Armando Vega Gil, “En la ruta de la onda”

Miércoles 12 de diciembre de 2001 en el Foro Alicia

Asael Grande

+ Para ti, Armando VegaGil, ondero, rocanrolero y macizo hasta morir

Fue en el año de 1999 en el que conocí a Armando Vega Gil, pues en ese entonces, éste su charro undergrasa, siempre fiel a las letras del Maese José Agustín, y de Parménides García Saldaña (9 de febrero, 1944-19 de septiembre, 1982), realizaba mi servicio social en las frecuencias culturales de Radio UNAM (Goooyaaa!), en el extinto programa de rock Radio Etiopía (del cual José Agustín hace mención en sus libros La Casa del Sol Naciente, y La Contracultura en México), en donde con el titular del programa, el maestro y amigo, Guillermo Henry, hacíamos programas rockeros, contraculturales y poéticos: Frank Zappa, The Beatles, Pink Floyd, etc., todos los programas acompañados de poesía y traducciones de canciones; Kerouac, Gingsberg, Corso, desfilaron por las ondas hertzianas de Radio Etiopía, pero también los macizos Juan Tovar, Gustavo Sáinz, Jesús Luis Benítez “el Booker T”, y por supuesto, los maeses, José Agustín y nuestro poeta beat, Parménides García Saldaña.

Para hablar sobre “Parme”, el invitado especial al programa especial dedicado al autor de Pasto verde, En la ruta de la onda, El rey criollo, y Mediodía, fue, of course, el buen Armando Vega Gil, de quien yo era gran lector de sus textos en la desaparecida revista La Mosca en la Pared, donde Vega Gil comenzó a guisar lo que después se convertiría en su obra cumbre: El Diario Íntimo de un Guacarroquer! A partir de ahí, quien esto escribe, y un par de compas, no dejamos de convivir en bohemias poéticas en las pachangas y fiestas radiales, en ellas leíamos poesía, escuchábamos rock, tampoco faltaba la muy buena mostaza.En varias reuniones, contamos con la grata compañía del buen Vega Gil, quien en varias ocasiones nos leyó sus textos poéticos de Tres y una invocaciones (1997), Entre sueños te veas(1988),y los adelantos de su Diario Íntimo de un Guacarroquer, además, de compartirnos textos y anécdotas sobre Parménides García Saldaña, y José Agustín, de quienes Vega Gil, siempre fue un voraz lector.

Para conmemorar la vida y obra de Parménides García Saldaña, el equipo de Radio Etiopía, organizamos una velada ondera, pacheca y rocanrolera, se invitó a Rocío Boliver “La congelada de uva” a que presentara un performance, en la cual encendió varios cigarros de mota. La parte musical corrió a cargo del grupo de rock progresivo Iconoclasta; la mesa redonda estuvo a cargo del maestro Jorge Meléndez, Asael Grande, y de nuestro invitado especial, el maestro Armando Vega Gil. La cita: el 12 de diciembre del año 2001, en el mítico Foro Alicia.

Vaya este humilde homenaje para ti, amigo y maestro, Armando Vega Gil, “Armambo” o “Armiados”, pa’ los cuates! Gracias por tus letras, por las charlas y entrevistas concedidas, por las anécdotas sobre Parménides García Saldaña y “Pepcoke Gin” (según “el Par”), pero sobre todo, por tu invaluable amistad. Buen viaje, en la ruta de la onda!

