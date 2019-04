Bertín Osborne lanza un disco con doble atrevimiento

Por un lado, siendo español, se atreve a grabar con mariachi, y por otro, siendo extranjero, se suma al rescate de este género mexicano contra las vertientes de moda

Presenta “En ese vaso”

Arturo Arellano

En medio de la aplastante moda del reggaetóny la música urbana, Bertín Osborne lanza un disco con un doble atrevimiento, por un lado siendo español, se atreve a grabar con mariachi y por otro, siendo extranjero, se suma al rescate de este género mexicano contra las vertientes de moda. “En ese vaso” es el nombre del álbum donde contiene sus éxitos de pop y rock ahora versionados con mariachi, además de algunas canciones del repertorio popular mexicano, incluyendo autores como José Alfredo Jiménez.

En un breve encuentro con los medios de comunicación, Osborne aclaró que “Ya he grabado seis discos de rancheras, con todo el respeto del mundo, porque no es mi música por genética u origen, pero si es del corazón. Puedo recordar tres momentos de mi vida que me marcaron y me han hecho enamorarme de su folclor, primero en la época de mis abuelos, en España, lo que más se escuchaba eran las rancheras, Jorge Negrete, Pedro Infante, Vicente Fernández y por supuesto José Alfredo Jiménez, más tarde mi padre nos martirizaba cantando rancheras de manera fatal (risas), entonces mis hermanas y yo las sabíamos de memoria. Finalmente el tercer recuerdo viene de cuando la familia Domecq invitó a don Pedro Vargas a cantar en la caseta de Jerez, yo tenía 15 años y cantaba rancheras desde los diez años. Alguien le dijo Pedro Vargas que un niño cantaba rancheras muy bien, me acerco a él y cantamos juntos ‘México lindo y querido’, es una cosa inolvidable, dije esto es lo mío y me encanta”.

Refiere que “varios años no grabé porque me daba vergüenza, llevo 25 años tocando en vivo con un mariachi en España, pero nunca grabé, porque yo decía que era mi afición y creí que me darían de pedradas si lo hacía. Hasta que una vez en Miami, se me acercó Jesús López, presidente de la compañía (Universal Music) para invitarme a una fiesta. A media noche entró un mariachi, yo me había tomado botella y media de vino, entonces me puse a cantar con ellos. Me preguntaron por qué no había grabado con mariachi, yo contesté que para mí era una falta de respeto hacerlo por no ser mexicano, pero finalmente López me convenció para hacer ‘Sabor a México’ y hoy aquí estamos con un disco más”.

Explica que “hace tres años grabé un disco con una Big Band americana, al sonido del swing. Iba al escenario con todo fenomenal y sonaba que se caía, era algo impresionante, pero a mitad del espectáculo salía el mariachi, entonces la gente se ponía de pie y aullando ¿por qué? No lo sé, es un subidón de adrenalina. Ahora he decidido quitar la Big Band y voy de lleno con mariachi. No me explico por qué en México no se graban más canciones con este tipo de arreglos”.

Finalmente, adelantó que “hemos filmado para un Dvd que saldrá próximamente, de cara a Navidad, es un producto de lujo con invitados, como Diego Verdaguer, Shaila Dúrcal, Germán Montero, Horacio Palencia, El Bebeto, Vicente Fernández hijo, este último que me regaló un sombrero y con él canté ‘Cada quien su golpe’. Creemos que el mariachi ha tenido una crisis porque no se ha renovado el contenido de sus letras, ahora en los ranchos viven los ricos y los narcos, entonces nos pareció buena idea que mis canciones de pop o rock, fueran cantadas con mariachi y se escuchan mejor”, concluyó.

“En ese vaso” ya está disponible en plataformas digitales.