Benito Castro cautivará en el regreso de “A oscuras me da risa”

El elenco original de la puesta en escena ofrecerá cuatro únicas funciones del 18 al 21 de abril en el Centro Cultural Teatro 1

El histrión quiere retomar la comedia familiar

Arturo Arellano

Una de las obras de comedia más representativas de la cartelera mexicana es sin duda “A oscuras me da risa”, por donde han desfilado gran cantidad de comediantes y actores desde su primer estreno. No obstante, para deleite de las familias mexicanas en esta ocasión regresarán al Centro Cultural Teatro 1 con su elenco original, para ofrecer únicamente cuatro funciones del 18 al 21 de abril.

Con la emoción de reencontrarse con sus compañeros de aquel primer estreno, Benito Castro comentó en entrevista para DIARIO IMAGEN que “la novedad es que estaremos juntos de nuevo, porque en las giras no van los mismos ni en las diferentes temporadas lo han estado. Bendito sea Dios van a estar los artistas originales, vamos a hacer todo lo que iniciamos juntos y sin duda tendrá una carga emocional más grande”. De compartir el escenario con artistas de la nueva comedia mexicana refiere “se trata un poco de robarles energía, enjundia, porque siempre la sangre nueva de alguna manera te nutre de juventud. En el tema de la actuación ellos aprenden de mi y eso me da mucho gusto”.

Dada la evolución de la comedia en México, explica “De todo hay que hacer, el otro día por azares del destino me agarré hablando en una presentación y me di cuenta de que ya había hecho cuarenta minutos sólo de comedia, se lo comenté a la gente, les dije estoy debutando como standupero. Así que no hay nada nuevo bajo el sol, yo vi standup siendo un niño, hace más de sesenta años a un artista llamado Verdaguer, uruguayo, salía solito a hablar con la gente, no requería músicos, ni “patiño”, nada, salía solo, a cara limpia, perfectamente bien vestido y a veces sacaba un violín que nunca lo tocaba. La gente se quedaba esperando, era muy divertido”

“La picardía y el doble sentido nos caracterizan a los mexicanos, incluso el albur. Aquí el escándalo es que hoy son leperadas abiertamente dichas, que para los que somos de la generación ‘bien’, nos hacen arrugar un poco la nariz. Estamos acostumbrados a tenerle respeto al escenario y a la gente, no decir ese tipo de cosas porque es muy fuerte, a mí no me gusta, pero es la moda y de la moda, lo que te acomoda. Sí digo groserías, pero no las leperadas, el respeto a las mujeres es fundamental. Es una gran diferencia artistas como Cantinflas, Clavillazo, que sí decían albures, pero jamás leperadas”.

En ese tenor explica: “A oscuras me da risa” es una comedia para las familias absolutamente, sin ser fresa, manejamos el doble sentido, el albur, de repente alguna grosería, pero de las comunes y corrientes que se usan en la vida diaria. Pueden invitar hijas, amigas y no habrá ningún problema, no hay vulgaridad y esa es una gran diferencia. Porque las vulgaridades hacen que un papá que está con sus hijas se revuelque en el asiento, se sienta incómodo, a nadie le gusta que sus hijos escuchen vulgaridades”.

Finalmente, adelantó que será parte de un programa de televisión que se está grabando “ya las televisoras grandes no nos voltean a ver a los de la vieja escuela de la comedia, pero televisoras nuevas están dándonos oportunidad de presentarnos, aunque sea televisión restringida o por cable, es un proyecto familiar y eso me tiene muy emocionado”. Sin más, Benito Castro y compañía se presentarán en el Centro Cultural Teatro 1 del 18 al 21 de abril.