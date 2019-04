Promoción de destinos turísticos, demandan hoteleros al Presidente

“El que no enseña, no vende”

Solicitan al gobierno federal un capital semilla de inversión de 125 mdd anuales

José Luis Montañez

El presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), Luis Barrios Sánchez, solicitó al gobierno federal un capital semilla de inversión de 125 millones de dólares anuales para la promoción de los destinos turísticos del país, ya que la aportación privada en la materia no es suficiente.

“No nos descobije, necesitamos los recursos para anclar y multiplicar con creces el presupuesto para la comunicación y publicidad del turismo mexicano”, dijo durante la inauguración de Tianguis Turístico en este puerto ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El dirigente empresarial recordó al jefe del Ejecutivo que “el que no anuncia, no enseña, no vende”. En este sentido, mencionó que la industria apoya y entiende el proyecto del Tren Maya como parte de la estrategia para el desarrollo del sureste del país, sin embargo, el financiamiento de la obra no puede afectar al sector turismo.

“El financiamiento de esta obra no puede dejar desamparado el esfuerzo de atracción de turismo. Las empresas turísticas del país invertimos anualmente una gran cantidad de recursos en comunicación y publicidad, pero para mantenernos en estos niveles, no es suficiente”.

De igual manera, apuntó que el sector hotelero, enfrenta una competencia desleal por parte del alquiler de viviendas particulares con destinos turísticos, el cual ha proliferado sin tener una adecuada certeza jurídica adecuada.

Y es que han detectado que por concepto del Impuesto al Valor Agregado, este tipo de establecimientos deberían pagar cerca de dos mil 400 millones de pesos al año. La industria, puntualizó, no está en contra de este tipo de oferta, sino que es necesario contar con un terreno parejo.

“El secretario Miguel Torruco está consciente de ello y ya estamos trabajando en ese sentido. Así, le pedimos que a reserva de explorar todos los ángulos, el SAT (Servicio de Administración Tributaria) tome cartas en el asunto, y aquí tendría el gobierno lo recursos para la promoción turística”.

Posteriormente, Luis Barrios Sánchez sostuvo que la petición al gobierno federal está fundamentada en la realidad del sector turístico, por lo que esperan que con dicha solicitud se encuentre una solución.

“El llamado fue ordenado y no confrontativo; hay que morirse en la raya”.

Respecto al tema, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, destacó que en esta administración no hay censura en discursos, ya que se está en un nuevo México, libre y democrático.

“Hacen sus propuestas, nosotros las evaluamos, y les damos respuesta. Poco a poco hemos demostrado cómo hacer autosustentable las ferias y tianguis sin cargo al erario”.

“Seguridad pública, la mejor inversión”

López Obrador señaló que antes de inyectar más recursos la prioridad para vender al país como mejor destino turístico es atender la seguridad pública y el desarrollo social, y agregó que la Guardia Nacional será pieza clave para garantizarla.

Después de que las administraciones de pasadas dedicaron la atención sólo en seguridad nacional hoy los gobiernos de todos los niveles, empezando por el federal, se están coordinando y prestando atención en la seguridad pública, señaló.

Todo esto va a dar frutos, va a ayudarnos a ir bajando la incidencia delictiva y esto va a ayudar para que México siga siendo un país visitado por muchos extranjeros y, lo más importante, que los mexicanos puedan sin miedo, sin temor, asistir a los centros turísticos. Esto va a ayudar bastante, esto es promoción turística, las dos cosas, el que vivan bien los trabajadores del sector, el que vivan bien los trabajadores del sector, que no haya colonias marginadas, que se invierta cada que haya bienestar y que se tenga seguridad para conseguir la paz y la tranquilidad”, dijo.