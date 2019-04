Plazas, instrumento de poder

Desde el portal

Ángel Soriano

La disputa real en el sector educativo es por el control de las plazas de maestros, supervisores y todo el escalafón que no es asignado al más capaz, sino al que ha hecho méritos en campaña, el que ha participado en más bloqueos y asaltos a transportes con alimentos, al amigo o al recomendado que, a su vez, beneficiará a los suyos hasta lograr el número suficiente de seguidores o incondicionales.

En Oaxaca, cuando algún fotógrafo capta a un maestro destrozando un aparador comercial o golpeando a un policía y la foto se publica en las redes o prensa escrita, tiene un documento que lo avala para ganar una plaza de inspector o director escolar; cuando alguien ha participado en más marchas y bloqueos, reúne los puntos suficientes que le garantizan su permanencia, y sus privilegios, en el magisterio.

Ocurre lo mismo del lado oficial: los miles de maestros cooptados en sindicatos oficiales garantizan votación suficiente para hacer ganar o derrotar a un candidato presidencial, a gobernador, senador o diputado.

El control del sindicato más poderoso de América Latina representa un enorme capital político-electoral y por eso, la disputa por el control de las plazas. Si no se ofrecen plazas, no hay seguidores, y si no hay seguidores, no hay fuerza política. La educación de las nuevas generaciones es secundaria. Los niños pueden seguir esperando, hasta edad adulta, hasta que autoridades y sindicatos –CNTE-SNTE- lleguen a un acuerdo sobre el manejo del principal instrumento de acceso o retención del poder. Y no sólo los maestros, también del resto del mercado laboral que, se dice, está ya en vías de ser liberado del férreo control caciquil.

TURBULENCIAS

Pide el PRI no suspender financiamiento

Durante la inauguración del Conversatorio “El quehacer de las organizaciones de la sociedad civil en la atención y prevención del VIH-Sida, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador parlamentario del PRI, consideró “muy preocupante” la decisión del gobierno federal de suspender la convocatoria del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (Censida) para otorgar recursos a las organizaciones dedicadas a ese propósito, en tanto la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, secretaria de la Comisión de Salud en la Cámara Alta, dijo que el PRI presentará un punto de acuerdo para exhortar al ejecutivo federal a no suspender dicho financiamiento, y a que se tomen las medidas necesarias para garantizar el trabajo de prevención, detección y diagnóstico y dijo que en 2018 el presupuesto destinado a la convocatoria fue superior a 105 millones de pesos, con lo que se beneficiaron 122 proyectos que aportaron soluciones a pacientes que viven con el virus…Fue desmentida la versión de la renuncia del titular de la FGN, Alejandro Gertz Manero y la del canciller Marcelo Ebrard, quienes cuentan con la absoluta confianza del titular del Ejecutivo Federal, y se encuentran en las posiciones de acuerdo a su perfil político y capacidad para el ejercicio de sus respectivas funciones…Licencia por tiempo indefinido otorgó el pleno al diputado Jorge Emilio González Martínez, III Circunscripción de Quintana Roo, (PVEM) para separarse del cargo federal en la LXIV Legislatura, a partir de este 9 de abril e integrante de la Comisión de Infraestructura. Su suplente es Jorge Francisco Corona Méndez…El Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda y el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, acompañaron al presidente AMLO en la presentación del informe de la Comisión de Alto Nivel “Salud Universal para el Siglo XXI” en la que participa la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet…

