porque es un proceso, la función de estas instituciones tan importantes para el país, tan decisivas para garantizar la tranquilidad interna, como son la Marina y el Ejército; ir cambiando la tarea, la función o ir girando de la seguridad del Estado de la seguridad interior a la seguridad pública, que es lo que más necesitamos, porque sí se requiere, desde luego, la defensa nacional, pero en el caso de que nuestro país fuese agredido, todos los mexicanos defenderíamos nuestra patria. Tendríamos que participar en la defensa nacional como ha sido siempre en la historia. Pero ahora en estos nuevos tiempos lo que más nos llama a actuar es la necesidad de garantizar la seguridad pública. Esa es la prioridad.

Y pasaba de que para este propósito no había marco legal suficiente, adecuado, y lo por lo mismo estábamos atados, limitados, no podíamos utilizar, repito, una institución tan importante como el Ejército con su profesionalismo, con sus elementos, con su disciplina, con su experiencia por falta de un ajuste o de una reforma constitucional.

Entonces, ya teniendo esta reforma ya podemos como lo estamos haciendo, constituir la Guardia Nacional sumando a la Policía Militar, a la Policía Naval, a la Policía Federal, distribuyendo a todos los elementos de estas corporaciones en el territorio en 266 coordinaciones.

Como aquí se mencionó, vamos a iniciar con 150, porque además de los elementos que ya están a disposición, que legalmente pueden hacer labores de seguridad pública de conformidad con la Constitución, además de eso, de todas formas, vamos a requerir más elementos y se va a hacer una convocatoria, un reclutamiento de 50 mil elementos más para que haya presencia suficiente y se garantice la paz y la tranquilidad. Esto es importante que se sepa, que se conozca. Vamos bien, porque aun cuando todavía no está la Guardia Nacional, por el hecho de reunirnos todos los días, por el hecho de estar trabajando de manera coordinada, por el hecho de pintar bien la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad, es decir, que no haya complicidad, se ha avanzado. Se ha mantenido control, una disminución, si se quiere leve, pero disminución, no aumento de delitos a nivel nacional.

Y en el caso de Jalisco en particular lo podemos ver con datos, ahí vamos avanzando. Tenemos todavía problemas en algunos sitios, en algunos estados, pero yo tengo confianza de que vamos a conseguir serenar al país y, lo mismo, serenar a Jalisco.

Termino nada más diciéndoles, recordando, subrayando, que la base de esta estrategia, esto a pesar de que trabajáramos coordinados, de que estuviésemos todos los días atendiendo el asunto, el problema, a pesar de más elementos, no serviría del todo si no partiéramos de una base, de un elemento que es fundamental, es la clave: atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Y eso es lo que estamos haciendo.

El que se reactive la economía, que haya empleo, que se rescate al campo del abandono que se encuentra, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes. No olvidemos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Por eso tenemos confianza de que vamos a avanzar.

Esto es importante en lo nacional. Hay tres delitos que reflejan lo que realmente sucede, porque hay muchos delitos que se cometen que no se denuncian, hay cifra negra, pero homicidio y robo de vehículo, por lo general, se tiene toda la información.

A veces se maquillaban estos datos, pero al final se descubre, porque en el caso de homicidios hay que abrir una carpeta de investigación, se tienen los elementos.

Entonces, por eso hemos tomado para medir lo que está pasando, homicidios, robo de vehículo. A ver si tienen la lámina, y el huachicol, que para el caso de Jalisco, para que la población sepa que no fue en vano el que se padecieron días difíciles de desabasto.

Miren, esto es robo de vehículos. ¿Por qué el robo de vehículos sí se denuncia? Porque al que le roban un vehículo tiene un seguro o siempre se procura denunciarlo para que no se use el vehículo para cometer otro ilícito y se culpe al propietario.

A ver si tienen la gráfica del huachicol que hablaba yo.

Agradecerle a todo el pueblo de Jalisco porque nos ayudaron, pero no fue en vano.

Miren lo que se robaban antes del plan en contra del huachicol. Las tres barras primeras. Se llegaron a robar, el año pasado, 65 mil millones de pesos, un promedio de 800 tráileres, pipas diarias.

Miren cómo estamos, eso fue ayer. De 70 mil barriles diarios a cinco, seis mil barriles; ahí están cómo vamos bajando. Si esto lo mantenemos vamos a ahorrar 50 mil millones de pesos en el año.

Por eso, muchas gracias a la gente que hizo colas, que padeció dos, tres semanas en la Zona Metropolitana, en la Ciudad de México, nos ayudaron mucho, porque quienes se dedican a esta actividad quisieron jugar a las vencidas y hubo sabotaje, nos pinchaban, nos destruían los ductos para dejarnos sin abasto, pensando que no íbamos a aguantar. Y con el apoyo de la gente los vencimos.

Este es un ejemplo que con el apoyo del pueblo se puede acabar con la corrupción. Que no haya huachicol ni arriba ni abajo. Y ese es el propósito, acabar por completo con la corrupción. Si les parece podemos cerrar sobre el tema y abrimos en lo general, si hay preguntas sobre el tema.

A ver, empezamos a la izquierda.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.Sobre el tema de seguridad, preguntarle, se reunió hace un par de días con el presidente de la CNDH, quien nos dijo que le sugirió que el mando fuera civil.

Si considera usted esta posibilidad o definitivamente sí sería un militar ya sea en retiro o en activo.

Y preguntarle también en cuanto a seguridad. Hubo un coche bomba en Guerrero: ¿Qué información tienen al respecto?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, me planteó eso el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Le expliqué por qué consideraba que debía ser un militar el comandante, el jefe de la Guardia Nacional, porque vamos a contar con el apoyo del Ejército.

Estoy hablando de una reconversión en el Ejército y necesitamos un elemento de esta institución, además con experiencia, con disciplina, con rectitud, con honestidad, con profesionalismo, y ya lo tenemos.

Vamos a dar a conocer ya los mandos de la Guardia Nacional. Acuérdense que se tiene que conformar un Estado Mayor que lo integra la Policía Federal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y el comandante de la Guardia Nacional.

La semana próxima ya vamos a dar a conocer a los integrantes del Estado Mayor y al comandante en jefe de la Guardia Nacional.

INTERLOCUTORA: ¿Podría adelantar si es en retiro o en activo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En activo.

INTERLOCUTORA: Y preguntarle, ¿qué respuesta ha tenido?, porque también se dijo que se iba a llamar a algunos militares en retiro justamente para algunos mandos, ¿qué respuesta han tenido?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que está abierta la posibilidad.

Vamos a requerir de muchos elementos. Les hablo de 50 mil elementos más para poder cubrir las 236 coordinaciones territoriales y esto requiere de tropa o de policías militares o elementos de la Guardia Nacional, pero también de oficiales, de gente experimentada para coordinar acciones. Entonces, en eso estamos.

Quiero subrayar sobre un tema muy interesante. La Guardia Nacional va a pasar por un proceso de formación, un proceso previo de capacitación en dos temas que son fundamentales: derechos humanos y uso moderado, regulado de la fuerza. En eso consiste la reconversión.

¿Qué más preguntaste?

INTERLOCUTORA: Lo del coche bomba en Guerrero.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No pasó a mayores, se tiene toda la información. Es un asunto vinculado más con una organización regional, local, pero no pasó a mayores afortunadamente.

PREGUNTA: Señor presidente, muy buenos días, me da gusto saludarlo. Alejandro de la Peña, director general de En Contexto, Sin Mordaza, Canal 58.

Yo quisiera preguntarle señor presidente, ¿si ya se ganó realmente las vencidas a las bandas del huachicol? Con mucho respeto, ¿ya hay detenidos al respecto, ya hay consignados? Eso es, por un lado.

Por otro lado comentar algo que me preocupa en lo personal. Muchísimos, algunos medios, o muchos, de comunicación que se dedican a estar mintiendo, difamando y más. Yo diario me autoflagelo y escucho un noticiero que empieza a las 10:30, donde un señor, para referirlo, le dice a otro: ‘Remátala’ o quien sabe qué. O sea, me refiero a que son muchas mentiras.

¿No hay una normatividad para esto? Son dos preguntas con respeto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos a avanzando. No está terminado por entero el problema del robo de combustible, porque estaba muy arraigado, se toleraba, se permitía, al grado de que estaba contabilizado, se descontaba de los ingresos de Hacienda y llevaba años, como tres sexenios.

Y llegamos y dijimos: ´Se acabó´.

Estaba tan arraigado que tenía una base social de apoyo; le permitían a la gente recoger, obtener, 20, 40 litros de gasolinas, mientras llenaban pipas los que hacían el negocio mayor.

Por eso el accidente lamentable, la desgracia de Hidalgo, nos dolió mucho. Pero esa práctica era ya común, se preparaba el terreno, se hacía una especie de zanja, como una cisterna, se abría la toma clandestina y se convocaba a la gente a que recogiera gasolina. Se había perdido hasta el sentido del riesgo, del peligro tan grande. Entonces, ya eso se terminó.

Hemos tenido problemas, descontrol en tomas clandestinas, así como el caso lamentable de Hidalgo, pero la gente ya no se acerca, ya no va, porque además estamos atendiendo a la gente que hacía estas actividades por necesidad, por falta de oportunidades.

Entonces, cuando digo que estamos ganando es que no es lo mismo que se roben 800 pipas diarias a que se roben 40 y estamos operando con la mayoría de los ductos, que eso no se podía hacer.

Cuando tomamos la decisión de intervenir era porque en la oficina de Pemex, en la Torre de Pemex, en el piso tres, había todo un sistema de monitoreo, en donde se sabía cómo perdían presiones los ductos, sonaban las alarmas y no se hacía nada.

¿Qué hicimos?

Tomamos ese centro de monitoreo, como las refinerías, y esto con el apoyo del Ejército y de la Marina, que han estado a la altura de las circunstancias.

Entonces, sí hemos avanzado, ya no son los mismos resultados, aun cuando ayer todavía, según el dato que nos presentan, se robaron cinco mil barriles, pero ya no 80 mil, que hay una gran diferencia; y va bajando y yo espero que se reduzca más.

Acerca de lo que se difunde en los medios. Hay que tener respeto, no me gusta tanto la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto, porque tolerancia es como si cediéramos algo, y la palabra respeto se trata de la libertad, y la prensa se regula con la prensa. Vale más que haya libertades, que haya excesos.

Sí se debe comprender que estamos viviendo tiempos nuevos. Yo me la paso tocándole las puertas a muchos, les mando telegramas, correos electrónicos, avisándoles que ya es otra realidad la del país y sobre todo haciéndoles ver que ya cambió la mentalidad del pueblo de México, que no se puede engañar a la gente, manipular al pueblo.

Entonces, el que no actúa con objetividad, con profesionalismo, el que no dice la verdad se afecta él mismo y afecta al medio. Ahora lo que vale, como dicen los jóvenes o como se dice en general, coloquialmente, lo que rifa es la verdad.

Ya esas campañas en contra de servidores públicos, aquello que pasaba de que: ‘Ah, no me atiendes -en el sentido amplio de la palabra- espérate, ya vas a ver cómo te va a ir’. Y se desataban las campañas. Eso ya no funciona.

Ahora hay más información, la prensa y los medios convencionales están más abiertos, son más profesionales y existen las benditas redes sociales.

Entonces, cuando hay algo que puede ser una eminencia, un Premio Nobel el que emita un juicio, pero si no tiene rigor, si no tiene apego a la verdad, si es tendencioso, ahí vienen las redes sociales a ponerlo en su lugar, en su sitio.

Eso es un cambio extraordinario que se está viviendo en el país. Yo creo que nunca habíamos tenido en toda la historia un nivel de conciencia política como ahora, millones de ciudadanos conscientes. Ese es el gran cambio, esa es la forma de responder.

Bueno, ¿ya terminamos con seguridad? Seguimos.

PREGUNTA: Gracias, presidente, buenos días.

Sobre el tema de seguridad, me gustaría preguntarle a usted y a los funcionarios aquí presentes qué diagnóstico tenemos de la presencia del Cártel de Jalisco en el estado. Operaciones, objetivos identificados, si nos pueden hablar de algunas, el monto de órdenes de aprehensión quizás giradas, cuentas bancarias congelada, y puntualmente qué sabemos de ‘’el Mencho’

No sé si gusten responder primero esta pregunta y paso a la siguiente o la planteó de una vez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De una vez.

INTERLOCUTOR: Esta es para usted, presidente.

En cuanto a la iniciativa que presenta la bancada de Morena en el Senado para reforzar la integración de la Corte, quizá que nos justificara usted la necesidad de esta reforma de crear una tercera sala dedicada al tema de la corrupción, sobre todo cuando ya existe gracias a la reforma anticorrupción que se implementó hace algunos años un tribunal específicamente dedicado a este tema y cuando se da a conocer de hecho de que una reciente sentencia que le ordena al Ejecutivo y al Congreso precisamente tramitar la designación de estos magistrados anticorrupción.

¿Va a usted a atender esta sentencia y nombrar éstos magistrados, o la va a hacer a un lado? Y reitero, ¿qué necesidad hay de…cuál es la justificación de hacer esta reforma a la Corte?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es una decisión, te contesto esto último, de los legisladores.

Un signo de los nuevos tiempos de la Cuarta Transformación es que hay división y hay equilibrio de poderes. Ya el Ejecutivo dejó de ser el poder de los poderes.

Hace poco, hace dos días, nos rechazaron las ternas para la CRE, el Senado. Nunca había sucedido de que le rechazaran ternas al presidente. Por eso me dio mucho gusto, porque quiere decir que hay cambios, se están dando cambios, al mismo tiempo, hay cooperación y hay comunicación.

Ayer me reuní con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, con respeto a la autonomía de los poderes. Acerca de lo que me planteas, es un asunto del Poder Legislativo. Mi opinión respetuosa es que ya no necesitamos más aparatos; lo que se requiere es mantener la voluntad de no permitir la corrupción, acabar con la corrupción, de arriba hacia abajo.

Y diría que hemos avanzado. En el Ejecutivo ya no hay corrupción tolerada de arriba hacia abajo; porque el principal problema, en cuanto a el predominio de la corrupción, es que se tolera arriba, no hay ningún negocio jugoso que se haga en el país que no lleve el visto bueno del presidente de la República. Es un cuento eso de que son las autoridades inferiores o menores las que toman las decisiones, ni siquiera los secretarios.

Cuando se trata de entregar contratos para la construcción de gasoductos, contratos leoninos, tiene que consultarse al presidente, ni modo que lo va a hacer sin consulta el director de la Comisión Federal de Electricidad o el secretario o la secretaria de Energía; pero había esa creencia de que el presidente no se enteraba. Pues no, si el presidente lo autoriza, hay corrupción. Entonces, eso ya no existe, ese es un avance.

Y tengo la información de que el presidente de la Suprema Corte es un hombre honesto y eso va a ayudar mucho también para que de arriba hacia abajo se limpie el Poder Judicial. Tengo confianza en eso.

De modo que mi opinión es que ya no se necesita más burocracia, porque se simuló durante mucho tiempo, se crearon organismos, lo hemos dicho muchas veces, que el Instituto de la Transparencia, que la Fiscalía Anticorrupción y predominó la corrupción y predominó la opacidad durante todo el periodo neoliberal.

Entonces, no es un asunto sólo de leyes, si el problema de México fuese de leyes no habría problema; el problema es que no se cumple con la ley, es la impunidad o son las dos cosas.

¿Cómo se explican ustedes?

Están hablando de nuevas instituciones, nuevos organismos, el Instituto de la Transparencia, el de la anticorrupción y resulta que no se consideraba delito grave la corrupción, se modificó el Código de Procedimiento Penal, y eso no fue casual, en 1994, del 10 de enero, y se quitó como delito grave la corrupción.

¿Desde cuándo? Desde el 94 a la fecha que no es delito grave la corrupción, que fue el periodo en que más creció la corrupción. Entonces, es una gran simulación estar creando organismos para supuestamente combatir la corrupción si no se consideraba delito grave la corrupción.

Esa es mi opinión acerca de eso, desde luego son autónomos.

La otra pregunta que hiciste.

INTERLOCUTOR: Sí, presidente. Antes quisiera precisar, entonces, esta sentencia en el que le ordenan a usted concluir el nombramiento de 18 magistrados anticorrupción, ¿usted no la va a atender?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. Estamos buscando la forma de hacerlo, se está haciendo una propuesta para cumplir con el mandato legal, pero a ver sí podemos reducir el número.

INTERLOCUTOR: ¿A cuántos sería?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Tenemos que tener menos, en eso andamos, que haya una sala en vez de cuatro, cinco salas regionales, que exista una en vez de que haya 18.

Antes era crear el organismo, ¿son cuántos funcionarios nuevos?

INTERLOCUTOR: 18 magistrados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 18 magistrados.¿Saben cuándo ganaban cada magistrado? Trescientos mil. Entonces, ahí se quedaba todo el presupuesto en los aparatos burocráticos, no le llegaba nada al pueblo. Entonces, ya no queremos eso. Para todo era crear fideicomisos, organismos reguladores, coordinaciones, órganos autónomos. Entonces, estamos buscando la forma de llegar a un acuerdo sin trasgredir la ley.

INTERLOCUTOR: Entonces, ¿no desaparecería el Tribunal Anticorrupción, sino funcionarían al mismo tiempo el Tribunal Anticorrupción y esta nueva sala?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí podría ser, pero a ver si podemos lograrlo, que cueste menos.

Acerca de la primera pregunta. Yo opino que no debemos ser muy puntuales en estos casos, sí se están atendiendo. Me gustaría que el general les explicara cómo se está evitando que actúen con impunidad las bandas de delincuentes que afectan en Jalisco y en otros estados.

Hablábamos de los homicidios. Está probado que donde hay más presencia de estas bandas es donde tenemos más problemas de violencia. Por ejemplo, ayer se nos aumentó el número de homicidios a más de 80, antier estuvo como 60, 65, ayer más de 80 en el país, subió; pero si lo vemos, se concentra en ciertos estados donde están las bandas.

Ayer a pesar de que subió a más de 80, hoy estaba yo viendo, observando, en 15 estados no hubo homicidios, o sea, no perdió la vida nadie en 15.

¿Por qué no ponen el dato? Esto para ir…. El de ayer, lo que vimos en la mañana. Esto también para ir entre todos identificando que la existencia de bandas es lo que genera más homicidios.

Ahora lo vemos, porque sí es interesante cómo se concentra. Y muchos homicidios… éste es.

Miren como en pocos estados tenemos la mayoría y tiene que ver, por ejemplo, en el caso de Baja California, el Estado de México… pero si contamos cuántos no tienen, 15. El homicidio está muy relacionado con enfrentamientos de la delincuencia.

A ver, general.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL: Con permiso, señor.

Bien, una vez identificado desde las áreas donde se presentan estos delitos, la estrategia que se ha implementado es incrementar la presencia, incrementar efectivos en las áreas. Así, tenemos operaciones en Baja California, aquí en Jalisco, en donde buscamos primero identificar dentro de las ciudades, tratar de hacer un cerco identificando las principales vías de acceso a las ciudades, las áreas dentro de las ciudades, las áreas más conflictivas, las colonias, la o las colonias en donde se presenta la mayor cantidad de este tipo de delitos.

Entonces, combinamos este tipo de cerco con reconocimientos en esos puntos, reconocimientos donde va Policía Federal, Marina y Defensa, desarrollándolos y tratando de actuar en contra de estas organizaciones criminales. De esta manera, la presencia inicial hace una disuasión y los reconocimientos van enfocados también a una parte de disuasión y otra parte a actuar en contra de ellos con base en la información que se tiene de esas áreas conflictivas.

De esta manera vamos cubriendo esas áreas prioritarias que dentro del Gabinete de Seguridad se han ido identificando, o dentro de la evolución del diario actuar de la sociedad vamos nosotros notando que va haciendo un incremento por la presencia de grupos delictivos en las áreas. Esta es la estrategia que seguimos para entender esta parte.

PREGUNTA: General, disculpe, sobre el Cártel de Jalisco, puntualmente, ¿qué información nos pueda dar?

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: No nos enfocamos a actuar de una manera con el Cártel de Jalisco o con algún otro, lo que interesa es darle la seguridad a la sociedad. Ese es el objetivo primordial, que la sociedad tenga esa seguridad, garantizarle la seguridad pública, garantizar que no sufra del embate de la delincuencia.

Y la estrategia es similar, no importa el cártel en el cual esté o contra quien estemos operando, repito, lo principal es la seguridad de la ciudadanía.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo quiero ahondar sobre eso, que es un cambio importante y lo contestó muy bien el general.

No se trata ya de operativos, como era la costumbre, operativos contra un cártel en particular, nos interesa la seguridad pública, ese es el cambio.

No había elementos para garantizar la seguridad de la gente, de los ciudadanos. Entonces, se usaba al Ejército y a la Marina para los operativos.

Lo que queremos ahora es que nos ayuden, como lo han hecho, tanto elementos de la Marina, como del Ejército, para actuar en el territorio donde está la gente y proteger a los ciudadanos, y poner el énfasis en la seguridad pública. Eso es algo muy importante.

Y otro es que no haya distinción, que no haya vinculación de la autoridad con la delincuencia, que no se tolere, que no se permita a ningún grupo y que se atienda lo que es la seguridad y lo preventivo, que se vayan quedando solos, que ya no tengan al ejército de reserva de millones de jóvenes que no tenían oportunidad y que se les empujaba a tomar el camino de las conductas antisociales.

Ahora no, ahora los jóvenes tienen becas, son contratados para trabajar como aprendices. Con todos los programas de Bienestar van a haber condiciones mejores para que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales, que ya no sean enganchados los jóvenes, que no sigan siendo enganchados para formar parte de la delincuencia.

Eso es lo más importante, porque las metas antes eran: a ver, a qué personaje de la delincuencia organizada famoso se detiene y se hace un espectáculo. ¿Y qué se resolvía con eso?, si seguía la violencia, si seguía la inseguridad.

Entonces, lo que queremos es atender las causas, ir al fondo y llamar a todos los mexicanos a portarnos bien. Va a iniciar una campaña para orientar a los jóvenes a que no se consuma droga, una campaña general. Y nos van a ayudar todos para dar opciones a los jóvenes, alternativas, informarles el daño que causan las drogas, ciertas drogas que ahora se están consumiendo más, que destruyen, y a dar opciones, a dar alternativas. Insistir mucho en que sólo siendo buenos podemos ser felices.

Y ese es un llamado también para los que están en actividades ilícitas, que piensen en ellos y que piensen en sus familias, y que hay la posibilidad de la reincorporación, la readaptación, no cerrar las puertas a nadie, y que se entienda que ya no se va a contar con la complicidad del gobierno, ya no va haber impunidad. Se acaba la corrupción y se acaba la impunidad. Me canso ganso.

PREGUNTA: Nada más para una precisión. Por esta estrategia que usted comenta: ¿es que habrían caído los decomisos de droga como se ha dicho o no han caído los decomisos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí hay, pero no es eso lo fundamental.

Aquí podríamos comentarles, decirles de ayer que fue un día de bastante decomiso de droga, pero ¿qué se hacía?, esa era la información, cuánto se decomisó. Ahora no.

Ahora lo que nos importa es ver si hubo homicidios, no hubo homicidios, dónde hubo homicidios, cómo estuvo el robo de vehículos, cómo estuvo el robo a casa habitación, cómo estuvo el robo a transporte; de los que pierden la vida cuántos hombres, cuántas mujeres.

Que haya seguridad. Es otra concepción, pero que sí podríamos decirles que ayer se decomisó mucha cantidad de droga, toneladas, bueno hasta en la aduana de Manzanillo.

A ver, para que vean cómo era antes y cómo sí estamos haciendo las cosas, pero lo que más nos importa, el acento lo ponemos en la gente.

A ver, aquí el secretario de Marina nos va a informar de una visita que hicieron a la aduana de Manzanillo sobre el decomiso que se hizo.

JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, SECRETARIO DE MARINA: Buenos días.

El día de antier hicimos una visita a las instalaciones del puerto de Manzanillo y sin necesidad de hacer una visita de campo nos concretamos a la información.

Se hizo un decomiso unos días antes sobre el pepino de mar. Y ahí con información que tenemos supimos que hay colusión, sobre todo lo que querían era que se le diera el libre paso para continuar el contenedor.

Afortunadamente, gracias a lo que se tiene, a la tecnología que se tiene, se impidió que se llevara a cabo esa colusión y hoy en día, ya se está viendo el trámite para judicializar a los responsables. Es un decomiso. Únicamente le podemos decir a ustedes eso, el pepino de mar, pero hay otras cuestiones que no tiene caso ahorita mencionarlo, en su momento se les dará a conocer.

Esto fue sobre el pepino de mar, y creo que ya ustedes lo sabían, porque se dio la información hace algunos días. Y nada más la conclusión que se llegó es que sí hay colusión y ya estamos trabajando para judicializar ese caso. Esa es la información que les podemos dar.

Gracias.

PREGUNTA: Gracias presidente, Martha Hernández, de NTR.

Preguntarle, en primer punto. En Jalisco autoridades han señalado que los homicidios son porque se están matando entre sí grupos del crimen organizado.

Si ustedes tienen información que así lo sostenga, porque al menos lo que se ha obtenido vía transparencia por parte de autoridades estatales no corrobora esta versión.

Y si la estrategia que usted está planteando de reforzar las políticas en materia de derechos humanos va a incluir este tema tan delicado de seguridad y los discursos oficiales.

Eso, por un lado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es cierto, donde hay más presencia de bandas, hay más homicidios; y en algunos casos, son enfrentamientos entre bandas por el control de plazas. Eso sucede en Jalisco y en Michoacán, y en Colima y en otras partes.

Es cierto, no se le puede achacar todo lo que sucede a las bandas, o todos los homicidios que son entre las mismas bandas, no, no. Pierde la vida gente inocente desde luego, pero un reflejo de que sí es un asunto que tiene que ver con bandas organizadas, o que el homicidio tiene mucha relación con la existencia de las bandas, es esto que vimos acerca de lo que sucedió ayer, cómo hay estados donde no hay homicidios. Ayer. Hoy puede ser que, esos que están en cero, toco madera, pero aumente, porque sí es un comportamiento.

INTERLOCUTORA: ¿De hasta 90 por ciento, como se ha señalado aquí en Jalisco?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé, yo no puedo medir eso; o sea, sí se podría en las carpetas de investigación llegar al detalle, y sería bueno transparentarlo, es decir, que se conociera, porque tenemos que socializar información entre todos e ir conociendo entre todos lo que realmente sucede y no ocultar nada, transparencia por completo.

INTERLOCUTORA: Y en otro tema local, preguntarle, hace un momento, aprovechando que usted hacía referencia de la relación con los medios de comunicación, en Jalisco se han suscitado diferentes desencuentros entre autoridades estatales, se ha hecho calificativos como de medios basura, se ha dicho que la prensa está friegue y friegue, nos han tildado de mentirosos, se han emitido diferentes descalificaciones de parte del gobernador Enrique Alfaro hacia los medios de comunicación, hacia los reporteros, nos ha dicho: ‘Ya sabemos de dónde vienes’.

¿Cuál es la postura que tendría que haber ante el cuestionamiento del actuar de la autoridad? Número uno. Y, número dos, si usted tiene conocimiento del tema de ‘A toda máquina’. En Jalisco se han señalado presuntas irregularidades, por coincidencias en una licitación de más de tres mil 600 millones de pesos, es casi lo que se necesita para terminar la Línea Tres del Tren Ligero, haciendo un comparativo para dimensionar el monto, y esta licitación la gana un empresario que acompañó curiosamente al gobernador a ver un juego de basquetbol a Los Ángeles.

Las dos firmas que compitieron tienen coincidencias en cuanto a sus representantes y también respecto a los domicilios. Hay una serie de puntos que se están cuestionando, que incluso se tuvieron que abrir investigaciones en la contraloría.

Si usted en la Presidencia tienen conocimiento de este caso y si podría abrirse. ¿Hay la posibilidad de que se abra una investigación sobre este tema, considerando también el discurso que usted ha mencionado de un combate a presuntos actos de corrupción?

¿Qué tanto podría acotar en temas estatales como éste que le menciono?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo importante es el que se den estos encuentros con toda libertad, que pueda haber estas denuncias de manera abierta sin censura, que se respete la libertad de prensa, la libertad de expresión, eso va a hacer una constante en el gobierno, el respeto a la crítica, el derecho a disentir; no sólo eso, el apoyo para que se pueda ejercer el periodismo sin miedos, sin amenazas, proteger a los periodistas, evitar todo tipo de censura. Eso se garantiza sin ningún problema. También que se entienda que son diálogos circulares, son mensajes de ida y vuelta, y que se debe de permitir el derecho de réplica; o sea, la autoridad tiene también el derecho de informar, orientar, argumentar y defenderse.

Yo les digo, a los de la prensa conservadora les digo prensa fifí, por ejemplo; pero no es un insulto, es señalar que existe una prensa conservadora, que no les gusta que se haya llevado a cabo un cambio en el país, porque ellos formaban parte del antiguo régimen. Eran, para decirlo coloquialmente, pero con todo respeto, alcahuetes. Entonces, de todo esto se habla y así tiene que ser la vida pública, cada vez más pública y transparente, crítica, respetuosa, y que haya equilibrios porque también antes toda la prensa o los medios o la mayoría, para no generalizar, aplaudía, quemaba incienso al gobierno. Como misión: obedecer y callar.

Y ahora lo que se tiene que buscar es que sea una prensa, medios equilibrados, objetivos. Y hablaba yo del valor de la verdad, que eso es lo más importante, apego a la verdad.

Y en el caso de Jalisco, en mi particular opinión es que tienen un buen gobernador. Ya ven que yo siempre digo lo que pienso y respeto otros puntos de vista, pero yo creo que se tiene un bueno gobernador en Jalisco.

Y ya no me meto a más.

INTERLOCUTORA: De lo que le pregunté del programa ‘A toda máquina’, ¿tiene conocimiento?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero estoy seguro que todo eso tiene una explicación y se va a informar en su momento, y si hay alguna duda, creo que se va a aclarar. Ese es mi punto de vista.

Una más. Él quedó pendiente, lleva una semana levantando la mano.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Dolores Casas, de Origen Noticias y Puerto de México.

Yo preguntarle, en cuestión de la prensa, si es momento de hacer un llamado a no estigmatizar más, porque es el país con más peligros para ejercer periodismo. Y le voy a decir una cosa, no matan a los dueños de los medios, matan a los periodistas de a pie. Ya llevamos cuatro en este año.

Preguntarle eso, si es momento de no estar estigmatizándonos, porque nosotros somos trabajadores de medios, no somos dueños.

Y la otra. Pues preguntarle lo de la Guardia Nacional, que ya nos acaba de decir que es un mando militar.

¿Qué respuesta le va a dar a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales?, porque ellos estaban pidiendo el mando civil.

Y si se enrarece el asunto en que apenas van a discutir las leyes secundarias para la Guardia Nacional.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, mira, nosotros no estigmatizamos a los periodistas, los respetamos mucho, nosotros somos respetuosos de todos los ciudadanos y de los periodistas.

Considero al periodismo un noble oficio, sin el periodismo no se hubiesen llevado a cabo las transformaciones en el país; tengo como periodista favorito a un opositor de la época del porfiriato, Daniel Cabrera, director del periódico El hijo del Ahuizote; Zarco también muy bueno, pero ya ven, como es asunto de apreciaciones, yo pienso en Daniel Cabrera; y están también los hermanos Flores Magón y muchos periodistas que respetamos.

O sea, es distinto. El que haya debate, que haya mensajes de ida y vuelta, es que esto es parte de la democracia, que no se esté nada más señalando. Los dueños de medios que tienen, algunos, intereses creados, no sólo por cuestiones económicas, sino por cuestiones ideológicas, son conservadores, siempre ha existido el conservadurismo, en todas partes.

Entonces, son las dos grandes corrientes de pensamiento en México y en el mundo, el pensamiento conservador, el pensamiento liberal. Entonces, una de las características del conservadurismo es la hipocresía, esa es su doctrina verdadera. Aparentan ser liberales, aparentan ser independientes, aparentan ser libres, objetivos, profesionales y no, no, no. Entonces ese debate es muy bueno. Lo de prensa fifí ya lo he explicado en otras ocasiones, es la prensa que enfrentó al Apóstol de la Democracia, a Francisco l. Madero. Hay algo que nunca le perdonaron los porfiristas, incluyendo intelectuales del porfiriato, poetas extraordinarios, que no solo fueron porfiristas, sino que apoyaron a Huerta.

Hay una cosa que nunca le perdonaron los porfiristas a Gustavo Madero, cuando triunfa Francisco I. Madero se desata la crítica de los periodistas, como pocas veces, insultos al presidente; bueno, un jalisciense, extraordinario, un gran pintor, José Clemente Orozco, era porfirista, luego se volvió revolucionario, extraordinario como artista y como revolucionario, llegó a publicar una caricatura en donde ponía a Porfirio como gigante y a Madero como un pigmeo, Orozco, ya se pueden imaginar los otros.

Entonces, en ese contexto Gustavo Madero dijo una frase que no se la perdonaron, porque por eso fue tan cobarde y vil la forma como lo asesinaron, dijo: ‘Le muerden la mano a quien les quitó el bozal’. Eso no se lo perdonaron, por eso lo asesinaron así.

Entonces, son temas. El que no conoce la historia, el que no sabe de dónde viene, no va a saber hacia dónde va. ¿De dónde viene lo de la prensa fifí? De ahí y de quiénes celebraban el fracaso del presidente demócrata más importante que ha habido en la historia de México.

Entonces, no es ofender a ningún periodista. No, no, no. A ver, fuera máscaras, ¿cómo es que ayudaste a Salinas que entregó los bienes de la nación y del pueblo a sus allegados? Te quedaste callado. Porque Salinas es el padre de la desigualdad moderna, por él es que se profundizaron las desigualdades en el país, porque lo que era de la nación lo transfirió, lo pasó a unos cuantos.

¿Y cómo te quedaste callado ante eso y ahora ya estás de opositor? Bueno, pues cuando menos que yo pueda decirte que eres fifí, es lo único.

INTERLOCUTORA: Lo de la Guardia Nacional.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo de la Guardia Nacional está permitido en la Constitución, estamos por entregar las tres leyes reglamentarias; y le expliqué al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y voy a seguirle explicando.

Viene la señora Bachelet, viene la señora Bachelet y le voy a explicar el por qué necesitamos del apoyo del Ejército. Nada más quiero también que quede claro que el presidente de México es al mismo tiempo comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y yo nunca voy a dar la orden al Ejército, a la Marina, a ninguna corporación que se reprima al pueblo de México.

PREGUNTA: Buenos días. Ahtziri Cárdenas, de Noticias Univisión.

Usted estaba hablando toda la semana de la actitud del presidente Donald Trump de cerrar la frontera, pero ayer por la tarde él cambió su mensaje hacia la actitud de la frontera. Ha dicho que nos va a dar un plazo de un año y aranceles a los automóviles en la frontera.

¿Cuál es su posición hablando sobre esto?, sobre todo que tiene muy nerviosos a los mercados y a los inversionistas en el país.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo le diría a los inversionistas mexicanos y extranjeros, y a los que participan en el mercado financiero, que estén tranquilos, que es muy buena la relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, que se va a ratificar el Tratado de Libre Comercio, que no hay ningún problema en lo económico, en lo financiero; que al contrario, tenemos una moneda fuerte, el peso se está fortaleciendo, la inflación está a la baja como pocas veces, la confianza del consumidor se está manifestando como nunca, están creciendo las utilidades en la Bolsa de Valores; y por si fuese poco les doy un dato más.

Llevamos una recaudación de alrededor de ocho mil millones de pesos arriba de lo programado en los primeros tres meses, ocho mil; y estamos como 20 mil millones arriba de lo que obtuvieron en el mismo periodo en la administración pasada.

PREGUNTA: ¿Cuál sería entonces el dato absoluto?, ¿son ocho mil millones más dentro de la expectativa?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos uno por ciento, o sea, hemos recaudado hasta ahora en tres meses alrededor de 850 mil millones de pesos.

PREGUNTA: Señor, presidente.

Ayer Trump también lanza un ultimátum para que sea México el que frene el comercio ilegal de armas, justo después de que…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero hay que entender circunstancias.

Ustedes son muy buenos investigadores, son mirones profesionales, se los dejo de tarea.

Yo lo único que puedo decir es que son buenas relaciones, que no tenemos confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Hay estabilidad económica, hay estabilidad financiera y así lo muestran los datos. Todo esto que les acabo de decir.

Les adelanté lo de la recaudación que es un dato importante.

Hoy ya, porque lo expresé, lo voy a hacer oficial, ya me sacaron bastante información, se rayaron.

Muchas gracias, Las tortas ahogadas nos están esperando.

PREGUNTA: La Línea 3.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, la Línea 3. Voy a ir a recorrer con el gobernador la Línea 3, la construcción del tren, les explico.

Se había presupuestado, hay en el presupuesto, una autorización de mil millones de pesos. El gobernador me informó que con eso no se terminaba de construir el metro, que se habían causado muchas molestias, que la gente ya estaba hasta de la ineficiencia, porque contrataron primero a empresas irresponsables. Ahora tengo entendido que la empresa es de Jalisco y es una empresa responsable o que merece el beneficio de la duda, porque sí es una empresa seria, según me dicen. ¿Qué se acordó? Terminar el Metro.

PREGUNTA: ¿Cuándo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En diciembre.

INTELOCUTOR: ¿De éste año?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De este año. Le pedí al secretario de Comunicaciones, al ingeniero Jiménez Espriú, que me entregara un informe de cuánto se necesitaba para terminarlo en diciembre, y tengo la tarjeta que me entregó, ahí la tengo, que se requerían tres mil 500 millones de pesos más; hicimos todo un esfuerzo para conseguir esos tres mil 500 millones de pesos adicionales. En total va a costar la terminación cuatro mil 500 millones de pesos. Y existe el compromiso del secretario de Comunicaciones y Transportes de terminar el tren en diciembre; y ustedes me van a ayudar, me van a apoyar para que se cumpla con este compromiso.

Hoy voy a hacer una supervisión, voy a visitar con el gobernador esta obra.

PREGUNTA: ¿Podemos ir?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé exactamente. Si no les invitaron es porque se trata de una evaluación técnica, no es que ustedes no sean especialistas en esta materia, es que de esta forma podemos trabajar mejor, o sea, tampoco son ustedes un estorbo, de ninguna manera. Entonces, esa es la información.

Y vamos después en la tarde a un mitin a Zacapu, a Michoacán. Vamos mañana a Uruapan y a Morelia, y el domingo vamos a inaugurar el Tianguis Turístico de Acapulco. Eso es el fin de semana.

Y me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias.

PREGUNTA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a terminar la Línea 3, que es algo que está pendiente, que ha sido un dolor de cabeza, vamos a resolver lo de la Línea 3, es el compromiso y hay muchas otras obras pendientes.

El gobernador nos ha presentado todo un programa de obras de infraestructura que requiere Jalisco.

Yo le digo a los ciudadanos de Jalisco que vamos a apoyar y que tengan confianza porque nos va a alcanzar el presupuesto; nos va a alcanzar el presupuesto, porque ya no va a permitirse la corrupción, que es el principal problema, la corrupción. Cero corrupción, cero impunidad y por eso se van a atender las demandas de la gente.

Muchísimas gracias a todas, a todos ustedes.

PREGUNTA: Oiga, presidente, rápidamente, desde ya varios días.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, una semana.

INTERLOCUTOR: Hay un asunto, rápido, ahí en Chapultepec, va, presenta usted este plan para rescatar el bosque, resulta que una autoridad judicial dice: ‘No, al bosque hay que privatizarlo’, abre la puerta para cambiarle el uso de suelo a los que ustedes quieren reforestar, y que se puedan hacer unos complejos de edificios que son muy carísimos, muy costosos, que ya inclusive se ha anunciado la preventa de ello, y piden cambiar el uso de suelo, lo cual le daría al traste literal a lo que usted presentó el martes o miércoles pasado.

¿Qué va a pasar con el tema de Chapultepec? Es un intento literal de privatizarlo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No se va a privatizar el Bosque de Chapultepec y no se van a autorizar permisos para que se hagan esos conjuntos habitacionales. No van a haber negocios inmobiliarios como era antes, al amparo del poder público. Eso ya se terminó.

Vamos a impedirlo por todos los medios. En el caso de la Ciudad de México, como en otros estados, se cuenta con el apoyo de las autoridades de la Ciudad de México.

INTERLOCUTOR: Descartado que se cambie el uso de suelo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Descartado, lo que diga mi dedito.

Muchas gracias.

PREGUNTA: Presidente, buen día. Cómo se va a trabajar para poder blindar que no suceda lo mismo que ocurrió… Perdón, buenos días, Paola Ortega, de Quiero Tv Canal 10.

¿Cómo se va a blindar el trabajo para la Línea 4 que fue una promesa de campaña, que se reiteró hace poco tiempo, para que no ocurra lo mismo que la Línea 3, en la Línea 4, que haya conflicto con los vecinos, que haya incremento desmedido del recurso?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos poco a poco. Mire, para la Línea 4, lo primero que requerimos es el proyecto y sobre eso estamos trabajando.

INTERLOCUTORA: ¿Cómo se blindaría? Para que no haya este incremento, ¿cómo podría blindarse el gobierno federal con el recurso, que vemos que en la Línea 3 incrementó demasiado, ahorita todavía no se ha anunciado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, es que distinto, o sea, no somos iguales. Vamos a hacer las cosas bien, con planeación, no van a costar más las obras, no va a haber corrupción, va a haber eficiencia. Vamos a la elaboración del proyecto ejecutivo.

Además, se está viendo como complementario el que se haga una especie de periférico para el transporte, sí, el Peribús, esto va a ayudar mucho en la conexión para la Línea 4, o sea, acorta el tramo del tren para llegar a la vía esta. Entonces, él nos hizo ya el planteamiento y estamos trabajando de manera conjunta.

INTERLOCUTORA: ¿Y el proyecto podría presentarse ya que finalice Línea 3 o incluso antes, para la Línea 4?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El proyecto cuando esté terminado, porque yo tengo este compromiso de esta Línea 4, tengo el compromiso también del Metro de Chalco. Son de los dos compromisos que hice. Entonces, vamos a cumplir.

Muchas gracias.

PREGUNTA: Presidente.

De la presa El Ocotillo, otro elefante blanco de corrupción en Jalisco, ¿qué va a suceder?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se está viendo.

INTERLOCUTOR: ¿Se va a cancelar, no se cancela?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No se ha resuelto, es un asunto, como ustedes saben, pendiente. Lo estamos tratando con el gobierno de Jalisco, con el gobierno de Guanajuato, desde luego, con las comunidades, con la gente.

Estamos valorando lo que se ha invertido, inclusive para evitar cualquier desgracia, porque ya hay una buena parte de la obra construida, se van a dedicar recursos para evitar riesgos este año.

Estamos trabajando en eso.

PREGUNTA: Donde se tuvo muchos recursos y ya está en quiebra, ¿qué va a pasar con la inversión?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todo eso lo estamos viendo.

Miren, dejaron un tiradero de obras inconclusas, un cochinero, pero no se trata aquí de decir: Nos dejaron 80 hospitales sin concluir en el país, nos dejaron tantas presas inconclusas, nos dejaron tantos metros, trenes.

No, una cosa terrible, imagínense, si lo único que les importaba era el dinero, el contrato, no era beneficiar a la gente. El gobierno no estaba hecho, organizado para beneficiar al pueblo, estaba hecho para facilitar el saqueo.

Entonces, tenemos que rescatar todo lo que se pueda, porque todo eso que se invirtió y que quedó inconcluso significó destinar dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo.

Entonces no es nada más decir: Ahí se queda, no nos corresponde, no lo iniciamos nosotros, no es prioritario. No, lo tenemos que analizar para no derrochar, para no desperdiciar, para actuar responsablemente.

INTERLOCUTOR: Por último. Ya va a empezar el periodo de vacaciones, ¿qué va a suceder con la empresa de telepeaje que la controla, no empezó a operar el 1º de abril como estaba previsto?, ¿se va a sancionar, no se va a sancionar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se está revisando también todo eso.

PREGUNTA: ¿Lo rezagos en salud, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muchísimas gracias.

Muchas gracias.

PREGUNTA: …no es importante para México?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, importantísimo, todo.

Hay que ayudar, hay que basificar a maestros, a médicos, pero hay que hacerlo poco a poco en la medida de nuestras posibilidades, porque son miles los trabajadores al servicio del Estado que son contratados por honorarios o de manera eventual y poco a poco se les tiene que ir regularizando, pero es un proceso. Ya vamos a estar informando sobre eso.

Muchas gracias.