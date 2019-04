Grandes de los 80’s brillarán en el Teatro Metropólitan

Lucía Méndez, Jorge Muñiz, Rocío Banquells, Laureano Brizuela y María del Sol brindarán un show inolvidable este 27 de abril

Arturo Arellano

Grandes de los 80’ses un concepto protagonizado por Lucía Méndez, Jorge Muñiz, Rocío Banquells, Laureano Brizuela y María del Sol, quienes ofrecen un show musical en un formato de desfile de estrellas que se vuelve inolvidable. Con este llegarán este 27 de abril al Teatro Metropólitan, celebrando cada uno de sus éxitos, ya sea en solitario o en algunos duetos.

En conferencia de prensa con la presencia de algunos miembros del proyecto, Lucía Méndez comentó: “Me siento contenta porque son grandes figuras y cantantes profesionales, nos llevamos bien, gozamos por estar aquí. Empiezo yo con pop y cierra Laureano con rock, mientras que Rocío y María cantan temas de comedia musical. Nada tiene que ver, uno con el otro, la gente se va disfrutando un show distinto en géneros y emociones, se van bailando, felices”.

No descartó la posibilidad de cantar con el argentino Laureano Brizuela. “Laureano y yo tenemos un rocecillo por Mickey (Luis Miguel), pero eso no quita que tiene una gran personalidad y talento. Claro que cantaría con Laureano, ojalá hagamos algo”

Laureano, por su parte, no continuó la polémica y se limitó a decir: “Esto ha sido para mí un parteaguas, nunca había participado en un concierto en conjunto, manejo mi vida en solitario, pero cuando me lo presentaron me dijeron cómo sería y llamó mi atención, logramos un desfile de estrellas con éxitos muy clavados”.

María del Sol comentó: “A veces nos olvidamos del público que son gracias a quienes seguimos vigentes cantando nuestras canciones, cada uno de nosotros interpretamos los temas, que el público en su tiempo hizo icónicas, además de sorpresas que ya verán el día del show. No se pierde la esencia de ninguno de nosotros. Hay popurrís, porque queremos que estén todas las canciones, es emotivo escuchar estas canciones en vivo”.