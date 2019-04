“Dame la luna”: María Barracuda

La cantante usa su proyecto solista para sacar su “dark side” y afirma que con ello busca brindar esperanza a las personas

“Trato de que mis canciones no tengan género, de no poner palabras en femenino, como ‘sola’, ‘abandonada’, y si tengo que poner cierto género en alguna canción, lo hago como si fuera hombre, porque al ser mujer siento que lo hace más incluyente”

Lanza video y sencillo

Arturo Arellano

María Barracuda retoma su proyecto como solista con el lanzamiento de un nuevo sencillo y su respectivo videoclip titulado “Dame la luna”, que refiere como una canción de amor, pero con ese lado oscuro por el que todos debemos de pasar para lograr un crecimiento y aprendizaje. Tanto el tema como el video ya circulan en plataformas digitales.

Durante una plática para las páginas deDIARIO IMAGEN, Barracuda explicó: “este nuevo viaje de María Barracuda se llama ‘Catástrofes perfumadas’ y es porque el hilo conductor es un poco la oscuridad, esas catástrofes que tienes que vivir, pero siempre perfumada con un poquito de poesía y de buena onda, porque de hecho yo compongo cuando ya estoy bien, no lo hago cuando estoy en el fango o en el lugar más profundo, no puedo. Siento que si te compones, hundido tu perspectiva puede ser derrotista y no me interesa que sean canciones negativas, con oscuridad, pero llenas de esperanza. Por ejemplo ‘Cuervos negros’ es una rola súper oscura que da inicio a esta etapa, te invita a reconocer qué es lo que te está haciendo daño, un cuervo negro simboliza a lo que te lastima, puede ser tu mente, tu ego, tus miedos, alguna persona, tu jefe, tu familia, si algo te está haciendo daño, tienes que sacarlo de tu vida”.

Indica que en lo anterior está el inicio del crecimiento. “La felicidad es muy bonita, pero ahí no se crece, ahí hay egoísmo, inconsciencia, porque como estás fascinado con tu felicidad, no te das cuenta de muchas cosas, es una anestesia de la vida”. Su inspiración dice basarla en “cosas que leo de psicología, mi pensamiento siempre es analítico, cualquier cosas que vea o lea, me pongo en la psicología del personaje, sea libro o película. A los malos no los veo tan malos, los entiendo y busco de dónde viene lo que están haciendo, a los buenos no los veo tan buenos. Así es la vida, mi inspiración viene de la observación, más que lectora y soy analítica, me apasionan las conductas de la gente”.

Como artista asegura que “debemos tener varios proyectos para que podamos sacar las diferentes personalidades que tenemos, los artistas somos gente complicada, en mi caso por eso tengo JotDog para ciertas cosas y María Barracuda que es donde pongo mi dark side, hay que aceptar tu oscuridad, integrarla yequilibrarla, porque si no pueden salir las peores cosas de tu persona, cuando no aceptas tus defectos, ahí es donde empieza el cagadero”.

Así, Barracuda dice cantarle al ser humano “trato de que mis canciones no tengan género, de no poner palabras en femenino, como ‘sola’, ‘abandonada’, no lo hago y si tengo que poner cierto género en alguna canción lo hago como si fuera hombre, porque al ser mujer siento que lo hace más incluyente, todos pueden cantar la canción. Esto empezó desde que yo era niña, Lucha Reyes cantaba canciones de hombre y yo me acuerdo de escucharlas y me sentía incluida, me gusta eso”.

Sobre el feminismo y la búsqueda de la igualdad de género dijo: “han sido años muy fuertes para el feminismo, se está manifestando una conciencia masiva, tanto en hombres como mujeres, el respeto y la voz que merecemos tener las mujeres. Hemos estado calladas tanto tiempo que es un momento complicado, porque la oscuridad se ha guardado por mucho, hay muchas mujeres enojadas, habrá algunas que sacaremos ese enojo de manera funcional, otras que no tanto, es difícil” y reconoce que “de esto nos dimos cuenta con lo que pasó en #MeeToo, que dio resultados ´positivos y negativos, espero que la lección haya sido aprendida, las mujeres tenemos una responsabilidad, ya nos dimos cuenta de que sí se escucha nuestra voz, así que hay que ser responsables cómo la usamos”.

Finalmente, del video de “Dame la Luna” comentó que “tiene los elementos de ‘Cuervos negros’, en este caso son los miedos. Es una historia de amor entre dos caballos que se escapan, están enamorados y los cuervos los persiguen hasta convertir a uno de ellos en humano, hasta que este humano no mata al miedo, no puede volver a ser caballo, es interesante, es como la conquista de los miedos”.

“Como María Barracuda, soy libre de externar esta parte de mí, que es más oscura y poética”