Todas las encuestas favorecen al gobierno

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Si algo se debe reconocer al presidente Andrés Manuel López Obrador es que, a riesgo de ser criticado, está decidido a llevar a cabo todo lo que él piensa y con los recursos que él considera convenientes, aunque no siempre sean considerados válidos.

Allí está el caso de su memorándum a varios de sus colaboradores con la instrucción de no respetar las leyes en materia educativa. La nueva reforma, impulsada por el propio López Obrador, está a medio camino de entrar en vigor, pero de cualquier forma las leyes anteriores todavía están en vigor y por ello el primer mandatario fue censurado pues no cumplía con su promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Otro recurso muy frecuente y muy censurado del presidente es justificar sus decisiones con supuestas encuestas, que nadie sabe bien a bien cómo y cuándo fueron hechas no tampoco cumplen con las normas establecidas por los especialistas.

Como prueba de la desconfianza hacia los supuestos estudios de opinión, todavía está a revisión en tribunales una demanda en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por haber cancelado la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) con base en una supuesta encuesta.

En octubre del año pasado, cuatro estudiantes de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) promovieron un amparo en contra de la supuesta consulta y las consecuencias que se hayan derivado de ésta.

El expediente, número 1215/2018, está en trámite en el juzgado quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México y se espera un fallo definitivo antes de que termine el mes actual.

Los demandantes señalaron que aun cuando no fue una consulta popular bajo las normas que establece la Constitución, sí tuvo un efecto legal: la orden de suspender las obras del aeropuerto.

A pesar de esos y otros antecedentes, ayer el presidente López Obrador volvió a sustentar una decisión de su gobierno, el proyecto transístmico, que unirá Salina Cruz, Oaxaca, con Minatitlán, Veracruz, en otra supuesta consulta popular.

Con una improvisada consulta a mano alzada en la unidad deportiva de Juchitán, en la región del Istmo de Oaxaca, el jefe del Ejecutivo se refirió una supuesta consulta realizada entre comunidades indígenas que aprueban el megaproyecto transístmico y para confirmar el respaldo popular hizo otra consulta entre los asistentes, a mano alzada y, obviamente, la mayoría votó a favor.

Allí negó nuevamente que el proyecto vaya a beneficiar a extranjeros. “Les digo que no anden inventando con que viene inversión extranjera y se apodera del Istmo. Mentira, si va a haber inversión privada, será nacional”, aseguró el mandatario.

La Cosecha

El ejemplo de hacer las cosas sin esperar a que se aprueben las leyes respectivas ya se extendió a los colaboradores del presidente López Obrador.

Así, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, defendió la puesta en marcha de la Guardia Nacional en el municipio de Minatitlán, Veracruz, aunque todavía no se aprueben su Ley Orgánica ni las otras leyes secundarias del sistema nacional de seguridad pública.

Mientras se aprueban las leyes secundarias, dijo el funcionario, el nuevo cuerpo de seguridad opera bajo los preceptos de la Ley de la Policía Federal.

La decisión de poner en acción la Guardia Nacional (GN) en ese municipio veracruzano se aprobó luego del asesinato de 13 personas en una fiesta.

En su cuenta de Twitter, Durazo Montaño dijo que “la Guardia Nacional asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal”, que consiste, entre otros aspectos, en “salvaguardar la vida, integridad, seguridad y derechos de las personas; preservar las libertades, el orden y paz públicos; aplicar y operar la política de seguridad pública, y prevenir e investigar la comisión de los delitos”.

Además, el artículo 8 de dicha ley autoriza a efectuar detenciones en flagrancia y poner los detenidos a disposición del Ministerio Público, recibir denuncias, investigar delitos bajo mando y conducción del MP, efectuar verificaciones y aseguramientos, ejecutar ordenes de aprehensión.

El coordinador de los diputados del PAN, el ex gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romerio Hicks, acusó al gobierno federal de fomentar el clientelismo mediante el manejo discrecional del presupuesto público y bajo la consigna de “te doy porque me apoyas, pero te quito si no estás conmigo”.

El legislador panista reafirmó la posición de su partido como verdadera oposición, por lo cual no aceptarán que la verdad sea el monopolio de la Presidencia de la República.

Agregó que, en particular, su bancada mantendrá su decisión de apoyar una educación que esté a la altura de los retos del México moderno, “por encima de un gobierno acorralado e impedido de sacudirse a la mafia del poder sindical”.

Romero Hicks explicó que votaron en contra de la reforma educativa de este régimen porque a pesar de que se incorporaron a su contenido aportaciones panistas y de la sociedad civil, al final se introdujo un elemento pervertidor de la base magisterial.

“Seguiremos alzando la voz para que el gobierno deje de ser el único que cree tener la razón en materia económica mientras vemos con preocupación que durante 2019 se registraron en el país los niveles más altos de trabajadores en condiciones críticas de ocupación”, añadió el coordinador de los diputados panistas.

La educación no debe estar sujeta a cuestiones políticas, pues no es un tema laboral meramente entre el gobierno y los maestros; tanto las autoridades como la sociedad, especialmente los padres de familia y los alumnos deben estar presentes, expresó por su parte la Arquidiócesis de México.

En el editorial del semanario Desde la Fe, la jerarquía de la Iglesia católica preguntó: “¿Cuándo será el día en que la educación deje de ser un instrumento para medir fuerzas políticas y se convierta en una tarea que nos involucre y responsabilice a todos?”.

El mismo texto sostiene que “la educación se construye en comunidad, en comunión; y es necesario alzar la voz, participar y aportar los esfuerzos que cada uno sea capaz, incluso sea pintando las aulas o contribuyendo a tener instalaciones más limpias”.

La arquidiócesis capitalina, que encabeza el cardenal Carlos Aguiar Retes, advirtió que “sin un buen sistema educativo que nos permita desarrollarnos de forma integral no hay futuro. Hemos de afianzar la educación en valores universales como la paz, el respeto, el diálogo, la solidaridad, el apoyo, el amor y la libertad religiosa”.

Asimismo indicó que, como Iglesia, “debemos encontrar y perfeccionar los mecanismos para que los niños crezcan firmes en los valores del Evangelio, en el conocimiento y el amor a Dios, a los demás y a sí mismos, pues ellos son la pieza más valiosa para sembrar esperanza en nuestro futuro”.

Mientras en la capital del país, el programa de desarme de particulares se extendió a la alcaldía de Álvaro Obregón, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Armando Cabada Alvídrez, junto, con el comandante de la Guarnición Militar, general Omar García Vázquez, inauguró un módulo de canje de armas por dinero.

Esta acción forma parte de la Campaña “Canje de Armas de Fuego 2019”, puesta en marcha gracias a la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y los gobiernos municipal, estatal y federal, con participación de la iniciativa privada.

Cabada Alvídrez destacó la importancia de que los sectores de la sociedad sumen esfuerzos para lograr la pacificación de la ciudad.

Por su parte, el general García Vázquez dijo que la prioridad de la Sedena es implementar políticas públicas para alejar a la ciudadanía de la comisión de faltas y delitos, por lo que reiteró su disposición para seguir trabajando con otras instancias de la sociedad en proyectos que disminuyan los actos trágicos y violentos.

“El fortalecimiento del sector ganadero es una prioridad para el gobierno”, dijo el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, tras encabezar la LXXVI Asamblea General Ordinaria de la Unión Ganadera Regional, donde destacó que después de más de 20 años la entidad dispone del Acreditado Preparatorio que permite exportar ganado bovino a Estados Unidos.

riverapaz@infinitummail.com