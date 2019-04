López Obrador dará a municipios bienes confiscados al crimen

Anuncia la creación de un instituto

Desde hoy, la lista de las gasolinerías abusivas

José Luis Montañez

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de un instituto para que los bienes confiscados al crimen sean entregados a los municipios y se destinen en obras y beneficios para la población.

“Va a haber un instituto, porque se confiscaban bienes y no se sabía en donde quedaban esas joyas, esas casas, ese dinero, habrá un instituto para devolverle al pueblo lo que se robaban los delincuentes y los políticos corruptos.

“Todo lo que se expropie por actividades ilícitas se le va a entregar a cada municipio para hacer una obra; los dólares, las casas, los coches van para escuelas, para centros de salud, todo para apoyar al pueblo”, afirmó en la presentación de Programas del Bienestar en Champotón, Campeche.

El mandatario recordó que desde este lunes dará a conocer la lista de qué gasolinerías en todo el país venden más caro el combustible.

Nosotros estamos respetando que no aumente el precio, pero el que la distribuye, no todos, pero sí algunos, están abusando. Se les entrega a 16 pesos y están vendiendo en 19 y a 20 pesos, están quedándose con un margen de utilidad mayor a lo de antes, están abusando, ya vamos a poner orden, ya mañana en la conferencia de temprano voy a dar quién es quién en los precios de los combustibles para que la gente sepa qué gasolineras venden barato, qué gasolineras venden caro, y si así no vamos a controlar lo del aumento vamos a establecer en donde se va a vender más barata la gasolina y el diésel”, expresó.

Afirma que se vencerá a los corruptos

López Obrador puntualizó que la fórmula del gobierno para impulsar el desarrollo, es no permitir la corrupción, se vencerá a los corruptos y les advirtió: “Tomen su Champotón”, como cuando se venció aquí a los conquistadores españoles durante la llamada “mala pelea”.

Acompañado por la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, explicó: “Aquí en Champotón fue la batalla, le dicen la mala pelea, ¡la buena pelea!; ¿saben de dónde salió eso de ‘toma tu Champotón’? De esa batalla en la que no pudieron los invasores, pues es lo mismo que le estamos aplicando ahora a los corruptos: ¡toma tu Champotón!”.

Al encabezar la entrega de apoyos en la Unidad Deportiva “Ulises Sansores”, subrayó que se cumplirá con lo ofrecido, no sólo en la pasada campaña electoral, “porque fueron tres campañas y siempre estuvimos hablando del cambio verdadero; como somos un poco tercos, perseverantes, se logró, la tercera fue la vencida y vamos a cumplir”.

Señaló que todas las mañanas se aplica a fondo con el gabinete de seguridad para atender el problema de la violencia.

“Ahí estamos todos los días tomando decisiones y ya saben que son perseverante, soy terco, bueno vamos a poner orden y pacificar al país”.

Expresó que el otro desafío es que haya un buen sistema de salud pública, que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos.

“Que se acabe con el cuadro básico que dice que está medicina no está, no es el Derecho a la Salud del pueblo de Mexico el que vamos a garantizar”.

Pide respeto a gobernador y a menonitas

Nuevamente y ahora desde Campeche, el Presidente reiteró su llamado al respeto a los gobernadores. Tras los abucheos que lanzaron algunos de los asistentes al mitin realizado en Hopelchén, Campeche en contra del titular del Ejecutivo estatal, López Obrador puso como ejemplo a los yucatecos que respetaron al gobernador Mauricio Vila.

Le agradezco mucho al gobernador de Campeche, a Alejandro Moreno, porque da la cara, me apoya, me respalda y estamos trabajando de manera coordinada.

Les voy a picar la cresta. Ayer estuve en Yucatán, en Tikul, y la gente es respetuosa del gobernador (Mauricio Vila)”, recordó el mandatario.

Reiteró que tras los procesos electorales es tiempo de que todos los mexicanos trabajen en concordia por el bien del país.

Aunque tengamos diferencias vamos a respetarnos todos, ¿o vamos a seguir peleando? A ver, que levanten la mano los que quieren seguir peleando”, pero sí hubo personas que levantaron la mano: “bueno, está bien, son libres”.

Que levanten la mano los que quieran la unidad de todo el pueblo para lograr la Cuarta Transformación. La mayoría”, reiteró el titular del Ejecutivo.

Además, López Obrador llamó a que los habitantes de la región no rechacen a las comunidades menonitas que se establecieron y que han incrementado la producción agrícola.

Aquí están menonitas desde hace 20 años, hay que respetarlos y que ellos también respeten a las comunidades originarias, todos juntos porque nos necesitamos. No rechazar a nadie.

En la Biblia se habla de que no debemos de maltratar al extranjero, nunca maltratar a nadie, ser respetuosos”.