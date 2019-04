Wipea con tus niños en la cocina

Grupo Chantilly derrumba el mito de que la cocina puede ser peligrosa para los peques, con un poco de dirección hay muchas tareas que pueden desempeñar

#WIPEALO

En repetidas ocasiones nos quejamos de que los niños no comen tan variado como quisiéramos, no se concentran en otras tareas o se convierten en adolescentes que sin ayuda de mamá no podrían realizar un desayuno básico. En este mes de abril donde se celebra el Día del Niño, Grupo Chantilly te invita a involucrar a tus hijos en la magia de crear platillos y te compartimos un par de recetas sumamente sencillas que te permitirán “wipear” con ellos en su día.