Antonio Salume presenta “La tierra de Clos”

El cineasta mexicano radicado en Nueva York aborda el tema de la migración en su nuevo cortometraje

Antonio Salume es un extraordinario y joven cineasta mexicano, quien actualmente promociona el lanzamiento de su más reciente trabajo cinematográfico “La tierra de Clos” un cortometraje en el que narra un poco de lo que sucede a la gente que tiene que cruzar la frontera norte desde México a Estados Unidos, en busca de oportunidades. El corto empezará a transitar por diferentes festivales de cine y el impacto que busca Salume en el público es el de la concientización acerca de este fenómeno social.

Antonio Salume visitó la redacción de DIARIO IMAGEN, donde en entrevista comentó: “El cortometraje ya se mandó a festivales, espero pronto poder estarlo presentando a las audiencias. Es ficción en 13 minutos, inspirado en mi vida como mexicano viviendo en Estados Unidos. La meta más allá de las expectativas artísticas, como cineasta es poder crear empatía hacia personas que migran de un país a otro porque es algo que pasa en todo el mundo. Espero podamos con esto entender sus razones y experiencias, porque rara vez se ve a esta gente como algo más que ilegales, me gustaría que la gente se cuestione que hay detrás de estas historias de migración”.

Añade que “siempre que haces una película y lo desarrollas con actores en un set pasas por muchas fases. Un momento de descubrimiento, se le empiezan a ver cosas nuevas a las historias y nos empezamos a reflejar en los distintos personajes, con ello, llegamos a la importancia de contar la historia, nuestros valores y principios. Eso es mucho lo que me pasó con ‘La tierra de Clos’, trabajar en este proyecto me hizo entender como veo el mundo y también las cosas que no estaba viendo. Aparte de mi experiencia como mexicano viviendo en Nueva York, también se plasman las historias de estos mexicanos que deciden llegar a Estados Unidos en busca de una vida mejor”.

Explica que “La tierra de Clos” es una historia cuyo significado representa una analogía. “Es cuando uno piensa en la figura de Santa Claus, sus características demográficas nos pueden revelar una situación social actual. Santa Clauses un hombre, es blanco, tiene dinero, vive en un país del norte y es quien juzga si te mereces o no un regalo. De alguna forma es una analogía que me recuerda a varios personajes del hoy en día. Esto es una invitación a reflexionar, pensar quiénes están a cargo de lo que pasa en Estados Unidos, de quién es la tierra. Es como cuando uno crece creyendo en cosas fantásticas como Santa Clausy luego cuando creces y esa perspectiva del mundo se rompe y se entiende al mundo por su cruda realidad”.

Adelanta de la historia que “éste es un problema de humanidad, la separación de la gente es lo último que se necesita hoy en día, la unión es lo único que puede generar armonía. Aquí se narra lo que me ha tocado vivir, pero también a gente que conozco, que veo todos los días en las calles, de muchos mexicanos en este país que está lleno de contrastes”.

El cortometraje se presentara tentativamente en el Festival de Cine de Guanajuato, en el de Oaxaca y algunos en Texas, Austin, Los Ángeles y otros.