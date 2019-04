Habrá seguridad en destinos turísticos, pero no recursos para la promoción

Derecho de réplica

Para López Obrador, cero violencia será su mejor carta de presentación

Una luz de esperanza dio a los industriales del turismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante la inauguración de la edición 44 del Tianguis Turístico México 2019 en Acapulco, Guerrero, al asegurar que su gobierno apoyará a los destinos turísticos con mayor seguridad, eso sí, no dará un quinto para realizar la promoción turística como se hacía antes, por lo que queda en manos de los interesados en vender sus productos hacer el gasto.

Para López Obrador, la seguridad y cero violencia en los polos turísticos, será su mejor carta de presentación y que no será necesario otra clase de publicidad, sin embargo, es muy cierto lo dicho por el presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, Luis Barrios Sánchez: “El que no enseña, no vende” y no sólo los turisteros tienen intereses monetarios en la industria sin chimeneas, pues los diferentes niveles de gobierno también tienen mucho que perder si no existe una buena promoción turística.

Los ingresos por servicios turísticos son los terceros en importancia en el Producto Interno Bruto del país, por lo que descuidar ese sector emergente es un grave error del gobierno federal, más aún cuando, proyectos de la envergadura del Tren Maya están en camino.

Embellecer las ciudades turísticas

Junto con el proyecto de mejorar la seguridad de los estados turísticos con la Guardia Nacional, como es el plan de López Obrador, también se realizarán mejoras en la imagen de ciudades que son polos emergentes y de gran futuro, así como los que, por cuestiones como la violencia, perdieron su atractivo.

El Presidente aseguró que el gobierno federal y autoridades estatales trabajan en el desarrollo de las colonias populares de las zonas turísticas, para aminorar los contrastes de zonas hoteleras de gran desarrollo y áreas marginadas en las mismas urbes; en el caso de Quintana Roo, será Playa del Carmen la que reciba todo el apoyo de AMLO para mejoramiento de calles, instalación de alumbrado público, ampliación y creación de centros para la recreación y el deporte, así como seguridad pública.

Escoltas, desaparecidos

Aunque usted no lo crea, resulta que los diputados desconocen para quiénes trabajan los 120 elementos policíacos destinados como escoltas que dio a conocer el secretario de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, durante su comparecencia la semana pasada.

Los legisladores tendrán que investigar quiénes son los que gozan de protección con cargo al erario público y sorprende que esa práctica de repartir guaruras siga, pues, con la cruz en la boca, juraron los legisladores del cambio, que reintegrarían a todos los policías a sus labores y que los personajes públicos y privados que requerían protección, tendrían que pagar a una empresa privada para que se las proporcionara, más aún cuando las policías municipales, estatal y ministerial están escasas de personal.

Para consuelo de tontos, el presidente de la Comisión de Seguridad en la Decimoquinta Legislatura, Jesús Zetina Tejero, mejor conocido en el bajo mundo de la política como “Chucho Panucho”, justificó que más de cien guaruras estén como desaparecidos, pues no saben a que amo sirven: “La cifra que dio a conocer Capella Ibarra no se acerca ni siquiera a los más de 400 escoltas que se manejaron de manera injustificada y exagerada durante la administración de Roberto Borge Angulo”.

Seguridad, al mejor postor

Mientras, la violencia no se detiene en el estado, unos cuantos gozan de protección personal sin pagar por ella, sin embargo, no se preocupe usted, ya que en Cancún, a la alcaldesa Mara Lezama y su cabildo se les ocurrió crear una policía en renta, para que el que tenga lana y quiera estar tranquilo, tendrá que desembolsar de su cartera el dinero para pagar por su protección; si usted es pobre, pues no, jijijiji, está usted frito.

Colonias irregulares, negocio redondo

El representante de los vecinos de la colonia Avante, Guillermo Vázquez Pérez, están en contra de que no se hayan renovado los comités de electrificación de las colonias y asentamientos irregulares, en los que impera la corrupción, en coordinación con las autoridades, motivo por el que ya se inconformaron ante diferentes instancias.

Pero, ya hicieron del conocimiento de los diputados de esta anomalía, ¡no hombre! ¡que consuelo!; los invasores, pese a ocupar una tierra que no es de ellos y eso representa un franco delito, pretenden hacer efectivo el el artículo primero de la Constitución a su favor, donde señala que los habitantes de colonias y asentamientos también deben de contar con servicios de primera necesidad a bajo costo, lo cual en los hechos no es así.

A los invasores de Tres Reyes, Avante, la colonia Santa Cecilia y Siglo XXI, entre otras, se les aplica aquello de “ladrón que roba a ladrón, tiene cien años de perdón”, pues con el engaño de que tendrán acceso a servicios, son extorsionados por oportunistas.

Otra clase de extorsiones

Marcelino Gómez Méndez, delegado en Quintana Roo de la ANTAC, reveló que la corrupción en la entidad es “legal”, pues además de pagar mordidas para trabajar, las multas son tan altas que prefieren dejar abandonada la unidad y ya ni la sacan del corralón. Indica que el 80% de las multas en accidentes son así.

“En pesos y dimensiones, te multan, y bajita la mano son 20 mil pesos en moche para que te liberen; en un retén, si pasan 10 camiones son 200 mil pesos diarios; y si es por mes son 6 millones, y así; es un dineral; dinero bajo de la mesa, corrompido”, lamentó. En el aeropuerto, la cosa es peor, pues los transportistas concesionados de turismo, pese a tener los documentos en regla, tienen que pagarle al federal mensualmente por cada unidad de 15 a 20 mil pesos, motivo por lo que hace unos días se dieron manifestaciones en el lugar, pero, la cosa sigue igual, un robo en cadena.