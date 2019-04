Invierte beneficiaria salario rosa en educación y alimentación para sus hijos

Toma cursos de capacitación, con los cuales genera mayores ganancias

Toluca, Méx.- Vecina de la comunidad de San Diego Linares, perteneciente a la Ciudad de Toluca, Luz María Flores Garduño, de 28 años de edad, es madre soltera, y una de las mujeres que el programa Familias Fuertes Salario rosa ha beneficiado, pues gracias al apoyo recibido ha podido sacar adelante a sus tres hijos, ya que lo utiliza tanto para sus alimentos como para su educación.

Este programa, implementado bajo la administración del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, contempla a la mujer como la columna vertebral de la familia, por lo que se les destina un apoyo de 2 mil 400 pesos bimestrales, que ayuda a contribuir a la economía de las familias mexiquenses.

Es así que la señora Luz María comparte su historia desde que recibió el Salario Rosa; ella expresa que este apoyo lo ha empleado para darles de comer mejor a sus hijos, para el transporte, útiles y gastos escolares, “pues si ellos quieren algo y si yo lo tengo, se los doy para no negarles nada”.

Además de recibir el apoyo monetario, las beneficiarias cuentan con cursos de capacitación, que les permiten desarrollar sus habilidades y capacidades, y adquirir las herramientas necesarias para poder autoemplearse.

Para ello, se dispone de diversos cursos entre los que se encuentran decoración con globos, maquillaje caracterizado, manualidades con fieltro, bolsas de mano, bisutería, conservas, ecotecnias, confitería, lácteos y quesos, computación básica, costura, panadería, conservas, computación básica, inglés, estilismo y alta costura.

Con lo aprendido en las capacitaciones, Luz María empezó a invertir su Salario Rosa en material básico para preparar manzanas con chamoy y chocolate, elotes y pambazos. Gracias a ello, pudo aumentar sus ingresos y con ello la calidad de vida de su familia.

“Por medio de los cursos, yo me he enseñado a preparar cosas que no sabía y me han ayudado para mantener a mis hijos”, explicó.

Sus hijos son su mayor motivación, ya que a ella le gustaría que en un futuro puedan ser profesionistas y no pasar por las carencias que han llegado a tener.

“No me cuesta trabajo hacer lo que hago por ellos porque yo sé que son mis hijos y no me duele, yo por ellos haría hasta lo imposible”, expresó.