Alberto Cortez, el inmortal que vive en “Un rincón del alma”

Murió en Madrid, España, pero sus restos descansarán en su natal Rancul, Argentina

Entre los planes del cantautor de “Mi árbol y yo” estaba visitar México el próximo 15 de mayo porque tenía planeado iniciar una gira musical en el mes de junio

Grabó más de 50 discos, cuatro libros de poemas y colaboró en dos películas

Cremado y que sus restos fueran llevados a su ciudad natal Rancul, Argentina, para descansar eternamente, solicitó la familia de Alberto Cortez.

Cortez, quien falleció el jueves 4 de abril a los 79 años de edad, fue velado en un tanatorio de Madrid y trasladaron su cuerpo a la Sociedad General de Autores (SGAE), de la cual era miembro honorario.

Quien fuera su manejador por 25 años, Daniel Frega, dijo que existe la posibilidad de que le rindan un homenaje en Argentina, pero eso apenas se está analizando.

“De momento está todo mundo muy conmovido y las redes sociales revolucionadas”, por lo que verán qué se hace, ya que depende de la familia.

Daniel Frega, conmocionado por el deceso de su amigo, confesó que Alberto Cortez padecía constantes males de los que siempre se recuperaba sorpresivamente, aunque lamentó que en esta ocasión no fuera así.

“Alberto tenía una excelente mala salud, porque siempre tenía achaques de todo. Una vez en México lo sacamos casi a vida y muerte, porque tuvo un broncoespasmo arriba del avión, como que se ahogaba”, narró Daniel.

Detalló que en ese momento no se encontraba con él a bordo, de lo contrario hubiera hecho que el avión regresara a tierra, y cuando al fin aterrizó en México ya estaba una ambulancia esperándolo; “a los dos días ya estaba cantando, hizo un show en un festival y gira durante un mes, el cual fue uno en los que más trabajamos”.

“Era un fenómeno extraño físicamente, últimamente se había roto la cadera, lo habían operado de la columna, con la mala suerte de que tuvo praxis”, indicó Frega, quien añadió que para el 15 de mayo tenían previsto venir a México, uno de sus países favoritos, por la gira que iban a iniciar el 10 de junio.

Uno de los temas musicales preferidos tanto del representante como de Alberto era “Parábola de uno mismo”, el cual recordó que lo escribió cuando era muy joven en un momento depresivo, por lo que la canción resulta desgarradora. Además, recordó que durante toda su vida el artista tuvo momentos de depresión, como buen solitario.

“Una persona cuando está muy encerrada en lo suyo y demás, tiene bajones. El artista en general tiene bajones, porque es una carrera muy inestable, que tiene vaivenes permanentes, en cualquier estado que estés de tu carrera, entonces es muy común la depresión en los artistas, unos lo demuestran más y otros menos por la sensibilidad que tienen”, expuso.

Daniel Frega refirió que la semana pasada se encontraba en Buenos Aires, Argentina, donde radica, aunque también comparte residencia en Madrid, España, haciendo unos trámites y posteriormente encontraría a Alberto y a su equipo de trabajo en Santo Domingo, el día 27 de marzo.

“Porque el 29 actuábamos en el Teatro Nacional de Santo Domingo y toda la gente salía de España y yo salía de aquí. Generalmente cuando es así que estamos separados, me voy un día antes a recibirlos y me pilló (agarró) casi en el aeropuerto cuando me enteré que estaba en terapia intensiva ingresado en Madrid y en estado grave”, relató.

Lo anterior, debido a que el cantante tenía tres úlceras sangrantes que lo hicieron perder mucha sangre, y debido a la gravedad, ya que con las hemorragias lo primero que se para es el corazón; lo intervinieron rápidamente y le hicieron transfusiones “casi con 10 litros de sangre, cuando el cuerpo humano tiene cinco, o sea, casi el doble”, contó.

Aunque de ello Alberto salió aparentemente bien y lo sacaron de terapia intensiva para trasladarlo a una “habitación normal”, tipo terapia intermedia para controlarlo, ya que tenía una sonda y no podía tomar líquidos, pero se estaba recuperando bien.

Sin embargo, tuvo que suspender dos fechas además de la de Santo Domingo; su presentación del domingo 31 en Puerto Rico, lo cual afectó a los empresarios y eso es “una desgracia”, porque dijo, la promoción y preparación de un evento a veces es más caro que lo que cuesta un artista y eso no se recupera.

“Entre mí pensé: el lunes está en la casa como siempre, hasta el viernes estaba bien, estaba empezando a ingerir algo de alimentos líquidos y demás; y de repente tuvo una descompensación otra vez, una especie de sangrado que le combatieron y el domingo empezó a tener fiebre, que fue un mal síntoma”, añadió.

Aunque al poeta e intérprete lo trataron con antibióticos, Daniel describió que Alberto no reaccionó, el lunes su salud se agravó, “para el martes ya tenía una neumonía e insuficiencia respiratoria y falleció el miércoles a las cinco de la mañana, así de rápido”.

Por otra parte, en la página de internet de Alberto Cortez, www.albertocortez.com, sus fanáticos de todo el mundo han aprovechado el “Libro de visitas” para firmarlo virtualmente y externar su sentir por la pérdida del gran cantante, así como su admiración y vivencias en torno a su música.

El cantautor Alberto Cortez falleció el jueves 4 de abril los 79 años de edad, luego de permanecer internado en un nosocomio en Madrid desde hace dos semanas. El artista argentino se encontraba recluido en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur, tras sufrir una hemorragia gástrica, escenario que empeoró en las últimas horas de este miércoles.

Fuentes de la Sociedad General de Autores (SGAE) confirmaron la muerte de Alberto Cortez, quien nació en Rancul, provincia de La Pampa, Argentina en 1940.

Cortez grabó más de 50 discos, cuatro libros de poemas y colaboró en dos películas. Entre sus éxitos musicales más sonados se encuentran ‘Cuando un amigo se va’, ‘Mi árbol y yo’ o ‘En un rincón del alma’. Descanse en Paz.

Quién fue Alberto Cortez

Alberto Cortez, cuyo verdadero nombre era José Alberto García Gallo, nació un 11 de marzo de 1940 en La Pampa, Argentina, y lanzó su primer disco a los 21 años.

Dentro de sus canciones más conocidas se encuentran “En un rincón del alma” y “Callejero“, pero también “No soy de aquí ni soy de allá” y “Cuando un amigo se va“, piezas que solía interpretar en vida con el cantautor Facundo Cabral.

Sus primeras canciones las comenzó a componer a los 12 años, una de ellas fue “Un cigarrillo, la lluvia y tú”.

Durante 1960 parte del puerto de Buenos Aires a bordo del barco Provence con destino a Génova, durante el viaje realiza ensayos de lo que sería el “Argentine international ballet and show”.

En el año de 1972 recibió su primer disco de oro por la canción “Mi árbol y yo”.

El pésame “DEP #AlbertoCortez , artistazo, dejó algunas de las mejores canciones en español de todos los tiempos, esto fue en Canal Sur en 1990, “Viento, campos y caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos…”, afirmó el cantante español José Manuel Soto en Twitter. En Instagram, Beto Cuevas acompañó una fotografía en blanco y negro con la siguiente frase, “Q.E.P.D. Alberto Cortez, gran cantante y poeta argentino. #albertocortez #cantante #poeta #argentino #enunrincondelalma”. El intérprete Ricardo Arjona compartió una fotografía de Cortez en Instagram y Twitter con la frase “Alberto Cortez, cuando un amigo se va”. La Asociación Argentina de Actores lamentó el fallecimiento del cantante y compositor argentino. “Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a la comunidad musical”. La Secretaría de Cultura escribió en Twitter: “#HastaPronto Cuando un amigo se va galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío… Alberto Cortez (1940-2019)”. De igual forma, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) lamentó en redes sociales la partida del cantautor y humanista Alberto Cortez, y colocó una imagen de él en blanco y negro, con la fecha de su nacimiento, 11 de marzo de 1940, y el día de su deceso. “¡Qué pena! Fue de mis favoritos desde mi adolescencia y juventud. Para él los versos de su propio canto: ‘Cuando un amigo se va’. Descanse en paz. Muchos lo extrañaremos”, dijo en Twitter Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México. “Cuando un amigo se va, deja un espacio vacío… Buen viaje querido Alberto Cortez”, afirmó la cantante Tania Libertad.