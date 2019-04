Marger ofrece su primer showcase en México y demostró una voz potente

Su primer álbum como solista y artista exclusiva de Sony Music, lleva por nombre “Inmortal” y ya está disponible en todas las plataformas digitales

Regaló a su público, amigos e invitados especiales, su sonido de reminiscencias del soul y del R&B

Demostró su poderoso carisma e incomparable presencia escénica

Asael Grande

La cantante, actriz y compositora venezolana, Cecilia Marger Sealey, también conocida como Marger, artista multicultural afro-latina con una voz penetrante y potente, ofreció su primer showcase en México, en donde regaló a su público, amigos e invitados especiales su sonido de reminiscencias del Souly del R&B, demostrando su poderoso carisma y su incomparable presencia escénica.

Durante el showcase, Marger interpretó las canciones: “Al fin”, “Te lo advierto,”; “Baby”, “Stand by (Perfecta)”, “Qué pretendes”, “El día después” e “Inmortal”, cuyas letras y estilo musical están basadas en una madurez que se deja ver en un ritmo que rompe estereotipos y las barreras del tiempo.

“Muchas gracias por venir, es una emoción muy grande estar aquí en esta tierra sagrada, por muchos años soñé este momento, vine hace algunos años al Teatro de los Insurgentes, vengo a traerles mi show en español, y mi música, la música universal”, dijo Marger en agradecimiento a su público mexicano.

Su primer álbum como solista, y artista exclusiva de Sony Music, lleva por nombre “Inmortal” y ya está disponible en todas las plataformas digitales. El álbum es una producción hecha completamente en español y consta de 10 canciones grabadas en vivo. Hecho en Nashville, Tennessee, fue producido por José Luis Pagán y a nivel vocal por Julio Bagué.

Esta producción de soul en español representa sus raíces musicales y posiciona a Marger en esta nueva etapa en su carrera, de la mano de su disquera y como compositora de Peermusic.

Es un material que mezcla clásicos de la música americana que nunca han sido versionados al castellano, con canciones inéditas compuestas por la misma Marger.

Es un disco intenso, apasionado; con la fuerza vocal e interpretativa de Marger. Canciones como Georgia on my mind, Since I don’t have you, Great Pretender, Will the circle be unbroken y la inconfundible At Last,toman vida en castellano y se mezclan de manera casi perfecta con los temas originales como Perfecta, Baby Baby, El día después, Tiro al blanco y Te lo advierto.