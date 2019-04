Por sus 23 años de trayectoria periodística, entregan Premio Elite a Emilio Morales

El director de Lovi Relaciones Públicas recibió el reconocimiento junto a Luisa Cantú, periodista de ADN 40, entre otros profesionistas y empresarios

Global Quality Foundation otorga galardón a la excelencia profesional

Arturo Arellano

Global Quality Foundation realizó una nueva entrega de su Global Quiality Award a la excelencia profesional en el restaurante El Lago, del Bosque de Chapultepec, donde entregaron la distinción a Emilio Morales Valentín, director de Lovi Relaciones Públicas y a Luisa Cantú, periodista de ADN 40, entre otros profesionistas y empresarios.

El Premio Elite es la máxima distinción de la Global Quality Foundation y se entregó al periodista Emilio Morales Valentín, por sus 23 años de impecable trayectoria en los medios de comunicación y como RP de destacadas figuras e importantes puestas en escena de nuestro país. Lo mismo se reconoció por sus altos niveles de influencia en la sociedad mexicana a la periodista Luisa Cantú Ríos, de ADN 40.

Lorenzo Yáñez Obregón, vocero de la Global Quality Fundación en México, comentó “hacemos este reconocimiento en vida, porque me gustaría que hicieran partícipes a sus padres, hijos, empleados, quienes tendrán una visión de que ustedes trabajan con calidad y excelencia y no con la espera de un reconocimiento, sino por su calidad humana en la vida. Los reconocimientos no son solo para ustedes, son para quienes conforman su equipo, desde quien abre la puerta, el conserje y demás trabajadores que asumen sus labores con responsabilidad. Que este premio sea compartido, que lo exploten y les lleve a adquirir y conservar su compromiso con su empresa y con el país”.

Luego de recibir la condecoración, Emilio Morales Valentín expresó “gracias a todos los presentes, galardonados, compañeros periodistas, gracias por reconocer nuestra labor de informar. Celebro que Global Quality Foundation voltee a ver la labor periodística de su servidor pero también de todos mis compañeros”.

En su turno, Luisa Cantú Ríos, ya con la presea en manos dijo “Gracias a todos los responsables de esta organización, estamos en un momento donde las mujeres necesitamos un abrazo de la sociedad civil y yo tomo este premio como uno muy importante, no sólo para mí y mi carrera, sino para todas las mujeres que se dedican a esta profesión. Queremos un mundo más incluyente, por eso me dedico al periodismo, pues la información transforma y queremos transformar al mundo de manera positiva. Gracias”.

Un comité de la Global Quality Foundation, con sede en Dubai, postula y distingue a las personalidades que por sus méritos ponen en alto el nombre de nuestro país en el mundo. Han recibido el galardón también en anteriores ediciones Álvaro Cueva, Víctor Tolosa, Susana López Peña, Adolfo Fernández Zepeda, Juan Barragán, Gloria Carpio y las actrices Lucía Méndez, María Victoria y Laura Zapata, además de las escritoras Elena Poniatowska, Cristina Pacheco y el empresario Carlos Slim Domit.